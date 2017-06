Drietal hammers in de zone 515,30 – 516,30

De AEX is nog steeds bezig met de doorbraak van de belangrijke zone 519 – 520. In de afgelopen anderhalve week vonden er een drietal doorbraken plaats, maar telkens lag de slotkoers rond de zone 519 – 520. Gisteren was de derde neerwaartse doorbraak.

Foto: Reuters Metastock XV

Opvallend is dat elke doorbraak tot op heden plaatsvond met de vorming van een hammer-candlestick. Bij een dergelijk patroon liggen de intraday-top, de slotkoers en de openingskoers allemaal relatief dicht bij elkaar. De intraday-low ligt aanzienlijk lager. Hierdoor is nu een nieuwe zone ontstaan tussen de 515,30 en 516,30, de dieptepunten van de drie hammers. De eerste hammer van een ruime week geleden zorgde voor een aanzienlijke opleving tot aan de 528,50. Met deze opleving vond een kortstondige overshoot plaats van de dalende toppenlijn. Ook zorgde deze opleving uiteindelijk voor de vorming van een nieuwe lagere top en de vorming van een groot tweedaags toppatroon, een bearish engulfing. De neerwaartse druk blijft dus intact en ik verwacht dat in de komende week een verdere daling naar lagere niveaus kan plaatsvinden.

Patroon van lagere toppen

De recente lagere top bij 528,50 is de 2e lagere top vanaf de jaartop bij 537,80. De 1e lagere top werd tijdens een eerdere opleving geplaatst bij 531,60. Deze opleving vond destijds plaats na de 1e mini-correctie van dit jaar. Het was zowiezo een zeldzame gewaarwording dat vanaf de laatste belangrijke middellangetermijnbodem in december bij 445,65 er tot begin mei nog geen enkele mini-correctie (daling van meer dan 3%) had plaatsgevonden, een situatie van euforie in de aandelenmarkten. Toch is naar mijn mening de kans groot dat de top voor de komende tijd is gezet bij 537,80. We zagen dit jaar bijna maandelijks wel een duidelijk startsignaal voor de 1e correctie van 2017, maar deze werden telkens binnen enkele dagen weer opgeheven. Inmiddels is het al ruim anderhalve maand geleden dat de top op de borden werd gezet. Ook zien we duidelijke toppatronen en verslechteringen in de markt sinds deze top. Zo werd op de maandgrafiek in mei een grote shooting star gevormd en op de weekgrafiek bij de jaartop een bearish engulfing. Ook op de daggrafiek werden veel toppatronen gevormd in de week dat de jaartop op de borden werd gezet. Zo werden een shooting star, een bearish engulfing en meerdere hanging man’s gevormd.

Komende week lagere bodems?

Andere negatieve signalen waren de neerwaartse doorbraak en terugtest van de sinds begin dit jaar stijgende bodemlijn. Ook werd met de doorbraak van de zone 519 – 520 zowel een dalende driehoek evenals een groot complex hoofd-schouderpatroon afgerond. Weerstand in het kortetermijnbeeld is nu te vinden bij het afvlakkende 50-daags gemiddelde van 524,70 en de dalende toppenlijn bij 525,30. Toch is de kans aanwezig dat deze dalende toppenlijn een minder steile hellingshoek krijgt, eerste verbetering vindt plaats boven de 528,50, maar een beweging boven de 531,60 is nodig om de huidige correctieve beweging uit te stellen. Deze kans acht ik beperkt. Ik verwacht dat de in de komende week de druk zal toenemen en mogelijk al het laatste deel van de Macron-gap tot aan de 513,60 kan worden gesloten. Deze verwachte verdere terugval tot mogelijk onder de 500-puntengrens zal naar mijn mening uiteindelijk moeten leiden tot een volgende belangrijke middellangetermijnbodem. Pas in de loop van de 2e helft van dit jaar verwacht ik een verder opwaarts vervolg naar mijn uiteindelijke doel van 564 punten.