Herstelbeweging AEX bepalend

Visie technische analyse:

De eerste duidelijke speldenprik werd afgelopen donderdag gegeven. De AEX brak met een neerwaartse gap door de zware steunzone van 519 – 520. Hierbij werd een intraday-dieptepunt op de borden gezet bij 515,85. Het was de eerste keer sinds 24 april dat de AEX weer onder de zone 519 – 520 terecht kwam. In de afgelopen drie maanden werd deze zone meerdere keren als steunzone gebruikt, waardoor de kracht van deze zone steeds sterker werd. Uiteindelijk werd donderdag een hammer-bodempatroon gevormd.

Dit zorgde ervoor dat de kans op een herstelbeweging toenam. Deze herstelbeweging werd vrijdag ingezet, waarbij de kleine neerwaartse gap weer werd gesloten en de AEX opnieuw boven de zone 519 – 520 wist te sluiten. Net als bij het doorbreken van het 50-daags gemiddelde, is ook het doorbreken van een dergelijk belangrijke steunzone vaak en proces dat enige tijd in beslag kan nemen. Toch verwacht ik dat de huidige herstelbeweging beperkt van aard zal zijn en de AEX in de komende dagen opnieuw een lagere top op de borden kan zetten. We moeten daarbij vooral de dalende toppenlijn in de gaten houden. Deze startte bij de jaartop van 537,80 en heeft inmiddels al twee lagere raakpunten. Vandaag is deze dalende toppenlijn bij 526,80 te vinden.

Dalende kortetermijntoppenlijn bij 526,80

Met het doorbreken van de zone 519 – 520 werden ook een tweetal grotere topformaties neerwaarts afgerond. Sinds 24 april was namelijk een complex hoofd-schoudertoppatroon te zien in de AEX. Dit patroon was complex door de meerdere rechterschouders die in ontwikkeling waren. Deze rechterschouders zorgden daarmee ook voor de ontwikkeling van een ander patroon, een dalende driehoek. Bij een dergelijk patroon is er sprake van dalende toppen en gelijke bodems.

Beide patronen werden afgelopen donderdag geactiveerd met de doorbraak onder de zware zone van 519 – 520. Vanuit beide patronen is een doel te berekenen van rond de 500 punten voor de AEX. De dalende driehoek wordt overigens opgeheven zodra de AEX boven de dalende toppenlijn van nu 526,80 terecht komt. Om het hoofd-schoudertoppatroon op te heffen is een aanzienlijk verdere stijging nodig tot boven de toppen van de rechterschouder (531,60). Toch verwacht ik een dergelijke beweging niet. De kans op een verdere voortzetting naar lagere niveaus acht ik reeel in de komende weken.

Klassiek topvormingsproces

In de afgelopen anderhalve maand kreeg het klassieke topvormingsproces steeds meer vorm. Buiten de genoemde toppatronen, werden meerdere signalen gegeven. In mei werd de jaartop op de borden gezet. Dit ging gepaard met een grote shooting star op de maandgrafiek en een bearish engulfing op de weekgrafiek. Ook op de daggrafiek werden rond de jaartop meerdere toppatronen gevormd. Zo werden een shooting star, een bearish engulfing en meerdere hanging man’s op de borden gezet. De vorming van deze top ging gepaard met een test van de sinds begin dit jaar stijgende toppenlijn waarna direct de korte stijgende bodemlijn van een stijgende wig (vanaf de 509,40-bodem) neerwaarts werd gebroken.

Hierna vond de eerste mini-correctie van dit jaar plaats (meer dan 3% daling vanaf de top). Deze maand werd daarna de sinds begin dit jaar stijgende bodemlijn gebroken en recent teruggetest. Een belangrijke verdere verslechtering in het technische beeld voor de komende tijd. Ook werd voor het eerst sinds november vorig jaar het 50-daags gemiddelde neerwaarts gebroken en zagen we al de nodige afvlakking bij dit gemiddelde. Daarbij noem ik ook de afstand tot aan het 200-daags gemiddelde. Deze afstand lag een maand geleden boven de 12%, een risicovolle afstand waarmee de kans op een aanzienlijke correctieve tegenreactie al groot was geworden.

Kans op eerste correctie in 7 maanden groot

De kans dat deze topvorming sinds de jaartop in mei zal worden voortgezet in de 1e correctie van dit jaar, acht ik groot. Het uitblijven van een correctieve tegenreactie in tot op heden 7 maanden tijd hebben we sinds de start van deze bullmarkt in 2009 nog nooit gezien. Dit is geen gezonde beweging. Een correctieve tegenreactie om uiteindelijk een hogere middellangetermijnbodem te plaatsen als startpunt voor een volgende opwaartse beweging, acht ik kansrijk.

Mijn langetermijndoel voor de rest van dit jaar blijft onveranderd liggen bij 564. Met de vorming van een intraday-dieptepunt bij 515,85 werd een deel van de grote ‘Macron’-gap die tot aan de 513,60 ligt gesloten. Steunpunten in het kortetermijnbeeld liggen nu opnieuw bij de zone 519 – 520, de bodem van 515,85 en de 513,60. Eerste weerstand is te vinden bij het 50-daags gemiddelde van 524,30 en daarboven bij de dalende kortetermijntoppenlijn van 526,80. Zolang de AEX onder deze toppenlijn een lagere top weet te maken, mag een snel vervolg onder opnieuw de zone 519 – 520 worden verwacht. Boven deze toppenlijn, wordt de correctie opnieuw uitgesteld en lijkt de 1e doorbraak een valse doorbraak te zien en ontstaat een bredere zijwaartse zone. Pas boven de 531,60 lijkt een snel verder neerwaarts vervolg van de baan te zijn.