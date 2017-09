Dat blijkt uit de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index van prof. dr Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan TIAS School for Business and Society. Het aantal vrouwelijke bestuurders daalde door de overname van Delta Lloyd door NN. De raad van bestuur van Delta Lloyd telde twee vrouwen

Commissarissen

Wel wisten meer vrouwen dit jaar door te dringen tot de raden van commissarissen. In 2016 was 23,1% van de commissarissen vrouw, dit jaar is dat 24,6%. Ruim de helft (56%) daarvan komt uit het buitenland. Zes bedrijven voldoen aan het wettelijke streefgetal van 30% vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen, vorig jaar waren dat slechts twee bedrijven.

Wolters Kluwer telt de meeste vrouwen in de RvB en RvC, vier van de negen zijn vrouw. Ajax, FlowTraders en Pharming zijn hekkensluiters, deze bedrijven tellen negen bestuurders waarvan geen enkele vrouw is. In totaal zijn er 18 beursgenoteerde bedrijven die geen enkele vrouw in het bestuur hebben. De hekkensluiters van vorig jaar, Vopak en Boskalis, benoemden dit jaar hun eerste vrouw.

Zitvlees

Uit de Female Board Index valt ook op te maken dat de vrouwen gemiddeld jonger zijn en relatief korter op hun positie zitten. Opvallend is het zitvlees van 13 mannelijke commissarissen, zij zitten langer op hun positie dan de maximale termijn van 12 jaar. Een commissaris zit er zelfs al 22 jaar. Tot nu toe heeft geen enkele vrouwelijke commissaris de 12-jaarstermijn overschreden.