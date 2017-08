„Een tussenpensioen vergt wel enige voorbereiding”, valt Sjaak Zonneveld, commercieel directeur van BrightPensioen, met de deur in huis. Hij is de auteur van Reis rond de wereld in je beste jaren, met als ondertitel Tussenpensioen? Een kwestie van doen! In het boek verhaalt hij van zijn trips en legt hij zeer begrijpelijk uit hoe het met het Nederlandse en met pensioenstelsel in het buitenland is gesteld.

Pensionado’s

Zonneveld noemt een sabbatical of onbetaald verlof steevast tussenpensioen. Hij kwam op het idee toen hij, tijdens zijn reizen, pensionado’s tegenkwam. „Ze hadden het over genieten na hun werkzame leven. Ze hadden veertig jaar hard gewerkt en een flink deel van hun salaris gedurende die periode opzij gezet. Maar ze kwamen de berg niet meer op, in Zuid-Amerika was het te warm en in andere delen van de wereld weer te koud. Kortom, dat genieten was ver weg.”

Het deed hem beseffen dat je beter de wereld kon rondreizen in je beste jaren, in plaats van wachten totdat je met pensioen bent. „Ik merk dat door het woord tussenpensioen te gebruiken mensen daarover gaan nadenken.”

Voorschot

Hij heeft inmiddels drie reizen gemaakt. „Tijdens die periodes heb ik van mijn pensioen genoten: ik heb een voorschot gehad op het genieten van later. Daardoor zal ik langer moeten doorwerken: een deel van mijn spaargeld is weg.

En ik heb, mede door de manier waarop mijn carrière is verlopen, een tijd lang mijn pensioenpremie niet betaald, dus ik zit met een pensioengat. Maar omdat ik er nu al van heb genoten, kán ik ook langer doorwerken. Dankzij mijn reizen voel ik me fit en energiek en heb ik zin om er lekker tegenaan te gaan. Dat is heel wat anders dan iemand die jarenlang bij hetzelfde bedrijf werkt en op zijn tandvlees zijn pensioengerechtigde leeftijd haalt.”

Dromen

Hij beseft zich terdege dat je wel het geld moet hebben om je dromen te realiseren. Zonneveld: „Je moet bijvoorbeeld wel wat achter de hand hebben voor de periode die je niet werkt. Dat betekent geld opzij zetten en keuzes maken: wil je bijvoorbeeld blijven rijden in die dure leasewagen, of is een goedkopere auto ook goed? En ik zie veel jongeren op het terras dure gin-tonics drinken. Tja, dan is €70 op een avond zomaar weg. Voor dat geld kun je ook andere dingen doen.”

Overzicht in je financiën is in dit geval handig, zegt Laura Sinnema van Buro Andreae en lid van de Vereniging van Onafhankelijk Planners. „Met zo’n overzicht ben je in staat om gefundeerd een financiële beslissing te nemen. Uitgangspunt is of het besteedbaar inkomen in het jaar of de jaren van verlof en op de pensioendatum voldoende is.”

Opbouw

Als het gaat om voldoende pensioen op de pensioendatum, hou rekening met de opbouw. In sommige regelingen loopt de pensioenopbouw gewoon door en verandert er niets. In andere regelingen stopt de opbouw of wordt de opbouw lager. „En het is ook mogelijk om je pensioen in de periode die je niet werkt, aan te vullen”, verklaart Theo Gommer, pensioenadvocaat bij Gommer & Partners en voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen. Vraag dan ook bij je werkgever na hoe het bij jullie op het werk is geregeld en wat de mogelijkheden zijn.

„Controleer ook wat de gevolgen zijn voor het invaliditeitspensioen voor als je tijdens het verlof arbeidsongeschikt wordt. En als je een partner en/of kinderen hebt, hoe het zit met partner- en wezenpensioen?” raadt Gommer aan.

Toeslagen

„Hou er verder rekening mee dat het feit dat je geen of minder inkomen hebt, dat gevolgen kan hebben voor je toeslagen en uitkeringen. Zo kun je, door een lager inkomen, recht krijgen hebben op (meer) kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag”, stelt Sinnema. Een lager of geen inkomen kan eveneens van invloed zijn op aftrekposten. De wijziging van je inkomen moet je doorgeven aan de Belastingdienst.

„En is er sprake van een wereldreis, wat betekent dit dan voor een eventuele eigen woning? Kun je die verhuren of niet? Staat het huis langere tijd leeg en lopen de lasten door? Check bij leegstand ook de verzekering.”

Aanpassen

Wie deze praktische zaken goed regelt, komt niet voor nare verrassingen te staan bij terugkomst en kan zich weer makkelijk aanpassen aan het ’nieuwe werken aan zijn pensioen’, zoals Zonneveld het noemt: „Minder sparen voor later en meer sparen voor nu. Zodat je weer een tijdje met tussenpensioen kunt gaan. Dat je daarvoor langer moet doorwerken, is helemaal niet erg, zolang je daarvoor maar gemotiveerd bent.”