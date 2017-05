Beleggen gaat altijd over rendement en risico. De beste verhouding tussen deze twee grootheden is hetgeen de verstandige belegger zoekt.

Nu de meimaand weer begonnen is hebben wij nog eens gekeken naar de beurswijsheid Sell in May. Levert deze een betere verhouding op qua rendementen risico dan het gehele jaar vol te beleggen?

De uitkomst is interessant, zeker wanneer er een kleine aanpassing toegepast wordt op de oude beurswijsheid.

Verschil in rendement

Wanneer een belegger vanaf 1950 continu belegd zou hebben in de S&P 500 index dan is het jaarlijks gemiddelde rendement 7,0%. Wanneer wij het jaar indelen in de beste zes maanden en de slechtste zes maanden, dan blijkt de periode november tot april inderdaad een veel beter gemiddeld rendement op te leveren.

Het rendement in deze periode ligt op 8,6% gemiddeld op jaarbasis. De periode mei-oktober levert zelfs een klein verlies op.

Wanneer er een extra beslisregel wordt toegevoegd kunnen de verschillen nog aanzienlijk toenemen. In Amerika is er een duidelijk verschil te zien in de rendementen die behaald worden op de beurs in de eerste twee jaar van de presidentiele cyclus tegenover de laatste twee jaar.

Gedurende het derde en vierde jaar van de ambtstermijn van de president is het verstandiger om niet in de maand mei te verkopen.

Extra beslisregel

Een andere regel die kan worden toegevoegd is het kijken naar de trend die voorafgaat aan de maand mei en aan de maand november. Het lijkt verstandig te zijn om eind april te wachten totdat er sprake is van een verkoopbevestiging in de trend.

Datzelfde geldt voor een koopsignaal in november. Wanneer de trend positief draait wordt er gekocht in november en anders pas later bij een koopsignaal.

Het signaal dat bepaald of er een trenddraai plaatsvind is een crossing van de MACD indicator. Deze indicator maakt gebruik van meerdere voortschrijdende gemiddelden.

Hierbij wordt een combinatie van een kortere termijn gemiddelde gecombineerd met een langere termijn gemiddelde om de richting van de trend te bepalen. Wanneer een kortlopend voortschrijdend gemiddelde een langer lopende gemiddelde kruist, levert dat een signaal op.

Technische indicator

In de tabel die u hieronder aantreft is goed te zien dat de toevoeging van de technische indicator de resultaten aanzienlijk verbeterd. Aanstaande zondag besteden wij in de marktupdate van het Beleggingsinstituut aandacht aan dit principe.

Volgens onderzoekers uit de VS zou een belegging van $ 10.000 in de S&P 500 sinds 1950 een kapitaal van bijna $ 2.5 miljoen hebben opgeleverd.

Ervan uitgaande dat alleen belegd wordt in de beste zes maanden van het jaar, aangevuld met het president en trend principe. De beste zes maanden is dus de periode November – April.

Ter vergelijking het opvolgen van de normale Sell in May regel zou geleid hebben tot een bedrag van “ slechts “ $ 850 duizend.

Het opvolgen van het Sell in may principe is in de historie dus zeer succesvol geweest, zoals u weet geldt ook hier een ander gezegde: rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Foto: STOCK TRADERS ALMANAC

Bron: Stock Traders Almanac

André Brouwers is directeur van het Beleggingsinstituut, een bedrijf dat trainingen, coaching en advies geeft aan particuliere beleggers. André Brouwers heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring als belegger, vermogensbeheerder en hedge fund manager. Hij was medeoprichter van de Alex Academy en ontwikkelde strategieën voor hedge funds. Tevens was hij werkzaam voor gerenommeerde partijen als persbureau Reuter en Transtrend.