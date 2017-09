Dat de ontwerper uren onjuist heeft geregistreerd is hem te verwijten, maar dit is niet zo ernstig dat dit een ontslag op staande voet rechtvaardigt, luidt het oordeel van de rechtbank. Voor de rechter speelt mee dat de werknemer niet het doel had om geld in eigen zak te steken, daarbij is hij nooit eerder aangesproken op onregelmatigheden in zijn tijdsregistratie en heeft hij 15 jaar lang goed werk geleverd voor de onderneming. De rechter beveelt de werkgever dan ook de ontwerper weer toe te laten.

Onbetrouwbare facturen

De werkgever voerde aan dat de ontwerper zich schuldig heeft gemaakt aan bedrog en misleiding door de uren onjuist te registreren. Bovendien heeft dit geleid tot het versturen van onbetrouwbare facturen naar klanten. Dankzij de klantvriendelijke registratie van de ontwerper moesten zij reisuren à €70 betalen in plaats van adviesuren van €135. Ook vulde de ontwerper gratis administratieuren in.