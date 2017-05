Hoewel de greenback niettemin de week wist af te sluiten met winst tegenover de G10 valuta’s – met uitzondering van de Noorse kroon – waren de grootste profiteurs de munten van de opkomende markten. Die wisten alle scherpe winsten te boeken ten opzichte van de Amerikaanse dollar, doordat de lange rente in de VS terugviel. Dat zorgde voor een run op risk assets. De toppers van de week waren de Mexicaanse peso, de Zuid-Afrikaanse rand en de Braziliaanse reaal. Deze stegen meer dan 2% tegenover de G10 valuta’s.

Rente VK

De aanval van het Britse pond sterling op de 1,30 grens tegenover de dollar werd stevig afgeslagen nadat de Bank of England niet met de stevige taal kwam die de markt had verwacht. Kristin Forbes stond als lid van het MPC (monetair beleidscomité) alleen met een stem voor een onmiddellijke renteverhoging, alle andere leden stemden tegen. Daarnaast was ook de toon tijdens de mei-vergadering niet bijzonder duifachtig, met name omdat het MPC voorbij leek te kijken aan de recente zwakte van de Engelse economische cijfers. Wijzigingen in de vooruitblik waren marginaal.

Pond kan stijgen

Bovendien, de expliciete uitspraak dat de centrale bank de rente verder zal moeten verhogen dan verwacht moet als een positieve factor gezien voor het pond voor de middellange termijn. Wij verwachten dan ook dat de recente rally tegenover de euro nog echt op gang moet komen.

Macron helpt euro niet

De euro sprong vorige week zondag boven het 1,10-niveau tegenover de dollar, maar wist die winst na de overwinning van Macron niet vast te houden. Uiteindelijk was het weer eens een ‘buy the rumor, sell the news” situatie. De vergadering van de ECB bleek een non event te zijn geweest en Draghi deed weinig meer dan zijn afwachtende houding te bevestigen. Terwijl de tegenvallende Amerikaanse inflatie en de vergadering van de Bank of England de terugval van de euro stopten, stelden de cijfers over de industriële productie van de Eurozone teleur en daardoor eindigde de euro min of meer op het peil waar die de vrijdag vóór de klinkende overwinning van Macron was geëindigd.

Inflatie VS

De Amerikaanse inflatie kwam uit onder de gemiddelde verwachting. Dat was al de tweede achtereenvolgende tegenvaller. Het cijfer kwam uit op 2,2%, de kerninflatie op 1,9% en lagen daarmee onder de cijfers van maart. Vooral de lagere medicijnprijzen en de kosten voor vliegtuigtickets waren verantwoordelijk voor deze verrassing. Deze cijfers hebben geen invloed op onze mening ten aanzien van de verwachting dat de Federal Reserve de rente in juni zal verhogen. Maar wel hebben we onze verwachting voor de rest van het jaar bijgesteld. Er komt nog maar één renteverhoging later dit jaar, terwijl we eerder nog uitgingen van twee extra verhogingen.

Rustige week

De komende week zal voor wat betreft economische cijfers een rustige week zijn. Dinsdag komen er inflatiecijfers voor Engeland naar buiten, en woensdag komen er cijfers over de arbeidsmarkt. Wel verwachten we dat het voor het Britse pond een tamelijk volatiele week kan worden.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.