Het leek me leuk om te zien of dit ook voor de rente geldt. Over het hoe en waarom van de voorspellende kracht, die er aan koersbewegingen in de eerste maand wordt gegeven, heb ik niets substantieels kunnen vinden. De enige reden, die ik kan verzinnen, is dat een kalenderjaar voor een handelaar of belegger de gefixeerde periode is waarbinnen hij/zij rendement moet maken voor zichzelf, zijn werkgever of zijn klanten. Aan het einde van deze periode wordt afgerekend over beslissingen die aan het begin van deze periode zijn genomen.

Ook in een sportwedstrijd zie je vaak vanaf het begin de intenties van de sporters. Als een ploeg een wedstrijd moet winnen, dan zal er vanaf het begin met een aanvallende tactiek worden gestart. Zo zullen ook beleggers vanaf het begin hun posities innemen, toewerkend naar het eindpunt waarnaar ze streven. Om te zien of de rentebewegingen in deze maand januari gevolgen hebben voor de rest van het jaar, vergelijk ik de veranderingen op de tien jaars Nederlandse staatsrente vanaf 1991. Hieronder is zichtbaar dat twintig keer de beweging in de maand januari zich doorzet tot aan het eind van het jaar.

Zes keer is de maand januari geen goede voorspeller geweest. Met andere woorden: de kans is drie keer zo groot dat de beweging in de eerste maand van het jaar de trend voor de rest van het jaar goed aangeeft.

In 2017 begon het jaar met een een tien jaars Nederlandse staatsrente van 0.357%. Inmiddels is deze meer dan 61% gestegen tot 0.575%. Als het januari-effect ook werkt in 2017 kan de vraag worden gesteld: Wordt 2017 nu het jaar van hogere lange rentes? Fundamenteel zijn er ook redenen aan te geven waarom de lange rente hoger zou kunnen staan aan het eind van het jaar. Deze factoren zijn onder andere: een hogere inflatie, een afbouw van kwantitatieve aankopen door de ECB en verwachte fiscale stimuleringsmaatregelen in de VS.

Erik Bakker is managing director van OHV Vermogensbeheer