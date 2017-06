Maar is dergelijke diversificatie per se een goed idee voor beleggers, waar die zich ook bevinden?

Er zijn twee redenen waarom dit gebeurt: waardering en fundamentals. De waarderingen van bedrijven kunnen we wereldwijd meten en inderdaad zien andere gebieden er goedkoper uit dan de VS. Maar vergeleken met hun eigen geschiedenis op de lange termijn zien ze er juist duur uit. Beleggers kunnen dure aandelen dus niet ontvluchten door simpelweg de VS de rug toe te keren.

Dan de fundamentals. We zien betere productieresultaten in Europa, Japan en opkomende landen, evenals een verbetering van de vraag van de consument. Maar wat brengt de toekomst? In China begint de economie af te remmen en we zien dat de metaalprijzen dalen. Consumenten in China, het VK, Duitsland en de VS ervaren iets dat we al vele jaren niet meer hebben meegemaakt: een lage loongroei gecombineerd met een plotse stijging in kosten voor levensonderhoud. Dit kan de consumentenuitgaven laten dalen, terwijl de ontwikkelde economieën juist afhankelijk zijn van deze uitgaven. Een vertraging van de groei kan daarom in het verschiet liggen.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar het idee om een mandje met aandelen in Europese landen of Japan te kopen. De bedrijven zijn genoteerd in deze landen, maar het kan zijn dat ze ergens anders de meeste zaken doen. Neem de S&P 500: 40% van de omzet komt van buiten de VS. Dat betekent dat het beleggen in de index al diversificatie op zich is.

Ik geef de voorkeur aan portefeuillebeheer waarbij diversiteit op een andere manier bekeken wordt. Diversiteit in beleggen is als de diversiteit aan mensen in organisaties: een verzameling bedrijven waarbinnen zich wellicht disruptors bevinden en niet bedrijven die ontwricht zullen worden. Beleggers moeten zoeken naar bedrijven met stevige wereldwijde supply chains en in de gaten houden dat deze bevoorradingsketens divers zijn. Bedrijven met een sterk bestuur, een sterke omzet en productontwikkeling, die herinvesteren in hun eigen bedrijf in plaats van slechts aandelen terugkopen of de dividendratio verhogen.

Diversificatie kent vele vormen. Beleggers zouden zich moeten richten op meer dan alleen geografische diversificatie bij het opbouwen van hun portefeuilles.

James Swanson is beleggingsstrateeg bij MFS.