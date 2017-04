Visie technische analyse: De jaartop in de AEX werd op 21 maart op de borden gezet bij 518,90. Die dag werd ook een belangrijk toppatroon afgerond, een bearish engulfing. Zolang deze jaartop niet verder wordt verhoogd, blijft dit toppatroon intact. Begin deze week werd een poging ondernomen om deze jaartop opnieuw te testen. Hij vormde afgelopen maandag een intraday-top bij 518,30. Belangrijk daarbij is dat opnieuw een grote bearish engulfing op de borden werd gezet.

Er is dus nu onder de 519 een dubbele top gevormd, beide keren met de vorming van een duidelijk toppatroon in de vorm van een bearish engulfing. Afgelopen woensdag kwam daar een derde toppatroon bij dat luistert naar de illustere naam ‘gravestone doji’. Bij een dergelijk toppatroon liggen de openingsprijs, slotprijs en intraday-bodem bijna gelijk. De intraday-top lag die dag bij 517,40. Al deze toppatronen zorgen ervoor dat er een zware weerstandszone in ontwikkeling is onder de 519 punten. Dit niveau is overigens de onderkant van een oude weerstandszone 519 – 521.

Langetermijndoel blijft onveranderd liggen bij 564

Als we kijken naar de bewegingen die de afgelopen vier maanden hebben plaatsgevonden dan zien we in het kortetermijnbeeld een zeer krachtige markt, een euforische markt die aanzienlijk verder is doorgelopen dan ik had verwacht. Het elastiek is daarbij zeer strak gespannen en dat zou wel eens voor een krachtige tegenreactie kunnen zorgen. Het is heel normaal dat een dergelijke opwaartse beweging deels wordt gecorrigeerd voor de vorming van een belangrijke hogere middellangetermijnbodem. Ik blijf in het langetermijnbeeld positief en voor dit jaar heb ik een richtpunt in dit beeld van 564 punten (top van 2007), maar een dergelijke beweging gaat nooit in een rechte lijn.

In de afgelopen jaren hebben we jaarlijks te maken gehad met 5 tot 7 correcties. Dit jaar staat de teller nog op nul, terwijl er een krachtige beweging heeft plaatsgevonden van bijna 75 punten. Opvallend daarbij is dat de markt steeds verder is gaan versteilen. De 445,65-bodem in december was de laatste keer dat de sinds februari-2016 stijgende middellangetermijnbodemlijn werd getest. In totaal zijn er nu vier raakpunten langs deze lijn, de 378,50 van februari, de 410 in juni, de 437,50 in november en de 445,65 van december.

Sinds december opgaande bodemlijn is vandaag bij 510,50 te vinden

De meest steile opgaande bodemlijn (vanaf de 491-bodem van februari) werd ruim twee weken geleden al neerwaarts gebroken. Deze versteiling had verder de contouren van een stijgende wig. De belangrijkste bodemlijn om te breken startte echter bij de 445,65 in december. Deze bodemlijn loopt verder langs de 476,70 in januari en de 491 van februari. Inmiddels nadert deze bodemlijn de huidige niveaus en werd gisteren bij de opening al bijna getest.

Vandaag ligt deze opgaande bodemlijn alweer bij 510,50, gelijk aan de voormalige jaartop uit 2015. Hieronder treedt een duidelijke verdere verzwakking op en lijkt de top voor de komende tijd te zijn gezet. Ook de technische indicatoren wijzen op dit scenario. Zowel de MACD als de RSI zijn neerwaarts gericht. De MACD gaf recent een neerwaartse crossing aan en de RSI brak toen ook de onderkant van een stijgende wig. In de RSI is al een patroon van lagere toppen te zien. Maar het belangrijkste signaal moet vanuit de grafiek komen, een neerwaartse doorbraak van de sinds december vorig jaar stijgende bodemlijn.

Veel topvormingssignalen in andere aandelenindices

In de afgelopen maanden hebben we geregeld startsignalen gezien voor de verwachte correctie, maar deze bleken telkens ‘vals’ te zijn en werden weer snel opgeheven. Een doorbraak onder de genoemde stijgende bodemlijn dient dus structureel te zijn. Zodra aan de andere kant de 519-top opwaarts wordt gebroken voor enkele dagen, dan lijkt de huidige krachtige opgaande en euforische stijging nog niet ten einde.

Toch acht ik een dergelijk scenario minder kansrijk aangezien we steeds meer topvormingssignalen zien. Ook in andere indices zien we dergelijke signalen. De Nikkei en de S&P 500 braken al onder hun sinds december stijgende bodemlijn. De S&P 500 maakt al een patroon van lagere toppen en de Nikkei heeft de bodem van de afgelopen maanden neerwaarts gebroken.

De DJ Transport (een leading index) zit al in een forse correctiefase van ruim 5% en heeft recent een lagere top gevormd. Indices als de DAX vormden in de afgelopen weken nog wel hogere toppen, maar de DAX lijkt een dubbele top te hebben gevormd ten opzichte van zijn all-time high van 2015.