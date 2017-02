Dat deed de dollar zeer, evenals de toenemende twijfels over de vraag of de regering Trump de aangekondigde stimuleringsmaatregelen wel wil of kan doorvoeren. Deze zorgen overschaduwden min of meer de uitkomsten van de tamelijk tamme Fed-vergadering en van het payroll report van afgelopen vrijdag.

Inflatie stijgt

In Duitsland is in januari de inflatie gestegen en de werkloosheid gedaald. Dit geeft extra voeding aan de vraag of de monetaire stimulerende maatregelen effect sorteren, waarbij de groei van de inflatie langzaam in de richting van het doel van de ECB wordt geduwd. Maar wij geloven niet dat de Euro daar flink van profiteert totdat de Raad van Europa nota neemt van deze verbetering. Dat heeft deze tot nu toe nadrukkelijk niet laten blijken.

Politieke onzekerheid

Deze week komt de focus in Europa op de politiek te liggen. De voornaamste onzekerheid die verduidelijkt moet worden lijkt de vraag te zijn welke kandidaat het in Frankrijk gaat opnemen tegen Le Pen in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Macron lijkt de belangrijkste kandidaat na de schadalen die opgerakeld werden rondom Fillon, maar wij denken dat de markt de kansen van de kandidaat van de Parti Socialiste, Hamon, onderschat.

Genegeerd

De markten negeerden twee belangrijke gebeurtenissen in de VS bijna helemaal. De Federal Reserve kwam met een tamelijk havikachtige verklaring die de deur open liet staan voor een renteverhoging in maart. Wat betreft het banenrapport van januari, de cijfers waren beter dan verwacht (227.000 banen geschapen tegenover een verwachting van 180.000), maar aan de andere kant daalde de groei van de lonen met 2,5% vergeleken met een herziene 2,8%.

De werkloosheid steeg met 0,1%, maar dat was het gevolg van een groei van de groei van de beroepsbevolking met 0,2%. Al met al een positieve boodschap. In de marges van het rapport werd gesuggereerd dat de inflatie niet met het tempo aan het opbouwen is als we hadden voorzien.

Le Pen

Des week moeten we het doen met weinig economisch en beleidsmatig nieuws. Ga er daarom van uit dat de valutamarkt vooral beïnvloed zal worden door politiek nieuws. De aandacht zal verder uiteraard gericht zijn op het getwitter van Trump, maar de Franse presidentsverkiezingen zullen een toenemend deel van de aandacht voor zich gaan opeisen. Belangrijk zal daarbij zijn of er tekenen komen dat de kandidaat van het Front Nationale, Le Pen, de aanzienlijke achterstand in de tweede ronde van de peilingen zal kunnen inlopen.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.