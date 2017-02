Liefde, Tijd en Dood

Liefde

Liefde is een emotie en een emotie is irrationeel. Economisch gedrag kan irrationeel zijn. Beleggers gaan vaak op hun gevoel af. Hoewel het een belangrijke beleggingsregel is dat gevoel zoveel mogelijk dient te worden uitgesloten, komt het nog vaak voor. Hoe vaak heeft de belegger niet een goed gevoel bij een bepaalde belegging en blijkt dit uiteindelijk toch onterecht.

Hoe vaak draait het in beleggingen niet over een bepaalde visie. Deze visie is niet vaak objectief, maar gaat over een bepaalde verwachting ten opzichte van de norm. Maar consumenten zijn vaak net zo irrationeel of nog irrationeler dan de belegger. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in prijs van een goedkoop en een exclusief merk. Is het daadwerkelijk rationeel om zoveel keer meer voor haute couture te betalen dan voor een eenvoudig kledingmerk?

Tijd

Tijd is een essentieel onderdeel in de economie. Veel van de formules in de economie en de financiële markten zijn gebaseerd op tijd. Denk bijvoorbeeld aan groei-, rendements- en renteformules. Tijd staat in veel gevallen voor meer onzekerheid. Hoe langer een obligatie loopt des te meer er kan gebeuren in deze tijd. Hiervoor wilt de obligatiehouder gecompenseerd worden en dit resulteert in een hogere kredietopslag.

Bij opties is tijd juist een meerwaarde. Hoe langer de optie loopt des te langer je kan profiteren van een positieve upside. Aangezien het hier om een recht gaat, is hier geen sprake van neerwaarts risico (behalve de verloren kosten van aankoop). Tevens is tijd een belangrijk element in het vaststellen van een beleggingshorizon voor een belegger. Wanneer een belegger bepaalde inkomsten op bepaalde tijdstippen in de toekomst nodig heeft, is dit van invloed op de samenstelling van de verschillende beleggingscategorieën.

Dood

Dood heeft te maken met afsterven. In de film worden ook de mooie aspecten van de dood benadrukt. Door de dood leer je de waardevolle zaken van het leven waarderen. Ook groeit er uit de economische dood iets moois. Denk hierbij aan de crisis. Het verdwijnen van bedrijven zorgt voor leed van ontslagen werknemers, maar een crisis heeft ook voordelen. Bedrijven blijven over die hun cliënten beter bedienen (betere kwaliteit producten) of goedkopere producten verkopen. Tevens maken bedrijven ten tijde van een crisis hun bedrijven efficiënter. Dit zorgt voor duurzamere bedrijven op de langere termijn. Tijdens een crisis leren bedrijven ook weer even wat risico is en zullen ze maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun bedrijven niet te veel klappen in de toekomst zullen krijgen. Helaas is het in het bedrijfsleven net als in het echte leven snel weer business as usual.

The End

In het publieke debat is hebzucht vaak een belangrijk thema met betrekking tot de economie en financiële markten. Als we het over films met betrekking tot de financiële markten hebben, denken we vaak aan films zoals Wall Street of The Wolf of Wall Street. Maar de economie beschrijft de wereld om ons heen en heeft ook nog met veel met andere grote thema’s in het leven te maken, zoals liefde, tijd en dood. Als we met zijn allen wat meer Liefde en Tijd in de financiële sector stoppen dan is deze voorlopig niet ten Dode opgeschreven.

Camiel van Roosmalen MSc RBA is verantwoordelijk voor Institutioneel Vermogensbeheer binnen OHV Vermogensbeheer.