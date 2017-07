Daar kwam vrijdag nog bij dat de inflatiecijfers over juni aan de zwakke kant uitvielen en dat verhoogde de neerwaartse druk op de munt. Dat laatste zorgde er voor dat de vraag opdoemde of er dit jaar nog wel renteverhogingen plaats zullen vinden.

Long posities

Opmerkelijk genoeg ging de dollarzwakte vorige week niet gepaard met een sterkere euro. De gemeenschappelijke munt wist er nauwelijks een winstje uit te persen en deed het ten opzichte van alle andere belangrijke valuta’s slechter.

Het tegenovergestelde was waar voor de munten van de opkomende markten. De terugzakkende Amerikaanse rentes deed beleggers zoeken naar hogere rendementen en die zijn daar nog altijd te vinden. Bijna alle belangrijke munten eindigden de week met winsten van 1 tot 3% tegenover de dollar en de euro.

Goed nieuws

De arbeidsmarktcijfers van afgelopen week boden het eerste overduidelijke goede nieuws voor de Britse economie sinds tijden. De werkgelegenheid nam toe met 175.000 banen in het tweede kwartaal, de werkloosheid daalde naar 4,5% en de loonontwikkeling bood een bescheiden maar plezierige meevaller dankzij een toename met 2%. Het Britse pond profiteerde hiervan en deed het beter dan alle andere G10 valuta’s en brak overtuigend door de 1,30-grens tegenover de dollar.

Industriële productie

Het enige belangrijke cijfer dat afgelopen week in de Eurozone naar buiten kwam, de industriële productie, leverde opnieuw een bevestiging van de solide groei in de economische activiteit. Maar de markten schonken er niet veel aandacht aan, omdat deze gefocust blijven op het tijdschema voor de geleidelijke afbouw van de stimuleringsmaatregelen. De komende ECB-vergadering, donderdagmiddag, zal zoals altijd een inkijk geven in de plannen van de ECB.

Gegeven de verrassende koersontwikkeling van de euro, die er niet in slaagde door de recente range tegenover de dollar te breken, ondanks goed nieuws, maakt dat de ECB-vergadering des te belangwekkender. Het is de laatste kans om zicht te krijgen op de monetaire vooruitzichten voor de Eurozone voordat de vakanties aanbreken. Met name zullen de markten de reactie van de centrale bankiers op de recente aanzienlijke waardestijging van de euro en de daardoor ontstane verkrapping van de financiële condities in de Eurozone kritisch bezien.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York.