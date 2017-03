Visie technische analyse:

Het begin van de vorige bearmarkt ligt echter niet bij 510,50 maar bij de top van 2007 bij 564. Dit is mijn eerder afgegeven koersdoel voor de 2e helft van 2017. Toch zal een test van de 564 niet in een rechte lijn plaatsvinden. De afgelopen jaren hebben we jaarlijks minimaal 5 correcties voor onze kiezen gehad. Bij een normale correctie ga ik uit van een tegenreactie van 5% tot 10%. Deze correcties zijn noodzakelijk om de buitengrenzen van een opgaande trend te bepalen, zowel in het lange als middellangetermijnbeeld.

Als we kijken naar de huidige stijgende middellangetermijn-trend dan is de AEX vanaf de decemberbodem bij 445,65 (laatste test van de onderkant van de stijgende middellange-termijntrend) bijna 70 punten opgelopen tot afgelopen vrijdag. Alleen in de periode van 20 december tot eind januari vond een smalle zijwaartse consolidatiefase plaats van ongeveer 10 punten breed. Destijds leek de verwachte correctie te starten toen de AEX onder de 480,40 (onderkant consolidatie) terecht kwam. Dit bleek echter een vals signaal te zijn en zorgde slechts voor een terugtest naar het 50-daags gemiddelde. Vanaf deze bodem bij 476,70 werd de volgende opgaande kortetermijnbeweging gestart.

Vals signaal of structureel opwaarts vervolg?

De vraag voor de komende dagen is of dit een valse doorbraak is geweest, of de structurele start van de volgende opwaartse vervolgbeweging. Het is lang geleden dat we een krachtige opwaartse beweging van ongeveer 70 punten hebben gezien zonder tussentijdse correctieve beweging. Om te spreken van een structurele beweging moet de AEX enkele dagen boven de belangrijke weerstand van 510,50 sluiten. Met de slotkoers van afgelopen vrijdag is er pas 1 slotkoers hierboven. Belangrijk is verder dat ook andere indices vergelijkbare doorbraken laten zien en dat is zeker nog niet het geval. In indices als de Nasdaq 100, Nikkei en DAX werden afgelopen vrijdag veelal toppatronen gevormd en lag de intraday-top nog onder de top van de afgelopen drie maanden.

Hier is de kans op de vorming van een dubbele top dus reeel. Verder zien we in indices als de S&P 500 en STOXX Europe 600 nog een behoorlijke ruimte hebben voordat deze in de buurt komen van de eerdere jaartoppen. Daar liggen juist de sinds eind vorig jaar stijgende bodemlijnen onder druk. Zolang deze indices geen vervolgdoorbraken laten zien blijft de kans reeel dat het in de AEX slechts gaat om de eerste speldenprikken boven de 510,50 en vergroot dit de kans op een ‘valse’ doorbraak.

Risico’s in aandelenmarkten blijven aanwezig

Het is dus de vraag of er sprake is van een valse kortstondige doorbraak door de 510,50-top of de start van een verdere opgaande kortetermijnbeweging. De euforie in de markt is zeer groot en dat is en blijft een enorm risico. Correcties lijken volgens velen voorlopig niet meer plaats te gaan vinden. Ook de afstand tot aan het 200-daags gemiddelde ligt nog steeds rond de 10%, een afstand die we voor het laatst in 2015 zagen (destijds lag de AEX in de zone 506 – 510). Verder is er nog steeds negatieve divergentie te zien in de RSI en de VIX. Dit blijven grote risico-signalen in de markt en natuurlijk het feit dat de AEX vrijwel alleen staat in deze opwaartse vervolgdoorbraak. Toch geven deze signalen niet het omkeermoment aan, het zijn aanzienlijke risicosignalen die aangeven dat we zeer alert moeten zijn op een krachtige neerwaartse omkeer.

‘Exhausting’ gap en shooting star

Weerstand in de AEX is nu te vinden bij 514 en 519. Afgelopen vrijdag werd verder een toppatroon gevormd, een klassieke shooting star. Daarbij werd opnieuw een opwaartse gap gevormd tussen de 508,20 en 509,45. Deze gap kan een exhausting gap zijn, een laatste beweging voordat een draai plaatsvindt. Een sluiting van deze gap in de komende paar dagen zou een eerste signaal geven dat een top gezet kan zijn.

Als we kijken naar de opwaartse bewegingen in het kortetermijnbeeld dan zien we steeds meer versteilingen, steeds steilere opgaande bodemlijnen. De meest steile bodemlijn startte eind februari en ligt vandaag bij 506,30. Deze lijn loopt dagelijks ongeveer 1,5 punt op. Een neerwaartse doorbraak hieronder zou een volgende verzwakking zijn in het zeerkortetermijnbeeld.

Daaronder liggen nog horizontale steunpunten bij 501 en 499. De belangrijkste te breken opgaande bodemlijn loopt langs de bodems van 445,65 (december) en 476,70 (januari). Deze opgaande bodemlijn ligt vandaag bij 497,40 en zal aan het einde van de week rond de 500 punten zijn te vinden. Hieronder wordt pas het definitieve bevestigingssignaal gegeven dat een correctieve beweging lijkt te zijn gestart in deze ‘te’ euforische markt. Dus ondanks de doorbraak boven de belangrijke top (alleen in de AEX) blijft de kans op een vals signaal dus groot. Andere indices volgen dit voorbeeld niet en daar zijn nog steeds grote toppatronen (veelal wiggen) in de maak.