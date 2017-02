In de afgelopen drie weken vond een krachtige opgaande vervolgbeweging plaats. De AEX steeg vanaf de bodem van eind januari bij 476,70 tot bijna 501. Deze top werd in de afgelopen twee dagen op de borden gezet. De januari-bodem van 476,70 is tot op heden ook het jaardieptepunt, maar ik verwacht dat deze verder zal worden uitgediept tijdens een correctieve beweging. Deze correctieve beweging had ik al eerder verwacht en vanaf een lager niveau, maar de markt besloot anders. Na het bereiken van de bovenkant van mijn doelzone (eind december bij 484,40) ontstond een langdurige en smalle zijwaartse handelsfase. Deze fase startte eigenlijk al op 20 december en duurde tot eind januari. De bandbreedte lag tussen de 480,40 en 489,90 waarbij aan de bovenkant een zware toppenzone ontstond met meerdere toppatronen. De neerwaartse doorbraak van eind januari onder de 480,40 leek het laatste signaal voor de bevestiging van de verwachte correctie. Echter bleek deze doorbraak slechts twee dagen te duren en mondde uit in een bodem bij 476,70. Dit was toen de vorming van een hogere kortetermijnbodem en het startsein van de stijging van bijna 25 punten in de afgelopen weken.

Indices blijven onder hun stijgende toppenlijnen

In de afgelopen twee weken werd de sinds de zomer stijgende toppenlijn meerdere keren doorbroken. Vlak daarboven lag verder nog een iets steilere stijgende toppenlijn. Deze toppenlijn loopt langs de toppen van 466,20 (september) en 489,90 (januari). Meerdere keren werd deze toppenlijn getest, en alleen twee dagen geleden kortstondig intraday doorbroken. Ook indices als de DAX en de STOXX Europe 600 bleven onder hun stijgende toppenlijnen. Pas een doorbraak boven deze stijgende toppenlijnen zou voor een verdere versteiling zorgen in de sinds december stijgende kortetermijntrend. Inmiddels bedraagt deze stijging vanaf de decemberbodem bij 445,65 al 55 punten in minder dan drie maanden tijd. Zoals ik eerder aangaf, verwacht ik pas een test en structurele doorbraak van het volgende middellangetermijndoel bij 510 na een correctie. Deze correctie zou de koopdruk moeten verminderen en een volgende hogere bodem moeten plaatsen. Correcties zijn namelijk nodig om de contouren van een stijgende trend zichtbaar te maken.

Veel toppatronen gevormd

We zien steeds meer euforische geluiden en analyses ontstaan waarbij beleggers en analisten steeds minder rekening houden met een correctie. Dit zijn vaak contraire signalen in de markt. Er zijn steeds meer topvormingssignalen te zien in de aandelenmarkten zoals de afvlakking in de technische indicatoren. In deze indicatoren kan in het technische beeld over de afgelopen maanden een lagere top worden gevormd, negatieve divergentie. Divergentie zien we ook nog steeds in de VIX, hogere bodems in de VIX en hogere toppen in de S&P 500. Dit is geen gezonde opstap naar hogere niveaus in de komende weken. Ik sprak de afgelopen week geregeld over de afstand van het 200-daags gemiddelde tot aan de koers. Deze is opgelopen tot rond de 10%, een afstand die in het verleden vaak resulteerde in een correctie. Ook het feit dat de stijgende toppenlijnen niet werden gebroken in de afgelopen week bij de meeste indices, geeft aan dat er vermoeidheidsverschijnselen optreden. Daarbij opgeteld de vele toppatronen van de afgelopen twee dagen, geeft een cocktail aan topvormingssignalen. In de AEX werd een hanging men gevormd, deze zagen we ook in veel andere indices. De Nasdaq 100 vormde zelfs een bearish engulfing.

Foto: Euronext

Druk op stijgende bodemlijnen opvoeren

Toch moet het signaal voor de start van een correctie uit de grafiek zelf komen. Boven de stijgende toppenlijn zou een verdere versteiling kunnen starten. Deze toppenlijn is vandaag te vinden bij 500,70. Een slot daarboven zou mogelijk toch een hertest van de zone 506 – 510 mogelijk kunnen maken. Maar dat is niet mijn uitgangspunt. We moeten na de vorming van de toppatronen nu vooral de onderkant scherp in de gaten houden. Als we kijken naar de AEX dan zien we meerdere versteilingen in de sinds december stijgende kortetermijntrend vanaf de 445,65. De meest steile bodemlijn startte drie weken geleden en is vandaag te vinden bij 497,20. Een slot hieronder zou een eerste verzwakking aangeven en de kans vergroten dat de top is gezet. Maar de bodemlijn langs de bodems van 445,65 (december) en 476,70 (januari) moet uiteindelijk worden gebroken voor het definitieve correctiesignaal. Deze is vandaag te vinden bij 489. Kortom: steeds meer signalen die wijzen op topvorming en de start van een (forsere) correctie. Deze moet uiteindelijk leiden tot de vorming van een hogere middellangetermijnbodem. Het is nu wachten op het definitieve signaal, maar een neerwaartse draai lijkt dichtbij te zijn.