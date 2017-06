Verdere verzwakking AEX in aantocht

Visie technische analyse:

Anderhalve week geleden werd de belangrijke steunzone 519 – 520 voor de eerste keer tijdens deze terugval neerwaarts gebroken. Deze zone ligt al sinds 24 april onder de markt als steungrens. Destijds werd deze voormalige weerstandszone met een forse opwaartse gap gebroken. Ik gaf in de afgelopen weken aan dat een structurele beweging hieronder een belangrijke bevestiging zou zijn dat de 1e correctie van dit jaar vervolgd kon worden. Met deze doorbraak zou namelijk een duidelijke lagere bodem worden gevormd na de eerdere lagere toppen. Tevens lag hier de ondergrens van een tweetal belangrijke toppatronen. Het eerste patroon is een dalende driehoek.

Dit patroon kenmerkt zich door een horizontale steunlijn en dalende toppen en is vanaf de jaartop bij 537,80 in ontwikkeling. Een ander patroon dat in ontwikkeling is, is een groot hoofd-schoudertoppatroon. Dit patroon startte op 24 april en de zone 519 – 520 is de neklijn van dit grote omkeerpatroon. Het gaat hier echter wel om een complex hoofd-schouderpatroon. Aan de rechterkant zijn namelijk meerdere schouders te zien. Met de doorbraak onder de zone 519 – 520 werden deze patronen in de afgelopen anderhalve week geactiveerd. Een krachtig neerwaarts vervolg bleef echter nog uit tot op heden. Maar ik acht de kans realistisch dat deze neerwaartse vervolgbeweging op zeer korte termijn zal worden ingezet.

Pas 2 mini-correcties in 2017

De trends in het lange- en middellangetermijnbeeld zijn opwaarts gericht en ik verwacht dat deze in het komende halfjaar en langer worden voortgezet. Mijn doel voor dit jaar is bij 564 te vinden, de top van 2007. Toch gaat een opgaande beweging nooit in een rechte lijn. Correcties zijn nodig om de buitengrenzen van een opgaande trend te vormen. De laatste belangrijke middellangetermijnbodem werd in december gevormd bij de 445,65.

Hiermee werd de vanaf de zeer belangrijke langetermijnbodem van 378,50 stijgende middellangetermijntrend voor het laatst aan de onderkant getest. Vanaf de decemberbodem bij 445,65 is de AEX zonder correcties ongeveer 92 punten opgelopen. Sinds de bullmarkt in 2009 startte, is er nog nooit een dergelijk lange periode geweest zonder correctieve tegenreacties, een periode inmiddels van 7 maanden. Pas in mei vond de eerste mini-correctie sinds december plaats van meer dan 3%. Inmiddels bestaat deze terugval vanaf de mei-top bij 537,80 uit een tweetal mini-correcties en ik verwacht dat deze uiteindelijk kan uitmonden in een normale tot forsere correctie.

Klassiek topvormingsproces

Er zijn in de afgelopen anderhalve maand een groot aantal klassieke topvormingssignalen gegeven. Buiten de genoemde en geactiveerde toppatronen (hoofd-schouderpatroon en dalende driehoek) was de afstand tot aan het 200-daags gemiddelde opgelopen tot een zeer risicovolle afstand (ruim 12%). In de maand mei werd verder op de maandgrafiek een grote shooting star gevormd. Op de weekgrafiek werd rond de jaartop een bearish engulfing op de borden gezet. Ook op de daggrafiek zagen we rond de jaartop een aantal belangrijke toppatronen ontstaan, zoals een bearish engulfing en enkele hanging man’s.

Ook werd toen de onderkant van een stijgende wig gebroken. Belangrijk was ook de neerwaartse doorbraak onder de sinds begin jaar stijgende bodemlijn en de recente terugtest hiervan. De laatste bevestiging zou worden gegeven met een structurele doorbraak van de zone 519 – 520. In deze fase zit de AEX momenteel en ik acht de kans groot dat deze verdere neerwaartse beweging in de komende week kan plaatsvinden. Er is dus sprake van een klassiek topvormingsproces dat in de komende tijd vervolgd kan worden. Als richtzone houd ik momenteel de 475 – 500 aan.

Nieuwe ‘hammer’ steunzone bij 515,30 – 516,30

In de afgelopen anderhalve week is een nieuwe steunzone ontstaan in het zeerkortetermijnbeeld. Deze zone ontstond tussen de 515,30 en 516,30 en werd al meerdere keren getest. Ook ging elke test van deze zone gepaard met de vorming van een hammer in het kortetermijnbeeld. Met deze nieuwe zone werd ook de grote en op 24 april gevormd ‘Macron’ gap grotendeels gevuld. Deze staat nu nog open tussen de 513,60 en 515,30. Een verdere opvulling van deze gap in de komende week acht ik kansrijk. Eerste weerstand is nu te vinden bij het neerwaarts draaiende 50-daags gemiddelde van 524,70.

Vlak daarboven ligt de vanaf de 537,80 dalende toppenlijn bij 525,70. Een slotdoorbraak boven deze toppenlijn zou een eerste verbetering aangeven. Toch is een slotbeweging boven de 1e lagere top van 531,60 nodig om de correctieve beweging af te ronden en de druk op de jaartop weer op te voeren. Ik acht de kans echter groter dat de neerwaartse beweging wordt voortgezet in de komende tijd. Een verdere sluiting van de gap tot aan de 513,60 acht ik binnenkort realistisch waarna nog een steunpunt ligt bij 509,40.