Bevestiging correctie AEX onder 480,40 

Visie technische analyse:

De belangrijkste weerstand is te vinden bij de top van 489,90 die in de eerste handelsdagen van dit jaar op de borden werd gezet. Bij deze top werd een dubbel toppatroon gevormd, zowel een tweezers top als een bearish engulfing. Beide toppatronen blijven in stand zolang de AEX hieronder blijft. De eerste weerstand is te vinden bij 487,50. Hier ligt de dalende toppenlijn in het kortetermijnbeeld. Deze startte bij de recente jaartop van 489,90 en heeft inmiddels een drietal raakpunten. De huidige opleving kan naar mijn mening eindigen in opnieuw een lagere top langs deze dalende toppenlijn. Wekelijks daalt deze weerstandslijn ongeveer 1 punt.

Pas een structurele slotkoers boven beide weerstanden zorgt voor een positieve beëindiging van de huidige consolidatiefase op een hoog niveau. Dit zou meer opwaartse ruimte vrijmaken richting mogelijk zelfs de top van 510. Maar ik blijf bij mijn mening dat de kans het grootst is dat eerst een correctieve beweging plaatsvindt voor de vorming van een hogere bodem voordat deze top van 510 getest kan worden. Boven de 489 liggen verder nog weerstanden bij het laatste deel van de nog openstaande neerwaartse gap tussen de 489,90 en 493,85 en rond de 505 – 506.

Smal en langdurige consolidatieproces

Het huidige consolidatieproces duurt inmiddels al een maand waarbij de handelsruimte zeer smal is. In de laatste weken van vorig jaar werd de bovenkant van mijn doelzone bereikt. Deze doelzone lag bij 475 – 485. Met een jaartop eind vorig jaar bij 484,20 bleef hij net binnen deze doelgrens. Begin dit jaar zette de AEX direct een vervolgbeweging in en plaatste een top bij 489,90. Dit zorgde tevens voor een overshoot boven de stijgende toppenlijn van het sinds februari 2016 stijgende middellangetermijntrendkanaal. Deze overshoot duurde slechts twee dagen waarna hij weer onder deze weerstandslijn bleef.

Potentieel hoofd-schoudertoppatroon in de maak

Een topvormingsproces kan vaak de nodige tijd kosten en dit blijft naar mijn mening het meest realistische scenario. Er zijn een batterij aan topvormingssignalen gegeven. Buiten de tweezers top en bearish engulfing werd gisteren opnieuw een toppatroon gevormd, een hanging man. Deze had een intraday-top bij 486,60. Een ander signaal van begin dit jaar was de doorbraak van de zeer steil opgaande bodemlijn vanaf de decemberbodem.

Deze bodem in december bij 445,65 zorgde voor een test van de sinds februari stijgende bodemlijn en was het startpunt van de huidige opgaande kortetermijnbeweging van 45 punten in een recht lijn. Ook de technische indicatoren gaven begin dit jaar verkoopsignalen. De MACD maakte een negatieve crossing op een hoog niveau en de RSI liet negatieve divergentie zien. Inmiddels hebben beide indicatoren al een dalende trend ontwikkeld. Een laatste punt is het potentiele hoofd-schoudertoppatroon dat in ontwikkeling is. Deze ontstond in de laatste week van december en heeft zijn neklijn bij 480,40 liggen. Een neerwaartse doorbraak hieronder activeert dit patroon.

Bevestiging correctie onder de 480,40

Er zijn dus genoeg signalen die wijzen op mijn verwachte correctieve beweging, maar het duurt inmiddels al lang voordat een volgende beweging plaatsvindt. Het is nu een saaiwaartse smalle handelsruimte waarbinnen de AEX beweegt. Dit hebben we nog niet vaak gezien in de eerste maand van een nieuw handelsjaar. Boven de 489,90 ontstaat meer ruimte en lijkt een correctieve beweging te worden uitgesteld. Onder de 480,40 wordt het laatste bevestigende signaal gegeven voor de verwachte correctie. Daaronder liggen dan nog steunpunten bij 475 en 466,20. Maar een diepere correctieve beweging blijft ik realistisch achten voor de vorming van een hogere bodem in het middellangetermijnbeeld. Pas na een dergelijke correctie verwacht ik de volgende opwaartse beweging naar de top van 510 en mogelijk al hoger in de komende maanden.