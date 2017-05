De (blauwe) opgaande bodemlijn startte in januari bij de jaarbodem van 476,70. Daarna zijn er raakpunten te vinden bij de 480 van begin februari, de 509,40 van april en de recente bodem bij 519,50. Deze laatste bodem zorgde nog wel voor een kortstondige intraday-doorbraak van deze opgaande bodemlijn.

Een dergelijke intraday-doorbraak zagen we overigens gisteren ook met een dag-dieptepunt bij 524,10. Wekelijks loopt deze bodemlijn ongeveer 3 indexpunten op. Vandaag is hij alweer te vinden bij 526,30, een niveau boven de slotkoers van gisteren. Een structurele slotkoers onder deze opgaande bodemlijn zou een duidelijke verdere verslechtering betekenen in het kortetermijnbeeld van de AEX.

Toch is er meer nodig om te kunnen spreken van een definitieve lagere top en de voortzetting van de 1e correctie van 2017. We hebben dit jaar bijna maandelijks wel een startsignaal gekregen voor de potentiele 1e correctie van 2017. Toch bleek dit telkens een vals signaal te zijn en werd dit signaal binnen enkele dagen weer opgeheven. Wel zien we de laatste weken steeds meer topvormingsignalen en verslechteringen plaatsvinden in de aandelenindices.

De sinds begin december stijgende trend lijkt ten einde te komen en de kans is reeel dat voor de komende tijd de top is gezet bij 537,80.

Foto: REUTERS

Lagere top

Het is dit jaar (buiten de smalle zijwaartse zone in januari) nog niet voorgekomen dat in een tijdsbestek van een ongeveer een maand er geen hogere toppen op de borden werden gezet. Laat staan dat er in een maand tijd een lagere top werd gevormd.

Foto: REUTERS

Dit proces zien we momenteel wel plaatsvinden. Daarbij valt op dat de jaartop tot op heden bij 537,80 gepaard ging met een meervoudige toppenzone waarbij dagelijks toppatronen werden gevormd. Er werden toen een shooting star, meerdere hanging man’s en een bearish engulfing gevormd.

Ook werd toen een zeer steil opgaande bodemlijn (oranje lijn) die deel uitmaakte van een stijgende wig, neerwaarts gebroken. Dit zorgde toen voor de 1e mini-correctie van dit jaar. Bij een dergelijke terugval ga ik uit van een daling van 3% tot 5%. In het gehele handelsjaar was in de eerste vier maanden nog een enkele terugval geweest die boven de 3% uitkwam.

Afvlakking

De herstelbeweging die hierna plaatsvond stokte tot op heden in de zone 529 – 529,50. Ook hier werden meerdere toppatronen gevormd, zoals enkele hanging man’s. Verder was er tot gisteren sprake van een smalle handelsruimte die 7 dagen lang duurde.

Deze handelsruimte was minder dan 1% breed en lag tussen de 524,50 en 529,50. De druk en intraday-doorbraak op de sinds begin dit jaar stijgende bodemlijn zorgde gisteren ook voor een verdere verlaging tot onder de 524,50.

Ook dit betekent naar mijn mening dat de neerwaartse druk verder wordt opgevoerd. Zodra de AEX zowel structureel onder de genoemde stijgende bodemlijn en de 524,50 terecht komt, wordt de lagere top steeds duidelijker en krachtiger.

Hieronder ligt verder nog het afvlakkende 50-daags gemiddelde bij 521,70. We moeten terug naar november vorig jaar om een dergelijke afvlakking van dit gemiddelde te zien. Toch zal de AEX uiteindelijk structureel onder de 519 – 520 moeten breken voor een definitieve en verdere verslechtering. Deze kans acht ik reeel in de komende tijd. Dit zou betekenen dat een belangrijk top voor de komende tijd in de maand mei is gevormd (toch een ‘sell in may’?).

Afrondende fase

De zone 519 – 520 is belangrijk om te doorbreken. Hier liggen namelijk voormalige bodems en toppen. Recent werd nog een bodem gevormd bij 519,50. Dit zou verder ook betekenen dat onder deze zone een groot hoofd-schoudertoppatroon kan worden afgerond dat als sinds 24 april in ontwikkeling is. Vanuit dit patroon is een volgend doel te berekenen dat rond de 500-puntengrens ligt.

Ook zou een neerwaartse doorbraak de lagere top bevestigen. Na de vorming van een lagere top zou dan namelijk ook een lagere bodem ontstaan in de AEX. De eerstvolgende verzwakkingen kunnen vandaag en in de komende dagen optreden met een structureel slot onder zowel de 526,30 (stijgende bodemlijn) evenals de 524,50.

Toch zal de AEX onder de 519 – 520 moeten breken om te kunnen spreken van een lagere top in het kortetermijnbeeld, de vervolgbeweging van de 1e correctie van dit jaar en de afronding van een groot hoofd-schoudertoppatroon.

De seinen wijzen steeds meer op de doorgang van dit scenario waarna de AEX in de komende tijd op weg kan om een volgende belangrijke middellangetermijnbodem te vormen. De laatste bodem in dit technische beeld werd in december bij 445,65 op de borden gezet. Hierna startte een stijging van 6 maanden lang zonder correcties, een ongekend lange periode.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. en afgesloten op Woensdag 31 Mei 2017 om 08:11. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend.