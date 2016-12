(K)Wiebes ruim over houdbaarheidsdatum

Gat in de wet

Wat is er aan de hand? Fiscalisten hebben geen maas, maar een gat ontdekt in de “Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer”. Met deze wet wil de staatssecretaris de 140.000 DGA’s verbieden nog langer pensioen in eigen beheer op te bouwen. DGA’s kunnen kiezen om het reeds opgebouwde pensioen fiscaal “aantrekkelijk”, volgens Wiebes althans, tegen 35% af te kopen ('ontklemmen') of het om te zetten in een 'oudedagsverplichting' (OVP) op de balans van de onderneming. Al langer is duidelijk dat afkoop voor veel DGA’s niet aantrekkelijk is en dat velen van hen zullen kiezen voor de omzetting naar een OVP. Nu blijkt dat de omzetting naar een OVP kan worden voorafgegaan met indexatie van de pensioenaanspraken, hetgeen leidt tot een aftrekpost in de vennootschapsbelasting. Dit zou tot gevolg hebben dat nauwelijks extra inkomstenbelasting wordt geheven maar mogelijk wel veel minder vennootschapsbelasting.

Wiebes gaat er echter vanuit dat de meeste DGA’s zullen kiezen voor afkoop bij de fiscus en rekent hierbij op een opbrengst van € 2,1 miljard. Dit is een grove inschattingsfout. Maar daar heeft Wiebes gezien zijn dure misser bij de vertrekregeling van zijn eigen ambtenaren immers patent op. Het gaat namelijk volledig tegen de natuur van ondernemers in om grote bedragen aan de fiscus af te rekenen. Vooral wanneer er op korte termijn niets tegenover staat. En wat aan de fiscus betaald is, levert in de toekomst ook geen enkel rendement op. In mijn ogen dan ook het laatste wat men zou moeten doen. Op termijn komt er namelijk een andere “(K)Wiebes”, die weer een nieuwe regeling voorstelt. Immers niets is zo onbetrouwbaar als de (fiscale) overheid!

Politici zijn vaak wereldvreemd

Een paar voorbeelden van de fiscale onwijsheid van de overheid. De vrijstelling van fiscale bijtelling voor Hybride auto’s van drie jaar geleden is toen uit de hand gelopen en heeft de schatkist miljarden gekost. Pas toen werd men in Den Haag wakker en is de regeling in de haast versoberd. De vertrekbonus bij de belastingambtenaren was ondoordacht en heeft volledig zijn doel gemist. De minder functionele ambtenaren, voor wie het juist bedoeld was, bleven zitten. De beter presterende incasseerden de bonus op weg naar een andere baan. En dan nu als klap op de vuurpijl het lek in de Wet Uitfasering pensioen DGA’s.

Elk weldenkend mens had dit kunnen voorzien en was, indien werkzaam in de “gewone” wereld, op staande voet ontslagen wegens verregaande incompetentie. Wiebes niet. Hij blijft blij de wereld in kijken en doet of er niks aan de hand is. U en ik betalen immers de rekening.

Conclusie

De uiterste houdbaarheidsdatum van Wiebes is ruim overschreden. Het is beter als deze brokkenpiloot niet terugkeert na de verkiezingen. Hij kost de belastingbetaler te veel geld.

Frits Panhuyzen is algemeen directeur bij SynVest Asset Management in Amsterdam www.synvest.nl