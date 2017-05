Sinds de uitslag van de eerste ronde van de Franse verkiezingen zijn aandelenbeurzen flink gestegen. De opluchtingsrally heeft zich voortgezet en de AEX staat al bijna 5% hoger sinds 24 april.

Doordat de “Frexit fears” verdwenen en de marktonzekerheid daalde, is ook de volatiliteit (beweeglijkheid) verder gedaald. De VIX stond eerder deze maand op 9,5 punten, slechts een fractie boven de all time low van 1993, bijna 25 jaar geleden. De lage prijs van volatiliteit biedt volop kansen in de markt.

Door de lage volatiliteit zijn optiepremies laag en daardoor zijn aandelenopties goedkoop. U kunt hiervan profiteren door uw aandelen te verkopen en deze te vervangen door callopties. U betaalt dan een optiepremie, die door de lage volatiliteit relatief klein is, en behoudt hiermee de volledige ‘upside exposure’ (volledig verdienen aan koersstijging). Maar het neerwaartse risico beperkt u in dit geval naar de optiepremie, gezien dat alles is wat u kunt verliezen aan de calloptie.

In onderstaande afbeelding zien u de prijs van ‘at the money volatility’ op een 6-maands basis van alle AEX fondsen. Hier valt bijvoorbeeld te zien dat de volatiliteit in RELX, Heineken en DSM relatief laag is vergeleken met de historische gemiddelden.

Als we bijvoorbeeld de implied volatility grafiek van RELX analyseren, zien we dat de volatiliteit (6 maands at the money) in de afgelopen 10 jaar niet zo laag is geweest.

Een 6-maands ‘at the money’ optie in RELX is de afgelopen 10 jaar dus nog nooit relatief zo goedkoop geweest. Op de optieschermen zien we dat de 6-maands ‘at the money’ calloptie in RELX (December 2017 19 call) nu slechts 48 cent kost.

Ook in DSM is volatiliteit goedkoop. Ingeprijsde volatiliteit is nu onder de 18 punten en het drie jaars gemiddelde ligt 5 punten hoger. De december 2017 70 call kost nu maar 2,65 euro. In beide gevallen (RELX en DSM) wordt de downside (risico omlaag) verkleind en de upside behouden. Dit is technisch gezien hetzelfde als een put kopen ter bescherming.

Niet overal oogt volatiliteit zo relatief ‘goedkoop’. In Arcelor Mittal zien we bijvoorbeeld een implied volatiliteit van 36, slechts iets goedkoper dan het gemiddelde niveau in de afgelopen drie jaar. Daar is het inwisselen van je aandelen voor een calloptie (en dus gelimiteerde downside risico) relatief duurder. Het is dus verstandig om per naam te beoordelen of het risk/reward profiel van de ‘trade’ ten goede komt indien u besluit de aandelen in te ruilen voor call opties.

Day ahead

De AEX future staat volledig onveranderd -0.03%. De EURUSD is opgelopen naar 1,10 dollar. De Duitse 10-jaars rente staat iets boven de 0.40%, onveranderd van gisteren.

Aantal headlines op de schermen:

Galapagos NV: Seven abstracts on filgotinib accepted by EULAR 2017

OCI Says Own-Produced Volumes Sold Increased 12% in 1Q

ABN Amro Names Delta Lloyd’s Clifford Abrahams to Become CFO

Ford Plans to Cut About 10% of Global Workforce

Vodafone FY Revenue Misses Lowest Est.

Macron Rejects Sharing Euro Debt, Pledges EU Reforms With Merkel

Trump 'shared classified information with Russia'

Een rustige dag als we naar de kalender kijken. Vandaag zijn er kwartaalcijfers van Vodafone en easyJet. Air France-KLM en Basic Fit houden vandaag hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Het Nederlandse groeicijfer om 9:30, de verwachting is een jaarlijkse groei van 2,8%. Vanmiddag krijgen we om 14:30 de Amerikaanse huizencijfers en volgen om 15:15 de industriele cijfers. Na het slot staan ECB sprekers Nowotny en Coeure op de agenda. Waar de markt vooral op zal letten zijn de signalen op het gebied van ‘QE tapering’, wat het afbouwen van het kwantitatieve verruimingsprogramma betekent.

Christopher Ho is portfolio manager bij Mint Tower Capital. Het Mint Tower Arbitrage Fund is een Nederlands multi strategy beleggingsfonds gespecialiseerd in convertible bond arbitrage en volatility arbitrage. Door deze unieke combinatie weet Mint Tower positieve rendementen te behalen in zowel stijgende als neergaande markten (absolute return). Mint Tower Capital is gevestigd op Beursplein 5 in Amsterdam. De informatie in deze column bevat geen beleggingsadvies of aanbevelingen voor beleggingen. De auteur en Mint Tower Capital zijn niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze kan voortvloeien uit het gebruik van dit artikel.