Dé tien momenten van 2017

1. Banken uit Nederland naar Londen en banken uit Londen naar Nederland

Een Nederlandse bank heeft kenbaar gemaakt mogelijk handelsafdelingen naar Londen te verhuizen, gefluisterd wordt dat de strikte interpretatie door Nederland van de Europese bonusregels hieraan ten grondslag liggen. Voor banken uit Londen die naar Nederland willen komen gelden vervolgens de ruimere Europese regels. Kunt u het nog volgen en zet deze vorm van niet level playing field zich door of conformeert Nederland zich aan de Europese regels?

2.Waarom nog naar het miljoenbal van de Champions League kijken als je lokale club nooit meer kan winnen?

De verdeling van gelden uit deze voetbalcompetitie zorgt ervoor dat clubs uit grote landen altijd meer inkomsten krijgen dan clubs uit kleine landen. Dit zal mogelijk nog versterkt worden door altijd vier clubs uit de grote landen rechtstreeks toegang te geven tot dit toernooi. Waardoor de kans op een succesvol toernooi voor clubs uit kleinere landen nog verder afneemt. Waarom zou je dan als voetbalsupporter volgend jaar nog naar de tv kijken en meewerken aan dit proces van uitsluiting van je eigen club in dit toernooi?

Advertentie

3.Meer of minder Europa?

Europese verkiezingen in 2017 zijn één van de grootste risico’s voor de prijsontwikkeling op de Europese effectenmarkten. Vooral de anti-EU trend bij nieuwe bewegingen zou voor veel volatiliteit kunnen zorgen op de markten. Gelukkig voor diegenen die geloven in de lange termijn voordelen van één Europa (vrede, vrijuit reizen etc) laat onderstaande grafiek zien dat de steun voor de EU na Brexit aan het oplopen is.

Foto: Onbekend

Bron: Twitter

4.Gaat de Europese Centrale Bank nog iets anders kopen?

Voor 2017 heeft de ECB aangekondigd 60 miljard in plaats van 80 miljard obligaties te gaan opkopen per maand. Omdat de bestaande voorraad aan obligaties wat voldeed aan de opkoopcriteria van de ECB aan het slinken was, heeft de ECB tevens wat veranderingen aangebracht in deze criteria. Maar ook aan déze voorraad zal een eind komen en mocht de ECB besluiten dat 2017 niet het laatste jaar wordt van QE wat gaan ze dan kopen? Zullen dit aandelen zijn zoals de Bank of Japan al doet?

5.The art of the deal

“My style of deal-making is quite simple and straightforward. I aim very high, and then I just keep pushing and pushing and pushing to get what I’m after. Sometimes I settle for less than I sought but in most cases I still end up with what I want.”

Aldus Donald Trump in zijn in 1987 verschenen boek “The art of the deal’’. We zullen in 2017 zien wat er overblijft van de verkiezingsretoriek en waar Trump echt voor gaat.

6.Gaan we in 2017 betalen voor ons spaargeld?

De Europese Centrale Bank heeft haar depot faciliteit voor banken verlaagd naar minus 0.40 %. Dit betekent dat Europese banken 0.40% betalen aan de Europese Centrale Bank om haar liquiditeiten te mogen stallen.

Deze faciliteit is er alleen voor banken. Voor niet banken met extreem veel liquiditeiten zoals multinationals en verzekeraars rest de geldmarkt. Daar kunnen ze pas slagen bij AAA debiteuren op tarieven die onder de -0.40% liggen. Hoe lang zal het duren voordat de rentepercentages die vergoed worden aan particulieren verder naar beneden gaan.

Nu verliezen de banken dus geld op het spaardeposito tarief dat ze u vergoeden. Dit kan, omdat banken op andere producten méér aan u verdienen. Maar als de concurrentie voor banken verder toeneemt, zullen deze marges verminderen en dus ook de spaartarieven die ze aan haar klanten vergoeden.

7. De lange rente gaat stijgen

In het eerste kwartaal van 2017 zal de inflatie gaan stijgen in Europa. Normaliter zal de rente met lange looptijden dan volgen. Immers als belegger wil je een minimaal gecompenseerd worden voor de inflatie.

8. China vs USA

Zullen de Verenigde Staten een nieuw beleid gaan voeren ten opzichte van China. Zullen ze daadwerkelijk handelsbelemmerende maatregelen gaan invoeren voor Chinese producten? Inmiddels heeft dit mogelijk al geleid tot onderlinge speldenprikken zoals gesprekken tussen VS en Taiwan en het opvissen van een Amerikaanse drone door de Chinezen. Of zullen de Amerikanen zich realiseren dat de goedkope Chinese artikelen door hun betaalbaarheid ook hun voordeel hebben voor de Amerikaanse consument. Immers als deze producten duurder worden, stijgt de inflatie en blijft er minder ruimte over voor de Amerikanen om andere producten te kopen.

9. Economische voorspellingen Normaal gesproken zijn economische voorspellingen te optimistisch

Politici, grootbanken en centrale bankiers buitelen al jaren over elkaar heen om te vertellen dat we het komende jaar toch écht de groei gaan inzetten en dat we het dieptepunt bereikt hebben. Logischerwijs doen ze dit om kiezers een goed gevoel te geven en klanten over te halen tot aankopen. Maar voor 2017 lijkt dit mogelijk niet op te gaan. Het gehele jaar werd een economisch groei van 1,1% verwacht voor de Eurozone. Nu lijkt de laatste weken en maanden van het jaar macro economische cijfers te verbeteren. Ook in Nederland hebben we dit gezien in de laatste cijfers van de CBS. En mochten de investeringsmaatregelen van de regering Trump aanstekelijk werken en overgenomen worden door de sterkere Europese landen dan kan er ook aan onze groei nog een extra impuls gegeven worden.

10. De verliezers van gister zijn de winnaars van morgen ?

In 2016 was de aandelenmarkt van Brazilië een winnaar terwijl het daarvoor met minachting werd bekeken. In 2016 hebben bankenaandelen het ondanks de eindspurt slecht gedaan. Echter de recente. De recente verandering in het opkoop programma van de ECB heeft de rente curve doen versteilen. Nadat eerder de verkiezing van Trump de Amerikaanse rentecurve heeft doen versteilen. Dit is positief nieuws voor de bankensector.

Verder heeft Trump losgelaten wat te willen gaan doen aan de strenge wetgeving voor banken. Ook dit is uiteraard positief voor banken. Ook in Europa hebben we strenge wetgeving, maar we zien met de aanstaande redding van Italiaanse banken dat we hier creatief mee om kunnen gaan. De Europese politici zullen met het drukke aankomende verkiezingsjaar in Europa geen faux pas kunnen veroorloven met huilende burgers die hun geld kwijt zijn omdat hun lokale bank failliet is gegaan. Ook dit is positief voor bankenaandelen.

Erik Bakker is managing partner van OHV.