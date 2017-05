Toch leidde dit maandag tijdens de vroege handel in Azië niet tot een grote beweging op de valutamarkten, hetgeen bevestigt dat handelaren het resultaat hadden verwacht.

Euro liep vooruit

Afgelopen week was de euro al de best performende G10 valuta, nadat beleggers de laatste angst voor een overwinning van Le Pen van zich hadden afgeschud. De dollar sloot de week onveranderd af doordat de rendementen op de Treasuries stegen na een sterk banenrapport en een optimistischer Federal Reserve. Een opmerkelijke verliezer was de Australische dollar, die te lijden had onder de daling van de prijzen van ijzer en olie.

Tijdelijke zwakte

De afgelopen week was een drukke week aan de andere kant van de oceaan en daarin werd onze visie bevestigd dat de economische vertraging die we in het eerste kwartaal van 2017 hebben gezien van tijdelijke aard is geweest. Woensdag maakte de Federal Reserve duidelijk dat het over de economischer zwakte in het eerste kwartaal heen kijkt die volgens de Fed het gevolg van overgangsfactoren zijn.

Foto: EPA

Inflatiedoel

De Fed stelde ook dat de Amerikaanse inflatie dicht bij het gestelde doel ligt. Bovendien, de enige dissident van de vorige vergadering (Kashari) heeft zich nu bij de rest van het Committee gevoegd, wat uitgelegd kan worden als een bescheiden hardere opstelling.

Volledige werkgelegenheid

De duidelijke implicatie is dat de Federal Reserve op het pad lijkt te blijven van verdere renteverhogingen met de eerstvolgende tijdens de vergadering van juni. Dat zou de dollar steun moeten geven. De hardere opstelling werd versterkt door het payroll report van april. De werkloosheid daalde met 0,2% maar ook het aantal mensen dat in tijdelijke banen werkt of werk doet dat onder hun capaciteit ligt daalde met zelfs 0,3%. Dat is een duidelijk teken dat de Amerikaanse economie heel dicht volledige werkgelegenheid is genaderd.

Drie renteverhogingen?

Hoewel de cijfers over de loonontwikkeling wat zwakker waren blijven wij er van overtuigd dat de recente daling van de werkloosheidscijfers tot een opwaartse druk zullen leiden – eerder vroeger dan later – op de lonen en dat de Fed op het pad blijft van een renteverhoging in juni en tenminste nog één, mogelijk zelfs twee, verhogingen voor het einde van 2017.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.