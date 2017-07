Maar dat zorgde geenszins voor het wegnemen van de onzekerheid over mogelijke verdere renteverhogingen dit jaar. De valutamarkten namen het op als een ‘dovish’ signaal.

Obamacare

Het volledig mislukken van de Republikeinse plannen om Obamacare af te schaffen hield de dollarkoers onder druk. De munt zakte weg tegenover alle andere G10 valuta’s met uitzondering van de Zwitserse frank. De frank beleefde de slechtste wee in jaren doordat golven aan stoploss orders loskwamen op geruchten over op handen zijnde overnames door Zwitserse bedrijven in het buitenland.

Euro-rally zet door

De PMI-indices die over de Eurozone werden gepubliceerd waren zwakker dan verwacht, maar niettemin altijd nog sterk en consistent met een groei van ruim 2%. Maar niets kon de opmars van de euro stuiten. De munt steeg daardoor tegenover alle andere Europese munten, met uitzondering weer van de Zwitserse frank.

Foto: REUTERS

Inflatiecijfers

Vandaag worden er inflatiecijfers gepubliceerd uit de Eurozone. Dat zijn dan meteen de laatste cijfers die de markt in beweging kunnen zetten tot september. Speculaties ten gunste van de euro stegen vorige week tot nieuwe recordhoogtes, weer een teken dat de langdurige rally van de euro nog wel even aan zal houden.

Lonen omhoog?

De markt legde de verklaring van de Federal Reserve van afgelopen week uit als een ‘dovish’ teken. De Fed kondigde aan dat deze klaar staat om te beginnen met het verkleinen van de balans en hintte erop dat de officiële verklaring hieromtrent in september zal komen. Maar de toon was marginaal voorzichtiger over de inschatting van de Amerikaanse inflatieontwikkeling. De sleutel tot de renteverhogingen in de VS ligt meer in de inflatoire druk en lonen, dan in groei en het scheppen van nieuwe banen.

Verrassingen

Wij zijn van mening dat de economie dichter bij volledige werkgelegenheid staat dan in een van de andere economieën en dat de ontwikkeling van de lonen en inflatie waarschijnlijk voor verrassingen zal zorgen vanwege de erg voorzichtige marktverwachtingen. De tweede BNP-kwartaalcijfers ondersteunden deze mening al en de arbeidskosten over deze periode als indicator voor de inflatieontwikkeling leverden de eerste positieve verrassing sinds lange tijd.

Drukke week

De komende week wordt een ongewoon drukke week voor de valutamarkten. Dinsdag vergadert de Reserve Bank of Australia. Donderdag is de Bank of England aan de beurt en wordt het Britse inflatierapport gepubliceerde. Dat zou meer zicht moeten geven op het schema voor de toekomstige renteverhogingen in Engeland. Vanuit de VS krijgen we de Fed’s preferred inflation measure, de PCE (Personal Consumption Expenditures) deflator. Bovenop dit alles komen vrijdag de allerbelangrijkste cijfers, het Amerikaanse banenrapport, naar buiten.

Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.