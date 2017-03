Tijdens de campagne kondigde Trump aan in infrastructuur te gaan investeren, de belastingen te gaan hervormen en hij beloofde minder reguleringen.

De algemene consensus is dat dit soort maatregelen gunstig zijn voor ondernemingen en dat ze economische groei en “goede” inflatie bewerkstelligen.

Maar nu Trump enige tijd president is begint de aandacht te verschuiven naar de verkiezingsbeloftes die de groei belemmeren, en gepaard gaan met “slechte” inflatie.

Invoertarieven

President Trump legt sinds hij zijn intrek nam in het Witte Huis de nadruk op internationale handel en immigratie, op een manier die beleggers zorgen baart. Trump vaardige een hele stroom decreten uit, waaronder het terugtrekken uit het Trans-Pacific Partnerschap, hij gaat door met het plan om een muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens te bouwen en voerde een aantal immigratiebeperkingen in. Ook is er sprake van mogelijke invoertarieven die worden opgelegd aan sommige van de grootste handelspartners van de VS.

Zorgwekkend voor beleggers, want agressieve hervormingen van het bestaand handels- en immigratiebeleid kunnen de VS een minder aantrekkelijke bestemming maken voor zowel arbeid als kapitaal.

Dit beleid kan de economische groei van de VS hinderen. Aangezien de arbeidspoel van de VS zowel krimpt als verouderd, zou het stop zetten van de toestroom van immigranten kunnen leiden tot een afname van het economisch potentieel en de dynamiek van de economie doen afnemen.

Immigranten die naar de VS trekken zijn over het algemeen jong, en het overgrootste gedeelte stroomt direct door naar de arbeidsmarkt. Mede hierdoor is het de VS demografisch gezien tot nu toe veel beter gegaan dan de meeste ontwikkelde landen. Maar een grote beleidsverandering zou het voordeel dat de VS geniet ongedaan kunnen maken, en op een lijn brengen met de vergrijzing in de eurozone en Japan.

Handelsoorlog

Een herschikking van het handelsbeleid kan ook negatief uitpakken voor de economische groei, zowel in de VS als in de rest van de wereld. Trump heeft gedreigd met een invoertarief op de importen uit Mexico om zo geld binnen te halen voor de bouw van de muur tussen beide landen. Dit tarief zou grote gevolgen hebben voor de economie van Mexico en zal Amerikaanse multinationals ten zuiden van de Rio Grande treffen.

De regering Trump beschuldigde verder China, Japan en Duitsland van valutamanipulatie. Deze retoriek verhoogt alleen maar de kansen op een valutaoorlog, of erger nog, een volledige handelsoorlog, tussen de VS en de rest van de wereld.

Aangezien de wereldeconomie nog maar langzaam groeit en de schulden wereldwijd hoog zijn is het niet ondenkbaar dat het uitbreken van handelsoorlogen weer een recessie zou veroorzaken, of wellicht erger. In dit scenario zouden risicovolle activa waarschijnlijk veel turbulentie ondergaan in een tijd waarin banken nog weinig middelen tot hun beschikking hebben.

Vertraging

Ondanks deze risico’s is het ook goed om er bij stil te staan dat tarieven niet altijd tot slecht zijn voor de economie. De eerste 150 jaar van haar bestaan was de VS actief protectionistisch en toch gestaag een wereldmacht aan het worden. Meer recentelijk hebben de Aziatische tijgers een vergelijkbare ontwikkeling ondergaan.

Maar overhaast tarieven aankondigen brengt het risico van een vertraging van de stroom van arbeid en kapitaal.

En het is juist deze toestroom die de VS tot ’s werelds levendigste en flexibelste economie heeft gemaakt.

Erik Weisman is hoofdeconoom en fondsmanager bij MFS