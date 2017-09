Hoe moeten we die markt nu inschatten? Gaat het om een ‘bull market’, of eerder om een zeepbel?

Daarvoor kunnen we misschien naar het verleden kijken. Ogenschijnlijk vertoont de huidige situatie gelijkenis met de bubbel van de late jaren ’90, met toen ook een uitzonderlijke groei van Amerikaanse technologieaandelen. Toch gaat deze vergelijking waarschijnlijk mank. Zoals wel vaker werd de hausse in de aandelenkoersen van eind jaren negentig voor een belangrijk deel gedreven door de angst van beleggers om de grote koersstijgingen mis te lopen. Aanvankelijk sceptische beleggers treden dan alsnog de markt binnen om van de opgaande lijn te profiteren, waarmee zij de koersstijgingen helpen bestendigen.

In de huidige markt gaat het echter anders. Die lijkt vooral te worden aangedreven door een grote drang naar veiligheid. Met de financiële crisis nog vers in het geheugen willen beleggers kapitaalverlies vermijden, zelfs op de korte termijn. Tegelijkertijd zoeken ze naar een stabiel inkomen. Ook vinden veel beleggers de vooruitzichten voor de mondiale economie hoogst onzeker, een beeld dat wordt versterkt door het ongekend instabiele politieke landschap. Beide komen het vertrouwen van beleggers niet ten goede.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat beleggingen die een gegarandeerd rendement bieden, of vrijwel zeker groei opleveren (zoals de FAANMG), de laatste jaren veel instroom te zien gaven. Het was dus voor een belangrijk deel risicomijdend gedrag dat de aandelenkoersen tot alarmerende hoogtes opstuwde. Want waar kapitaal instroomt, gaan de koersen onvermijdelijk omhoog. Zo komen we in een uitzonderlijke markt terecht, waar de hang naar veiligheid paradoxaal genoeg bijzonder risicovol is.

Ook in de huidige markt zullen de hoge koersen veel sceptische beleggers over de streep hebben getrokken. Maar een nog belangrijker kracht achter de huidige ‘boom’ in de aandelenmarkten is de opkomst van nieuwe beleggingsvehikels zoals passieve fondsen, ETF’s en quantstrategieën. Beleggers die hiervoor kiezen, willen vooral kosten besparen.

De instroom in de grote Amerikaanse technologieaandelen heeft een zelfversterkende werking. Opmerkelijk genoeg zijn deze aandelen zelfs minder volatiel dan die van basisconsumptiegoederen of nutsbedrijven. Dit heeft tot extra instroom geleid voor quant-strategieën en ETF’s die voor minimale volatiliteit gaan, en voor passieve strategieën die gebaseerd zijn op marktkapitalisatie.

Het lijdt geen twijfel dat beleggers de waarschuwingen over koersen beter ter harte kunnen nemen. Wellicht wordt er nu wel erg vroeg alarm geslagen, maar er zijn meer dan genoeg voorbeelden van verschuivingen naar risicovollere beleggingen – en van risicovollere beleggingen die mainstream worden – om hier bij stil te staan.

In tegenstelling tot eerdere aandelenhausses is het nu de grootschalige vlucht naar veiligheid en de hang naar kapitaalbehoud die de koersstijging van grote Amerikaanse techbedrijven versterkt. Uitgaande van dit gegeven, en als we inderdaad op weg zijn naar het einde van de bull market die al sinds de financiële crisis aanhoudt, dan kunnen beleggingen die risicoschuwe beleggers nu willen vermijden, paradoxaal genoeg uiteindelijk juist de meest veerkrachtige blijken.

Paras Anand is beleggingsstrateeg Equities Europe bij Fidelity International