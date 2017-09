’Man is geen bedreiging voor vrouw’

Nog altijd is er een gapend gat tussen de lonen van mannen en vrouwen en bekleden maar weinig vrouwen een bestuurszetel bij beursgenoteerde bedrijven. „Uit allerlei onderzoeken blijkt dat vrouwen het beter doen dan mannen na hun afstuderen, maar zodra er kinderen komen gaan ze parttime werken. Dat zet een rem op hun carrière”, zegt Rensen.

Vaderschapsverlof

Om die rem weg te halen, moeten vrouwen en mannen beginnen met het beter verdelen van zorgtaken, vindt Rensen. „Een langer vaderschapsverlof is al een goed begin.” Het ligt dus aan de wet, niet aan de mannen. „Mannen van mijn generatie zien onze kwaliteiten. Ze kunnen niet om ons heen.

De oude versies van mannen waren in 2011 wel de aanleiding voor Rensen om de eerste Ambitieuze Meisjes-meeting te organiseren. „Op netwerkborrels kwam ik vooral oude mannen in grijze pakken tegen van wie ik als meisje ook wel wat mocht zeggen. Ik ben niet op mijn mondje gevallen, maar ik kon me voorstellen dat dit intimiderend kan zijn voor een vrouw die aan het begin van haar carrière staat.”

Na de eerste bijeenkomst, waar ongeveer vijftien vrouwen tips en ervaringen uitwisselden, haakten deelnemers Benthe Boersma (27) en Lisanne Mom (30) meteen aan. Zo groeide de groep uit tot een online platform met een reclamebureau, een Facebook-aanhang van ruim 17.000 vrouwen en meetings door het hele land. Inmiddels zijn de offline activiteiten gestopt, omdat de drie leden van het eerste uur voorrang geven aan hun huidige banen.

Ongemakkelijk

„Tijdens de meetings bleek dat vrouwen het lastig vinden zichzelf te blijven in een professionele omgeving.”, vertelt Rensen. „Je bent relatief jong maar moet wel met senior mensen in gesprek. Je moet je groter voordoen dan je bent”. Dat gaat mannen makkelijker af, ervoer ze zelf. „Terwijl ik bedacht hoe ik mijn verhaal ging overbrengen op klanten, legden twee ambitieuze jongens een stel babyboomers vol vertrouwen uit hoe de wereld in elkaar zit. Vrouwen voelen zich daar snel ongemakkelijk bij.”

Het is misschien ook een van de redenen dat vrouwen volgens sommige onderzoeken 16% minder verdienen dan mannen. „Ook voor een hoger salaris moet je benoemen wat je waard bent, ik denk dat vrouwen daarom niet snel onderhandelen.”

Bedreiging

Volgens Rensen komen vrouwen verder als ze laten zien waar ze goed in zijn. En dan maar hopen dat ze niet onderuit worden gehaald door een andere vrouw. „Vrouwen zien elkaar snel als bedreiging. Als jij naar voren stapt worden de kansen voor mij kleiner, denken ze.”

Als vrouw word je al snel naar beneden gehaald met een neerbuigende opmerking van een seksegenoot. „Daar was ik zelf ook niet heilig in”, erkent Rensen. „Maar vrouwen verdienen juist elkaars steun, dat is een belangrijke drijfveer van Ambitieuze Meisjes. In de Facebook-groep mag je bijvoorbeeld alleen vacatures plaatsen van het bedrijf waar je werkt. Zo kunnen vrouwen die een positie hebben verworven anderen op weg helpen.”