Tot dan worden, net als afgelopen week, economische cijfers genegeerd. De peilingen wijzen nog altijd op een overwinning voor de Conservatieven, maar de strijd met de Tories is veel spannender geworden dan was verwacht. May loopt nog steeds voorop, maar de voorsprong is minder dan 10%.

Wedden op winst

Ook wij denken nog steeds dat de Conservatieven er een overwinning uit zullen persen en dat het verkiezingssysteem er voor zal zorgen dat er komende donderdag een comfortabele meerderheid in het Parlement zal komen voor de Conservatieven van May. De wedkantoren en ook de optiehandelaren gokken op een kans van 20% dat er ofwel een patstelling in het parlement uit zal komen, of een winst voor Labor. Gegeven de peilingen zijn dat redelijke cijfers.

Opluchtingsrally

Maar in het meest voor de hand liggende scenario komt er een Conservatieve overwinning en dan zullen we waarschijnlijk een bescheiden opluchtingsrally in Britse beleggingen en winst voor het pond sterling zou dan ook voor de hand liggen.

Afgelopen week handelden de meeste valuta’s richtingloos binnen enge grenzen. Zoals verwacht was er op vrijdag de meeste actie toen handelaren reageerden op de zwakker dan verwachte Amerikaanse arbeidsmarktcijfers over mei. De netto schepping van 138.000 banen, hoewel netjes, was minder dan waarop was gerekend en het cijfer lag ver onder de cijfers van de voorgaande maanden. Daarop stuurden handelaren de dollar omlaag. De Amerikaanse munt eindigde de week lager tegenover de meeste G10 valuta’s, met uitzondering van de munten die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkten, te weten de Canadese en de Australische dollar en de Noorse kroon.

Euro zwakker

Een tamelijk grote neerwaartse verrassing in de inflatiecijfers over de hele Eurozone in mei zond de euro eerder in de week omlaag. De terugzakkende kerninflatie van 1,2% naar 0,9% was vooral van belang, omdat het vragen opwerpt of de ECB’s voorspelling voor een gestage stijging van de inflatie naar de gestelde doelen wel gehaald kan worden. Maar de euro wist de verliezen meer da goed te maken na de zwakker Amerikaanse werkloosheidscijfers.

Toch geloven wij dat dit de kans op een verrassing donderdag voor een hardere lijn aanzienlijk heeft verkleind. Wij denken dat de ECB er alles aan zal doen om de makten niet te verstoren en met een verklaring komt met daarin gewijzigde vooruitzichten. Niettemin denken wij dat er een niet te verwaarlozen kans is op een ongewijzigde verklaring en dat zou zwaar wegen op de gemeenschappelijke munt.

Schade bleef beperkt

De tegenvallende arbeidsmarktcijfers in de VS raakten de dollar, maar uiteindelijk prijzen de markten nog steeds een vrijwel zekere renteverhoging door de Federal Reserve in juni in. Daardoor bleef de schade voor de greenback beperkt. De zwakke cijfers, waarbij er maar 138.000 nieuwe banen werden gecreëerd in mei tegenover de verwachte 180.000, en het feit dat de lonen blijven stijgen met een bescheiden 2,5% op jaarbasis was enigszins tegenvallend.

Volatielere week op komt

De relatief rustige afgelopen week zou deze week plaats moeten maken voor enige serieuze volatiliteit. Donderdag wordt wat dat betreft een cruciale dag. ’s Middags komt de ECB met het monetaire besluit, gevolgd door Draghi’s persconferentie die inzicht zal geven in het debat binnen de Raad over de timing van een afbouw van de QE, maar ook over de timing van een renteverhoging. En diezelfde dag gaat Engeland naar de stembus voor een strijd met een uitkomst die al weken lijkt te zijn beslist, maar wel steeds krapper is geworden. En tenslotte getuigt die dag ook nog eens de voormalige FBI-directeur voor de Amerikaanse Senaat.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.