Hoewel de rente met het alom verwachte percentage van 0,25 omhoog ging, hielden de leden van het FOMC hun macro-economische en rentevoorspellingen grotendeels onveranderd in vergelijking met de vergadering in december.

Anti-EU stemming

De vlucht uit de dollar werd nog eens aangewakkerd door een teruglopende politieke angst nadat de Nederlandse anti-EU partij het veel slechter deed dan de peilingen hadden voorspeld. Bovendien laten peilingen Le Pen op verre afstand staan achter elke plausibele tegenstrever in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen.

Euro wint terrein

Het gevolg was dat de dollar voor de eerste keer in maanden terrein verloor tegenover alle G10-valuta’s. De ‘dovish’ boodschap van de Fed hielp met name de valuta’s van opkomende landen, die scherp in waarde stegen onder aanvoering van de Turkse lira en de Zuid-Afrikaanse rand.

Nu de ECB-vergadering achter de rug is wordt het podium in de Eurozone weer opgeëist door de politiek. Het nieuws hielp de euro stevig in de afgelopen week. De populistische PVV deed het erg slecht in de verkiezingen en eindigde op grote afstand achter de VVD met amper 13% van de stemmen. De Nederlandse gevestigde partijen zouden weinig moeite moeten hebben met het vormen van een coalitie zonder de PVV. Nu de politieke korte termijn risico’s wegebben verwachten wij dat de markten zich weer gaan richten op de economische fundamentals. Belangrijk zal daarbij zijn in hoeverre de toekomstige inflatiecijfers de tamelijk optimistische inschattingen van de ECB valideren. Wanneer de kerninflatie niet zou stijgen in het tempo dat wordt verwacht, voorzien wij een hernieuwde zwakte voor de gemeenschappelijke munt.

Zwakker dollar

De relatief vriendelijke toon van de uitlatingen van de Federal Reserve afgelopen week, ondanks het feit dat de rente verhoogd werd naar het 0,75-1% niveau, zou kunnen leiden tot een relatief zwakke performance voor de dollar op de korte termijn. Politiek geworstel onder de Republikeinen over het intrekken van Obamacare zorgen er ook voor dat de verwachtingen omtrent een belastingverlaging en investeringen in de infrastructuur naar de toekomst worden verschoven.

De komende twee weken staat er weinig nieuws op de kalender. Daardoor verwachte wij een zijwaartse beweging voor de dollar totdat het volgende payroll report wordt gepubliceerd.

Weinig zwaarwegend nieuws

De komende week staat er betrekkelijk weinig belangwekkend nieuws op het programma. Wij verwachten dat het Britse pond sterk zal reageren op iedere potentiële verrassing rond de inflatiecijfers over februari. Als deze cijfers hoger uitvallen dan verwacht, kan dat het zwakke pond uit het dal helpen. Vrijdag kijken we vooral naar de PMI die een algemene verbetering van de economie cijfers in de Eurozone kan bevestigen.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.