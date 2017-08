Het afgelopen jaar werd in 393 vacatures een arbeidsmarkttoeslag geboden, een stijging van 83 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group dat zich baseerde op cijfers van vacaturezoekmachine Jobdigger.

Losweken

De krappe arbeidsmarkt maakt het volgens het onderzoeksbureau weer noodzakelijk voor werkgevers om de portemonnee te trekken, om zo de werving van personeel te verbeteren en de aansluiting met de arbeidsmarkt niet te missen. De arbeidsmarkttoeslag wordt vooral geboden om de hogere lonen bij te benen die intermediairs bieden, die daarmee mensen proberen ‘los te weken’.

In Zeeland, de provincie met de laagste werkloosheid, werden veruit de meeste vacatures met arbeidsmarkttoeslag geboden. Het lokkertje werdt vermeld in 180 vacatures. Daarna komt Noord-Brabant waar 52 vacatures. Als wordt gekeken naar de verdeling in beroepen, blijkt dat arbeidsmarkttoeslag vooral in de zorg wordt gebruikt om personeel aan te trekken.

Bij deze beroepen werd het vaakst toeslag geboden