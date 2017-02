Ik blijf vooralsnog bij mijn mening dat een tijdelijke correctie een normale reactie zou zijn op de huidige zeer krachtige opgaande kortetermijnbeweging voordat de opwaartse weg naar 510 en hoger wordt vervolgd.

Opvallend is de enorme euforie onder beleggers en analisten. Een correctie zal volgens velen niet meer plaatsvinden in de komende tijd. Vanuit een contrair oogpunt zijn dit ook risico-signalen in de markt. Dit neemt niet weg dat de markt verder oploopt dan ik had verwacht.

Na de krachtige stijging vanaf de decemberbodem bij 445,65 tot ongeveer de 484 was de bovenkant van mijn doelzone bereikt. Al een half jaar geleden gaf ik aan dat de markt richting het einde van 2016 de zone 475 – 485 zou kunnen bereiken.

Destijds was de algemene opinie een stuk negatiever en zagen velen in 2016 en 2017 geen koersen boven de top van 458 (destijds een zware horizontale weerstand). Dezelfde beleggers en analisten zien momenteel geen enkele reden voor een correctieve beweging.

Grafiek AEX-index op dagbasis

Foto: REUTERS METASTOCK

Tot hoever loopt de AEX in de komende dagen op?

Begin januari werd de jaartop verder verhoogd naar 489,90. Als we kijken naar de situatie sinds 20 december dan bewoog de AEX in een smalle consolidatie tussen de 480,40 en 489,90. Eind januari vond de doorbraak onder de 480,40 plaats.

Dit zorgde er destijds voor dat alle signalen op rood stonden. Deze doorbraak kreeg echter geen vervolg en de markt vond zijn bodem bij 476,70. Hiermee werd twee weken geleden bijna de oude bekende weerstand van 475, de top van november 2015, getest en het oplopende 50-daags gemiddelde. Toch besloot de markt anders en kroop weer binnen de grenzen van de smalle zijwaartse zone. Eind vorige week vond een verbetering aan de bovenkant plaats.

Hij brak door de 489,90 en dit zorgde voor meer opwaarts potentieel in het zeerkortetermijnbeeld. Volgende richtpunten lagen echter een punt of 5 hoger en deze zone werd in de afgelopen twee dagen bereikt. Met een eerdere top net boven de 495 werd zowel een oude weerstand getest evenals de sinds juni 2016 stijgende toppenlijn.

Twee stijgende toppenlijnen

In de afgelopen dagen werd deze stijgende toppenlijn opnieuw getest. Dit is inmiddels het 4e raakpunt sinds de start een jaar geleden. Deze stijgende toppenlijn ligt vandaag bij 496. Ook de stijgende bodemlijn in het middellangetermijnbeeld is inmiddels 4 maal getest.

Bij 378,50 in februari vorig jaar, de 410 in juni en bij 437,50 en 445,65 in december vorig jaar. Er is overigens nog een stijgende toppenlijn te zien als we de toppen van september vorig jaar (466,20) en de top van januari dit jaar (489,90) verbinden.

Deze lijn zou momenteel uitkomen op 498,50. Kijkend naar deze opgaande toppenlijn is er dus eigenlijk een weerstandsgebied die de AEX momenteel lijkt binnen te trekken. Toch zou een structurele slotbeweging van enkele dagen boven de huidige langere toppenlijn bij 496 al een versteiling kunnen starten in het kortetermijnbeeld van de AEX. In dat scenario zal de druk op de zone 506 – 510 kunnen gaan toenemen.

Steile bodemlijn

De top tot op heden in AEX werd twee dagen geleden op de borden gezet bij 495,20. Vandaag lijkt de AEX met een opwaartse gap te openen, ook boven de sinds juni stijgende toppenlijn. Wordt dit een laatste opleving voor de komende dagen, of de start van een versteiling richting de 506 – 510?

Ik blijf vooralsnog bij mijn visie dat de markt rijp is voor een top en start van een correctieve beweging die forser kan uitpakken doordat hij een stuk verder is opgelopen dan mijn eerdere verwachtingen. Ook de technische indicatoren gaven in het zeerkortetermijnbeeld enkele dagen geleden een verbetering aan, maar die passen nog prima in een visie van de vorming van een lagere top over de afgelopen paar maanden.

We moeten dan ook alert blijven op de vorming van toppatronen en een plotseling omkeer in de markt. Zodra de AEX vandaag met een gap opent en deze uiteindelijk weer weet te sluiten (beweging tot onder de 495,20), dan lijkt een eerste prille signaal te worden gegeven.

Toch moet een beweging onder de steile opgaande bodemlijn langs de bodems van 445,65 (december) en 476,70 (januari) plaatsvinden om de huidige euforie neerwaarts af te ronden. Deze opgaande bodemlijn ligt vandaag bij 484,20.

Pas na een normale correctieve beweging acht ik de kans reeel op een test en doorbraak van de 510-top. Boven de stijgende toppenlijn van 496, ligt dus nog weerstand bij de horizontale lijn van 497,30 (uit 2015) en de kortere stijgende toppenlijn sinds september bij 498,50. Voor vandaag en morgen moeten we dus bezien of er een structurele doorbraak plaatsvindt boven de langere stijgende toppenlijn.

Bas Heijink werkt sinds 1998 bij ING en is sinds 2008 technisch analist bij het Investment Office.