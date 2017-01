Beperkte bewegingsruimte AEX

Visie technische analyse:

Maar hoe staan de markten er naar mijn mening nu voor? Heeft er een verbetering plaatsgevonden en gaan de we volgende krachtige opwaartse beweging inzetten? Of is er nog steeds sprake van een grotere kans op topvorming en de start van een correctieve beweging? De langetermijntrend is nog steeds opwaarts gericht en daar zal voorlopig ook geen verandering in komen. Bijna een jaar geleden hebben de meeste aandelenbeurzen een zeer belangrijke langetermijnbodem op de borden gezet.

In de AEX werd deze bij 378,50 geplaatst. Dit was destijds ook het startpunt van een nieuwe stijgende middellangetermijntrend. En ook deze opgaande beweging is nog steeds intact. Wel was er vorig jaar sprake van een langdurige zijwaartse consolidatiefase van ongeveer 20 punten breed. Deze startte in juli waarbij de onderkant rond de 437,50 lag en de bovenkant bij de meermaals geteste 458. Pas in de december vorig jaar werd de volgende fase in de stijgende middellangetermijntrend gestart met de structurele slotbeweging boven de 458 puntengrens.

Opwaartse doelen 2017 bij 510 en 564

Als we kijken naar deze opgaande middellangetermijnbeweging dan zien we een krachtige stijgende bodemlijn met meerdere raakpunten. Hoe vaker een steun of weerstand wordt getest, hoe sterker deze wordt. Deze opgaande bodemlijn startte in februari bij 378,50 en loopt langs de juni-bodem van 410, de novemberbodem van 437,50 en de decemberbodem van 445,65. De decemberbodem van 445,65 is daarbij een belangrijk punt geweest. Dit was het startpunt van de recente zeer krachtige opgaande kortetermijnbeweging. Een stijging van bijna 45 punten die in een rechte lijn plaatsvond in slechts enkele weken tijd.

Door deze krachtige decemberbeweging werd uiteindelijk ook nog mijn doelzone voor eind 2016 behaald, de zone 475-485. Voor de rest van 2017 verwacht ik overigens dat deze opgaande beweging wordt voorgezet. In de eerste helft van dit jaar acht ik een test en doorbraak van de 510 realistisch. Hier ligt de top uit 2015 en tevens de top van de huidige sinds 2009 aanwezige bullmarkt. Het volgende langetermijndoel dat we uit de grafiek kunnen halen is daarna te vinden bij 564, een niveau dat in de tweede helft van dit jaar mogelijk behaald kan worden. De weg hiernaartoe zal echter hobbelig zijn en gepaard gaan met meerdere (forse) terugvallen danwel normale correcties. Een stijgende trend wordt namelijk bepaald door de hogere bodems.

Topvormingsproces nog steeds in ontwikkeling

Hoe staat het kortetermijnbeeld er nu voor? Ik verwacht dat de AEX nog steeds bezig is met een topvormingsproces en de kans groot is op een beperkte correctieve beweging (minimaal 5% daling) voor de vorming van een volgende hogere bodem. De vermoeidheidsverschijnselen zijn inmiddels al ruim drie weken zichtbaar. Buiten het feit dat mijn doelzone ruimschoots is behaald, werd ook de bovenkant van het stijgende middellangetermijntrendkanaal getest. Inmiddels werd twee weken geleden de zeer steile opgaande bodemlijn al neerwaarts gebroken en zien we onder de 490 de nodige topvormingspatronen. Zo werd al een tweezers top gevormd en een bearish engulfing. Als we verder kijken naar de technische indicatoren dan zien we dat er al een patroon van negatieve divergentie was te zien. Ofwel de hogere toppen in de AEX gingen gepaard met lagere toppen in de RSI. Ook de MACD gaf al een negatieve crossing.

Correctie in de tijd of in punten?

Waar liggen de belangrijke niveaus om in de gaten te houden? De kans is namelijk ook aanwezig dat er slechts een correctie in de tijd plaatsvindt. Boven de 489,90 (huidige top) ontstaat meer opwaartse ruimte om het laatste deel van een oude eerdere neerwaartse gap te sluiten. Deze staat nog open tot 493,85. Ook zou daarmee een oude bekende weerstand van 495 al in zicht komen. In dat scenario moeten we bezien of de markt overigens genoeg is afgekoeld om de volgende opwaartse beweging naar uiteindelijk de 510 voor te zetten.

Ik acht de kans echter groter dat een neerwaartse beweging wordt ingezet. Een topvormingsproces kan namelijk de nodige tijd in beslag nemen. Eerste steunpunt ligt nu bij 482,40 en vlak daaronder bij de bodems van 480,40 – 480,50. Deze steunniveaus moeten worden gebroken om de volgende neerwaartse beweging te starten. In dat scenario ontstaat ruimte naar de steunpunten van 475 en 466 en ik acht een verdere daling overigens nog steeds mogelijk voordat een bodem gevormd zal worden. Voor nu is er sprake van consolidatie op een hoog niveau die naar mijn mening nog steeds kan uitmonden in de afronding van een tijdelijk top.