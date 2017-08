Dat meldt Cobouw op basis van onderzoek van Volandis, een kennisinstituut opgericht door sociale partners in de bouw- en infrasector. Uit gesprekken, medische testen en lichamelijk onderzoek onder elfduizend vakmensen, blijkt dat velen hun werk als zwaar ervaren.

Zo steeg het aantal bouwplaatsmedewerkers dat zegt geregeld onder tijdsdruk te werken van 38 procent in 2009 naar 48 procent in 2016. Ruim een derde ergert zich aan kou, temperatuurwisselingen en tocht, terwijl een kwart juist hitte op de bouwplaats vervelend vindt.

Ziekteverzuim

Een groter aantal bouwvakkers meldde ook last te hebben trillingen en lawaaidoofheid. Lawaaidoofheid komt bij een kwart van het personeel voor. Vooral bij kleinere werkgevers gaan vakmensen gebukt onder stress en fysieke klachten. Het ziekteverzuim bij bedrijven tot tien medewerkers ligt drie keer hoger dan bij bedrijven met meer dan honderd werknemers. De oorzaak is waarschijnlijk het gebrek aan passend werk bij kleine bedrijven.

Dat bouwvakkers hun werk zwaarder vinden, komt niet door de vergrijzing in de sector, concludeert Volandis, omdat oudere werknemers hun werk als minder zwaar ervaren dan hun jongere collega’s. Volgens de onderzoekers is het wel mogelijk dat vakmensen bewuster zijn van de gezondheidsrisico’s en daarom kritischer zijn op hun werk. Daarbij kunnen nieuwe technieken ervoor gezorgd hebben dat handelingen weliswaar makkelijker en sneller uitgevoerd kunnen worden, maar dat hierdoor ook de productiviteit en de snelheid van werken is opgevoerd.

Te dik

Hoewel de bouwvakker zijn werk als zwaar ervaart, wordt hij zelf lichter. Het aantal te dikke vakmensen ligt boven het landelijk gemiddelde maar het probleem van overgewicht in de bouwsector dijt niet uit. Terwijl de gemiddelde Nederlander steeds zwaarder wordt, blijft de bouwvakker even zwaar. In de nabije toekomst wordt zelfs een afname van het aantal dikkerds voorspeld.