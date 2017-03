Kiezen de nieuwe regeringen van Nederland en Frankrijk voor vrijhandel en tegen economisch protectionisme, dan hoort een rally in aandelen zeker tot de mogelijkheden. Echter, de populistische storm gaat niet zomaar liggen…

De politieke beslismomenten van 2016 gaven voeding aan een verdere afdwaling richting fiscaal interventionisme en een voortzetting van een voorzichtig monetair beleid door centrale banken.

Tegelijkertijd zagen we ongekend optimisme op de financiële markten. En terwijl Trumponomics de Amerikaanse stier voorlopig laat doordenderen, zijn er zorgen over Europa en Japan. Zo zitten beleggers met hun handen in het haar over de Franse verkiezingen.

Die zorgen lijken af te nemen dankzij de verdere wereldwijde economische groei. En wellicht zijn beleggers gerustgesteld door onderliggende trends. Daarbij heb ik hier al eerder voor gewaarschuwd; zij lijken zich nog steeds niet bewust van één van de meest tangible risks voor 2017: verdere inflatiedruk die zwaar zal wegen op de obligatiemarkten.

Net als Reagan

Ondertussen lijken beleggers in de VS volledig zorgenvrij. Zij zien dat president Donald Trump een vrij primitieve maar samenhangende mercantilistische lijn volgt, waarbij de staat een beslissende rol toebedeeld krijgt om de economie te ondersteunen en de handelsbalans weer in evenwicht te brengen.

Zijn ad-hoc manier van communiceren via Twitter – die vriend en vijand hoofdbrekens bezorgt – verbloemt dat zijn economisch beleid eigenlijk heel weinig verrassingen kent. Die tweets geven hem namelijk ongekende flexibiliteit. Daarnaast worden de berichten meer en meer met een korrel zout genomen. Ook heeft The Donald, zich ongetwijfeld bewust van zijn eigen onervarenheid, een team om zich heen verzameld van ervaren krachten. Wat dat betreft volgt hij in het voetspoor van de vorige celebrity president Ronald Reagan.

Verkiezingskoorts

Ondertussen trekt de Europese economie zich maar weinig aan van de verkiezingskoorts. Zo steeg de inkoopmanagersindex (PMI) in de eurozone in februari tot 56. De laatste keer dat de index zo hoog stond was april 2011. Het optimisme ziet u onder meer terug in de verwachtingen van analisten: veel marktvorsers stellen momenteel hun verwachtingen voor bedrijfswinsten in 2017 naar boven bij.

Pakken de verkiezingen gunstig uit, dan kan het de weg vrijmaken voor een rally in zowel aandelen als de euro.

Trumponomics in Europa? No we can’t

Ik moet u wel waarschuwen: hoogmoed komt voor de val en er blijft ‘verkiezingsrisico’ aan Europa kleven. Er is namelijk wereldwijd verzet tegen het politieke establishment en ik zie geen reden waarom deze trend Europa zou overslaan. En terwijl Trump in de VS economisch succes viert, is zijn beleid onmogelijk na te bootsen in Europa. De Amerikanen zijn namelijk een absoluut machtsblok: handelspartners zullen zich wel moeten aanpassen. In Europa hebben we deze luxe nu eenmaal niet: er moet altijd rekening gehouden worden met de andere EU-leden.

Didier Saint-Georges is Managing Director en lid van het Investeringscomité van de in Parijs gevestigde vermogensbeheerder Carmignac.