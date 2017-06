Steeds meer inwoners van ‘westerse landen’ menen dat globalisering en het klimaat van lage rente waarin we nu leven alleen de allerrijksten dienen, waardoor de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. Een groeiende groep politici strijdt voor protectionisme en zelfs isolationisme, terwijl groeilanden juist voorstander zijn van vrije handel en globalisering.

Opkomende landen zijn van ver gekomen. Toen de MSCI Emerging Market Index in 1988 voor het eerst werd gelanceerd, deden daar maar 10 landen aan mee. Samen vertegenwoordigden ze minder dan 1% van de totale marktwaarde. De index belegt nu in 23 landen en is goed voor 10% van de wereldwijde marktkapitalisatie. Alhoewel de economische groei de afgelopen jaren wat trager verloopt, is deze nog steeds indrukwekkend, zeker in vergelijking met ontwikkelde landen. De MSCI Emerging Markets Index is dit jaar bijna 12% gestegen. De afgelopen 12 maanden is er dan ook $11,2 miljard in fondsen gevloeid die specifiek beleggen in opkomende markten aandelen.

In de groeilanden heeft een verschuiving plaatsgevonden van productie naar dienstverlening gericht op de groeiende middenklasse. Staatsbedrijven en banken hebben in de indices plaatsgemaakt voor bedrijven die zich richten op zorg, ict en consumentengoederen.

Krachtige leiders

Ook het politieke klimaat is in veel opkomende economieën stabiel te noemen. Mooi voorbeeld is India waar premier Narendra Modi zich heeft ontpopt tot een krachtig leider. Hij voert hervormingen door, bestrijdt corruptie en heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Later dit jaar wordt de belastinghervorming een feit, met als doel om het stelsel te vereenvoudigen en de belastingopbrengsten te verhogen. Om criminaliteit en valsemunterij aan te pakken kwam de Indiase regering eind vorig jaar met een evenzeer onaangekondigde als spectaculaire actie: alle bankbiljetten van 500 en 1000 roepie werden meteen ongeldig verklaard. Dit kwam op verzet van welvarende mensen te staan, die veel zwart geld hebben. De steun voor Modi’s actie tegen corruptie en zwart geld kan echter op steeds meer steun rekenen. Dat blijkt ook uit de recente verkiezingsoverwinningen die Modi’s partij boekte in tal van Indiase deelstaten.

De Indonesische premier Joko Widodo voert in eigen land een vergelijkbare strijd. Op zijn pad komt hij de nodige hobbels tegen, maar de belastinghervorming die negen maanden geleden is doorgevoerd begint nu al zijn vruchten af te werpen. De extra belastinginkomsten zijn een enorme meevaller voor de overheid en zullen helpen om de economische groei en de broodnodige infrastructuuruitgaven aan te jagen.

Ook China laat een positief plaatje zien. De vrees dat de economie op korte termijn zou afglijden, bleek ongegrond. De binnenlandse consumptie is nog steeds robuust en er zijn meer investeringen gedaan in vaste activa. De dreigende vastgoedbubbel en de uitstroom van kapitaal blijven echter bronnen van zorg.

Identificatiesysteem tegen corruptie

Centrale bankiers in opkomende landen hebben het roer omgegooid en dat heeft de financiële omstandigheden in die landen goed gedaan. Urjit Patel trad in september aan als voorzitter van de Reserve Bank of India en werkt helemaal in de geest van zijn voorganger Raghurum Rajan, die de torenhoge inflatie beteugelde en een geloofwaardig monetair beleid wist op te tuigen. Bovendien is er een nieuw biometrisch identificatiesysteem gelanceerd dat in eerste instantie bedoeld was om sociale voorzieningen efficiënter en minder vatbaar voor corruptie te maken. Maar inmiddels krijgen mensen zonder identificatiebewijs geen toegang tot hun bankrekening en komen ze niet aanmerking van leningen en andere financiële diensten en nutsvoorzieningen. Hierdoor wordt belastingontduiking steeds lastiger.

Toen Donald Trump verkozen werd tot nieuwe Amerikaanse president heerste er veel onrust over wat dit zou betekenen voor opkomende landen. Trump had immers tijdens zijn campagne geroepen dat hij China tot muntmanipulator zou verklaren en Mexico en China zou confronteren met importheffingen om zo de eigen binnenlandse productie een boost te geven en nieuwe banen in de VS te creëren. We zijn nu een paar maanden verder, en de soep wordt duidelijk niet zo heet geheten als zij wordt opgediend.

Bovendien zijn niet alle groeilanden even afhankelijk van de VS als handelspartner en al is de VS een belangrijke exportbestemming, zijn er meer opties. Zo verbruikt China meer grondstoffen dan de VS, dus de focus van de exporteurs in opkomende landen is in dat opzicht meer op de Volksrepubliek gericht. De grondstoffenmarkt kreeg onlangs een boost van de reflatiegolf die het gevolg was van verhoogde inflatieverwachtingen. Dit werd gestuwd door uitspraken van Trump dat de infrastructuuruitgaven onder zijn bewind een vlucht zouden nemen. Maar tot nu toe is daar weinig van terecht gekomen omdat de regering nog niet in staat blijkt om de benodigde wetswijzigingen door het congres te loodsen.

Devan Kaloo is hoofd opkomende markten bij Aberdeen Asset Management.