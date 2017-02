Net als op bijna elke andere dag in 2017, indiceren de futures minder dan een halve procent beweging. De AEX future noteert op moment van schrijven precies 495.5 punten (0.00%), exact gelijk aan de slotstand van gisteren.

De jaarcijfers van BAM zien er prima uit. De omzet daalde maar de winst viel hoger uit dan vorig jaar. Het dividend wordt verhoogd naar EUR 0.09 (van EUR 0.02 vorig jaar).

Lage volatiliteit

Volatiliteit (beweeglijkheid) is momenteel erg laag. Na de overwinning van Trump zijn aandelenmarkten opgelopen en is volatiliteit alsmaar lager gegaan. De AEX staat weer rond de 500 punten en de S&P500 staat op een all time high.

De VIX Index bevond zich eerder deze maand op 9.97 punten, slechts een punt boven de all time low daterende uit 1993. De VIX index geeft de prijs van volatiliteit weer en wordt ook wel de “the fear index” genoemd.

Ofwel koersen op recordniveaus en de volatiliteit historisch laag. Dit ondanks de onzekerheid rondom de Europese verkiezingen, de onvoorspelbaarheid van Trump en de zorgen over Italiaanse banken. Eerder deze maand lanceerde Unicredit nog een claimemissie van 13 miljard euro.

Dit bedrag is bijna gelijk aan de gehele marktwaarde van de bank (15.7 miljard euro). Unicredit is de grootste Italiaanse bank op basis van balanstotaal. Naast Italië staan de ogen weer gericht op Griekenland. De Griekse overheid lijkt niet in staat om de 20 miljard euro schuld, die in het komende half jaar afloopt, op eigen houtje af te lossen. Daarbovenop komt dat de IMF en de ECB momenteel onwillend zijn om in te grijpen.

Historische low

Hoe koopt u als belegger de volatiliteit op een historische low? De lage volatiliteit houdt kort gezegd in dat optie prijzen op lage niveaus staan en zodoende het beschermen van uw aandelenportefeuille nu relatief gezien goedkoop is.

Een AEX put optie op maart met een uitoefenprijs van 480 kost u momenteel EUR 2.00. Slechts een kleine investering waarbij u wel volledig meedoet als aandelen verder stijgen. Deze put optie levert bescherming wanneer de koers van de AEX op maart expiratie onder de 480 punten noteert.

Maar ook als u een stijging van de markt verwacht kunt u profiteren van de lage volatiliteit. Door call opties te kopen kunt u niet meer verliezen dan de waarde van de call premie. De AEX 510 call optie op maart kost slechts EUR 1.05. Bij een index boven de 511.05 levert dit een winst op.

Wanneer u geen mening heeft over de richting van de markt maar wel wilt inspelen op een marktbeweging, dan kunt u bijvoorbeeld een 480/510 strangle kopen. Dit houdt in dat u zowel de put én de call optie koopt. In het meest negatieve scenario beweegt de AEX niet en verliest u uw inleg van EUR 3.05. Deze strategie levert een winst op bij een AEX stand onder de 476.95 óf boven de 513.05 punten op de maart expiratie.

Op de agenda vandaag

Voor de Ahold-Delhaize beleggers, let vanmiddag om 13:00 nog even op het cijferende Wal-Mart. Resultaten van de Amerikaanse retailgigant zorgen vaak voor beweging in de koers van het Nederlandse concern. Ahold behaalt 60% van haar omzet uit de Verenigde Staten.

Op het gebied van macro economische cijfers kijken we vandaag naar het Franse inflatiecijfer en PMI cijfers van Duitsland. Inflatiecijfers worden nauw gevolgd door beleggers gezien deze een reden kunnen zijn voor de ECB om de geldkraan dicht te draaien. Momenteel lijkt dit nog niet ter sprake.

Naast de economische cijfers zal the man himself, Mario Draghi, spreken in Brussel. In de Verenigde Staten zullen twee Fed-sprekers (Kashkari en Harker) hun visie over de economie geven. De kans op een March rate hike is vorige week toegenomen van 28% naar 34% na de ‘hawkish’ speech van Fed voorzitter Janet Yellen.

Christopher Ho is portfolio manager bij Mint Tower Capital. Het Mint Tower Arbitrage Fund is een Nederlands multi strategy beleggingsfonds gespecialiseerd in convertible bond arbitrage en volatility arbitrage. Door deze unieke combinatie weet Mint Tower positieve rendementen te behalen in zowel stijgende als neergaande markten (absolute return). Mint Tower Capital is gevestigd op Beursplein 5 in Amsterdam. De informatie in deze column bevat geen beleggingsadvies of aanbevelingen voor beleggingen. De auteur en Mint Tower Capital zijn niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze kan voortvloeien uit het gebruik van dit artikel.