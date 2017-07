Afgelopen vrijdag werd de bodem tijdens deze correctie verder verlaagd naar een niveau van 506,90. Hiermee werd de laatste steun tot aan de 500-puntengrens bijna getest. Het laatste tussenliggende steunpunt ligt namelijk bij de maart-bodem van 506,20.

Kijkend naar de gevormde candlestick van vrijdag, een inverted hammer, is de kans realistisch dat vandaag en mogelijk de komende dagen een kortstondige herstelbeweging zal plaatsvinden. Ook de ‘oversold’ conditie in de RSI onder de 30-puntengrens geeft een vergelijkbaar scenario aan.

We moeten overigens terug naar december 2015 om een dergelijke RSI-stand van onder de 30 op de borden te zien. Deze verwachte korte herstelbeweging zal uiteindelijk bepalend zijn of de ingezette neerwaartse versteiling in de AEX in de komende tijd zal worden voorgezet. Vanaf de recente 528,50-top zien we namelijk een neerwaartse versteiling in het zeerkortetermijnbeeld. Toch valt de steilheid van deze dalende toppenlijn enigszins mee. Langs de toppen van 528,50 en 524,20 ligt deze dalende toppenlijn vandaag namelijk pas bij 519,10.

Daarboven ligt verder nog de dalende toppenlijn die bij de jaartop van 537,80 startte. Deze toppenlijn ligt vandaag bij 523,80.

Foto: ING

Foto: ING

1 doelzone voor huidige terugval ligt bij 485 - 490

Met een daling van 30 punten vanaf de jaartop van begin mei, is de 1 correctie van dit jaar een feit. Het was inmiddels ruim 7 maanden geleden dat de laatste correctie in de AEX plaatsvond. Ik ga bij een normale correctie uit van een daling van 5% tot 10%. We moesten zelfs wachten tot mei voordat de 1 mini-correctie (3% tot 5%) plaatsvond dit jaar.

Een ongekend lange periode zonder tegenreacties voor de vorming van hogere bodems. Sinds de start van de bullmarkt in 2009 hebben we nog niet zo’n lange periode gezien zonder correcties. Dit geeft naar mijn mening de enorme euforie in de markt aan. Inmiddels is de huidige terugval vanaf de jaartop alweer bijna 2 maanden aan de gang, maar ik acht de kans groot dat deze terugval nog enige tijd in beslag kan nemen.

De 1 doelzone daarbij is de zone 485 – 490. Hier liggen onder andere een stijgende middellangetermijnbodemlijn en het oplopende 200-daags gemiddelde. De euforie in de markt was ook te zien aan het opgerekte elastiek dat lag tussen de afstand van het 200-daags gemiddelde tot aan de koers. Deze afstand was begin mei opgelopen tot ruim 12%.

Als vuistregel is vaak te hanteren dat een afstand van 10% de nodige risico’s op een forse tegenreactie met zich meebrengt.

Twee grote hoofd-schoudertoppatronen

De afgelopen maanden zagen we een klassiek topvormingsproces. Belangrijk daarbij zijn de gevormde candlestick-patronen. We zien niet vaak dat op alle tijdstermijnen dergelijke toppatronen worden gevormd. Zo werd in mei op de maandgrafiek een shooting star gevormd. Deze werd vrijdag afgerond met een grote bearish engulfing op deze maandgrafiek.

Ook op de weekgrafiek was een grote bearish engulfing te zien in de week dat de jaartop op de borden werd gezet. Op de daggrafiek werden bij de jaartop een batterij aan toppatronen gevormd. Elke lagere top in de afgelopen twee maanden ging ook gepaard met een bearish engulfing, hanging man of shooting star.

Ook werd daarbij de sinds begin dit jaar stijgende bodemlijn gebroken en teruggetest. Belangrijk verder waren ook de toppatronen die onder de zone 519 – 520 werden afgerond. Hier lag de neklijn van een groot hoofd-schouder-toppatronen sinds 24 april en een dalende driehoek. Opvallend is verder dat een nog groter hoofd-schouderpatroon in ontwikkeling lijkt te zijn.

Deze zou dan sinds begin maart in ontwikkeling zijn, met de neklijn in de zone 506 – 509. Een kortstondige opleving in de komende dagen zou dan voor de 2 schouder kunnen zorgen. De top van de 1 schouder lag rond de 520.

Herstelbeweging bepalend voor het verdere verloop van de correctie

Een stijging richting de 520 zou in de komende dagen dan ook geen enkel technisch probleem opleveren in mijn scenario voor de komende weken. Dit zou niet alleen de mogelijke vorming van de 2 schouder van een zeer groot hoofd-schouderpatroon kunnen opleveren, maar ook de klassieke terugtest zijn naar de neklijn van het eerder afgeronde hoofd-schouderpatroon.

Verder zou hiermee meer duidelijkheid komen in de steilheid van de neerwaartse versnelling. Toch moeten we bezien of een herstelbeweging zover zal reiken. Eerste weerstand is de vinden in de voormalige recente bodems in de zone 515,30 – 516,30. Zolang de AEX hier in de komende dagen onder blijft, neemt de kans op een snelle verdere versteiling toe.

Pas boven de dalende toppenlijn van nu 523,80 treedt een eerste verbetering in het neerwaartse scenario op. Toch verwacht ik dat de neerwaartse correctie al snel kan worden voortgezet. 1 steunpunt ligt nu bij 506,20. Daaronder ligt het volgende punt bij 501.

Een oude openstaande opwaartse gap is verder nog te vinden tussen 496,60 en 498,90 en het 200-daags gemiddelde rond de 490. De Fibonacci-retracementniveaus tussen de novemberbodem en huidige jaartop liggen bij 500 en 487.

Zodra de AEX onder 506,20 terecht komt, kan de aanval op de 500 en lager worden ingezet.