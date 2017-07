Veel beleggers zullen geen actie ondernemen. Er is vooraf een analyse gemaakt en in de basis is niks veranderd. De daling wordt gezien als een tijdelijk fenomeen. Vervolgens zakt de koers verder weg en de trade staat nu op -10%, au. Het aandeel blijft hier een tijd liggen maar na verloop van tijd herstelt de koers en na lange tijd staat u op break-even of heeft de belegging zelfs een klein plusje opgeleverd. Voor velen is dit een moment om te verkopen. De trade werkte niet en u kunt er nu zonder grote kleerscheuren vanaf. Herkenbaar?

Dit fenomeen, genaamd het disposition effect, is een van de grootste valkuilen beschreven in de wetenschap binnen de behavioral finance. Niemand vindt het leuk om een verlies te nemen door de aandelen op een lager niveau te verkopen. Een belegger vreest van nature dat het aandeel zal herstellen en dat er onnodig een verlies wordt genomen.

Maar zodra een aandeel in de plus staat, wordt er vaak vlug winstgenomen. Hierbij worden minder zorgen gemaakt dat er te vroeg is verkocht, er is tenslotte een winst gemaakt toch? Toch is dit economisch gezien hetzelfde als het te vroeg verkopen van een verliezer.

Foto: Foto Bloomberg

Omdat winnaars worden verkocht en verliezers worden aangehouden, komt de portefeuille vol met ‘verliezers’ te zitten. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit een negatief effect heeft op het lange termijn rendement.

In het voorbeeld wat ik schetste herstelde het aandeel weer, maar er zijn genoeg beleggers die te lang zijn blijven hangen in aandelen als KPN, Imtech, Air France-KLM en ArcelorMittal. In de twee laatstgenoemde heeft er afhankelijk van het instapmoment wel weer een herstel plaatsgevonden. Maar als er op break even weer werd verkocht, had u niet de volledige rally meegepakt.

Foto: Bloomberg

Emotie uitzetten

Door uzelf een bepaalde investeringsdiscipline op te leggen kunt u zich behoeden voor dit emotionele fenomeen. Voordat u een bepaalde aandeleninvestering doet, bepaalt u op welke koers er winst wordt genomen, maar ook waar uw stop loss-niveau ligt. Eenmaal uit de belegging (ongeacht winst of verlies), kunt u de investering opnieuw vanuit een objectief oogpunt analyseren.

Een dergelijke discipline kunt u ook toepassen door aandelenopties te gebruiken. Dit kunt u doen door een put optie te kopen en een call optie te verkopen op uw aandelenbelegging. Door uitoefenprijzen aan de hand van uw trading regels te nemen, heeft u een vaste koers waarbij u verlies neemt (uitoefenprijs van de put optie) en een koers waarbij u winst neemt (uitoefenprijs van de call optie).

Een voorbeeld is bijvoorbeeld een aandelenpositie in ABN Amro, de koers staat op 24 euro en u kunt hier voor circa 16 cent de december 20 put kopen en de 28 call verkopen. Indien de koers onder de 20 euro daalt, heeft u met de put optie het recht om de aandelen op 20 euro te verkopen. Als het aandeel boven de 28 euro stijgt, zal het aandeel op 28 euro worden verkocht vanwege de call optie.

Ondanks dat deze optiestrategie een goede neerwaartse bescherming biedt (helemaal met de lage niveaus van volatiliteit), is een nadeel dat de call optie de winst beperkt indien een fonds onverwachts wordt overgenomen. Door recente ontwikkelingen rondom Nederlandse berschermingsconstructies (Corbion, AkzoNobel, Fugro) en de mislukte overnamepogingen (Unilever, PostNL, Accel) ben ik hier echter minder bang voor. Daarnaast; ‘van winstnemen is nooit iemand armer geworden’ toch?

Christopher Ho is portfolio manager bij Mint Tower Capital. Het Mint Tower Arbitrage Fund is een Nederlands multi strategy beleggingsfonds gespecialiseerd in convertible bond arbitrage en volatility arbitrage. Door deze unieke combinatie weet Mint Tower positieve rendementen te behalen in zowel stijgende als neergaande markten (absolute return). Mint Tower Capital is gevestigd op Beursplein 5 in Amsterdam. De informatie in deze column bevat geen beleggingsadvies of aanbevelingen voor beleggingen. De auteur en Mint Tower Capital zijn niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze kan voortvloeien uit het gebruik van dit artikel.