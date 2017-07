Neerwaartse trend intact

Met een forse opwaartse beweging brak de AEX gisteren door een aantal kortetermijnweerstanden. Met deze beweging werd ook de dinsdag afgeronde bearish engulfing in het zeerkortetermijnbeeld weer opgeheven. De AEX brak gisteren niet alleen door zijn dalende zeerkortetermijntoppenlijn van de recent ingezette versteilingsfase maar ook door de recente toppen bij 513,70 en de weerstanden van 515,30 en 516,30. Hiermee is de neerwaartse versnelling ten einde gekomen. Deze startte bij de eerdere top van 528,50 en liep langs de lagere top van 524,20. Er waren natuurlijk slechts twee toppen en door de steilheid was deze dalende toppenlijn onhoudbaar. Ik gaf eerder al aan dat zolang deze versteilingsfase intact zou blijven de druk op de belangrijke steun van 506,20 deze week weer kon worden opgevoerd. Met het deels openblijven van de recente opwaartse gap (tussen 509,90 en 510,35) werd de druk echter aan de bovenkant verder opgevoerd. Toch is er in het technische beeld voor de komende tijd nog niet veel veranderd. De trend in het kortetermijnbeeld blijft neerwaarts gericht. Deze trend werd twee maanden geleden ingezet na de vorming van de jaartop bij 537,80. We moeten in de komende dagen dan ook alert blijven op nieuwe toppatronen waarna de huidige en minder steil dalende kortetermijntrend kan worden voortgezet.

Foto: ING

Langetermijndoel



De huidige correctie (van ruim 5% tot op heden) werd begin mei ingezet na de verhoging van de jaartop naar een niveau van 537,80. Dit is de eerste correctie van 2017 en zelfs tot begin mei was er geen enkele terugval groter dan 3% op de borden verschenen. Een zeer krachtige en euforische markt die in 6 maanden tijd ongeveer 92 punten was opgelopen. Deze euforie blijkt ook uit het feit dat sinds begin dit jaar bijna maandelijks een verkoopsignaal werd gegeven die binnen enkele dagen weer werd opgeheven. De langere trends zijn allemaal nog steeds krachtig en opwaarts gericht maar correctieve tegenreacties zijn noodzakelijk voor de vorming van de buitengrenzen. Mijn uiteindelijke langetermijndoel voor dit jaar blijft onverminderd staan bij de top van 2007 van 564, maar tussentijds is de kans groot dat er nog enkele correctieve tegenreacties plaatsvinden. Tot op heden bedraagt de huidige correctie ruim 5% waarbij de AEX terugviel van 537,80 tot aan de 506,20. Ik acht de kans in de komende tijd groot dat deze bodem verder wordt verlaagd tot ruim onder de 500 punten.

Topvormingsproces



Er is sprake van een klassiek topvormingsproces in de afgelopen twee maanden. Daarbij werden in alle tijdstermijnen belangrijke toppatronen gevormd. Zo werden bearish engulfing patronen rond de jaartop gevormd op zowel de dag-, week- als maandgrafiek. De laatste keer dat we dergelijke patronen op de maandgrafiek zagen was in de lente van 2015. Ook werd de sinds begin dit jaar stijgende bodemlijn neerwaarts gebroken, is er sprake van een dalende toppenlijn en werd voor het eerst sinds eind vorig jaar het 50-daags gemiddelde neerwaarts gebroken. Dit gemiddelde is inmiddels ook neerwaarts gedraaid. Verder werd recent een dubbel toppatroon afgerond onder de 519 – 520, zowel een dalende driehoek evenals een sinds 24 april aanwezig hoofd-schouderpatroon. Kijken we naar het patroon sinds eind maart dan zien we nog een (groter) hoofd-schouderpatroon met de neklijn bij 506,20. De huidige opleving lijkt nog steeds de vorming van de 2 schouder op te kunnen leveren. De 1 schouder kende daarbij een hoogtepunt van 521,50. De vraag is hoe hoog de 2 schouder gaat worden.

Belangrijke weerstanden



De recente opwaartse gap (nu nog tussen 509,90 en 510,35) werd in de afgelopen niet volledig gesloten en dat zorgde voor meer opwaartse druk. Hierdoor werd gisteren met een forse opwaartse candlestick een aantal weerstanden gebroken. Toch liggen de belangrijkste te breken weerstanden nog hoger. De vanaf de jaartop dalende toppenlijn is vandaag bij 521 te vinden. Trekken we nog een lijn langs de 537,80 en de (eerdere valse doorbraak) 528,50 dan ligt deze bij 522,90, gelijk aan het dalende 50-daags gemiddelde. Pas hierboven klaart het kortetermijnbeeld op. Passen we de Fibonacci-retracementtechniek toe op de top en bodem van deze correctie dan ligt het 38,2% niveau bij 518,50 (gisteren getest) en het 50%-niveau bij 522. Zolang hij onder deze niveaus weet te blijven, blijft de krachtige neerwaartse kortetermijntrend ook intact. Deze opleving is ook te zien als terugtest naar de voormalige belangrijke steunzone van 519 – 520. Er liggen dus een groot aantal belangrijke weerstanden in de zone 518,50 – 523 en ik verwacht dat in de komende dagen rond deze zone een top gevormd kan worden. We moeten dan ook alert zijn op nieuwe toppatronen. Eerste steun ligt nu bij 513,70 en daaronder bij de openstaande gap 509,90 – 510,35 en de 506,20. Zodra de AEX opnieuw onder de 513,70 breekt in de komende twee dagen lijkt de volgende kortetermijntop te zijn gezet.