Trump beheerst valuta-agenda

De komende week zal er weinig economisch nieuws komen vanuit de VS. Wij verwachten dat de markten zich uitsluitend zullen richten op ieder detail dat we kunnen krijgen omtrent specifieke maatregelen voor deze drie beleidsterreinen. Trump’s getwitter zal de markten blijven voeden en in beweging houden en dat zal ook gelden voor de valutamarkt. De dollar werd heen en weer gedreven door enerzijds havikachtige uitlatingen van Fed-voorzitter Yellen en anderzijds door Trump’s opmerkingen uit de losse pols dat de “dollar te sterk is”.

Trump en de euro

Al met al bleef de euro de laatste tijd uit het nieuws en bewoog binnen enge grenzen. De speech van Draghi was tamelijk vriendelijk. De ECB ziet geen tekenen dat de kerninflatie verbetert en zal waarschijnlijk door de piek in het recente brede inflatiecijfer heen kijken. Daarnaast introduceerde Draghi een nieuw aandachtspunt voor de ECB. Bovenop het brede inflatiecijfer voor de hele Eurozone zal de centrale bank nu ook de verschillen in de inflatiecijfers voor de verschillende landen gaan monitoren. Hoewel de impact van deze tamelijk pessimistische uitlatingen op de korte termijn werd overschaduwd door Trump’s geklaag over de dure dollar is het duidelijk dat het beleidsverschil tussen Europa en de andere kant van de oceaan ten minste tot in 2018 zal aanhouden.

Achterblijvers

Onder de achterblijvers van de afgelopen week bevond zich de Canadese dollar, doordat de Canadese centrale bank in haar beleidsvergadering een extreem duifachtige toon aansloeg uit zorgen over de onzekerheid en het potentieel negatieve effect van Trump’s protectionisme op de Canadese economie.

Buy the rumor, sell the fact

De grootste verrassing was het Britse pond. Dat steeg scherp na de speech van Theresa May donderdag, waar zo naar was uitgekeken. Het was een uitgesproken voorbeeld van een ‘buy the rumor. Sell the fact’ handel. Het pond kreeg later in de week bovendien steun van meevallers in de Britse inflatie en de looncijfers. Die bevestigen onze mening dat de Bank of England de rente eerder zal verhogen dan verlagen.

Een serie lekken had de markt al voorbereid op een extreem agressieve speech van May over het Britse Brexit-standpunt in de komende onderhandelingen. Uiteindelijk was de speech veel vergevingsgezinder dan de markten verwacht hadden. Dat, gecombineerd met de tamelijk grote posities die tegen het pond waren opgebouwd en het objectief goedkope niveau, zorgde voor een korte maar felle afdekkingsreactie van short posities in het pond.

De eerder genoemde cijfers gaven bovendien voeding aan het feit dat de korte en middellange termijn effecten van een Brexit vooral veroorzaakt worden door de waardedaling van de munt en de effecten daarvan op de bedrijvigheid en de prijzen. Wij wijzen erop dat de kerninflatie van 1,6% dicht bij het doel van de Bank of England ligt en we verwachten dat de markt de komende weken vooral zal praten over toekomstige renteverhogingen in Engeland.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.