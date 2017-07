De combinatie met een mogelijk agressievere ECB zorgt voor een sterkere euro en zwakkere dollar. Dit is voor de Amerikaanse bedrijven in eerste instantie goed nieuws. De concurrentiepositie verbeterd en de Amerikaanse aandelenindices hebben daarvan al kunnen profiteren. De volatiliteit is inmiddels compleet geïmplodeerd.

Zelfs de capriolen van president Trump kunnen de markten niet meer in beweging brengen. De S&P 500 index is uitgebroken bij 2.450 en loopt in een sloom tempo omhoog. De eerste serieuze weerstand verwachten wij rond 2.510/2.520. De Nasdaq-index heeft moeite om los te komen van het uitbraak niveau bij 5.900. Een slotkoers onder 5.840 levert een verkoopsignaal op.

In Europa hebben de aandelenindices de stijgende lijn weer voorzichtig opgepakt. Aan het begin van de week was er nog een naschok te voelen van de flinke dalingen van afgelopen week. Binnen het dalende ritme is er nu weer ruimte voor enig herstel.

Bij de DAX-index kan dit herstel gestopt worden rond 12.400. Bij de AEX ligt er rond 529 een weerstand. Met name de cijfers van Kon. Olie die morgen worden gepubliceerd kunnen een impact hebben op het verloop van de index.

De olieprijs is inmiddels door de weerstand gebroken. De mislukte poging van afgelopen week kreeg een herkansing en de prijs kan verder herstellen binnen de nog steeds dalende trend van de afgelopen maanden. Rond $50.50 moet er dan een lagere top ontstaan om dit ritme vast te houden. Bij een terugval moeten de kopers steun verlenen rond $47.50.

De goudprijs heeft inmiddels zijn tijdelijke Waterloo gevonden rond het aangegeven scharnierpunt op $1.260. Het zijwaartse kwakkelritme kan nu weer worden opgepakt. Op de obligatiemarkten is het momenteel eveneens zoeken naar richting. De Duitse Bunds zitten gevangen in een bandbreedte tussen 160.40 en 162.60. Alleen een verrassende opmerking van een centrale bankier kan zorgen voor een uitbraak op korte termijn.

De cijfers die Randstad gisteren publiceerde werden positief ontvangen. Na de teleurstellende performance van het aandeel tot nu toe dit jaar is er ruimte voor herstel. De cijfers die Randstad gisteren publiceerde vielen in de smaak.

Na de teleurstellende performance van het aandeel tot nu toe dit jaar is er ruimte voor herstel. Onze inschatting is het dat er de komende weken een zijwaarts tot hoger koersverloop kan plaatsvinden richting in eerste instantie €54. Wij willen hiervan profiteren door een favoriete optiestrategie te hanteren, namelijk de call backspread.

Hierbij schrijven wij een relatief kortlopende call met een uitoefenprijs iets boven de huidige aandelenkoers. Wij kiezen hier voor de call augustus 53. Deze combineren wij met het kopen van een call die een iets langere looptijd heeft. Op dit moment gaat onze voorkeur uit naar de call september 54. De optiecombinatie vergt momenteel een beperkte investering.

De gekochte call kost iets meer dan hetgeen de geschreven call optie oplevert.

Dat betekent overigens niet dat er geen risico in deze strategie zit. Onderstaande grafiek maakt inzichtelijk waar het mogelijk fout kan gaan. Beleggers die geen ervaring hebben met opties raden wij aan om advies in te winnen of een dergelijke strategie bij hun past.

Deze afbeelding betreft een simulatie van de call back spread strategie in Randstad en geeft de mogelijke situatie weer bij expiratie in augustus.

