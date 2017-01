Veel voor een indirecte obligatiebelegging. Positieve aspecten: de Rabo is als debiteur sterker geworden, het risico van vervroegde aflossing à 100% is opeens gering geworden in de komende 15 jaar en de recente koersdaling biedt nieuwe beleggers mooie instapkansen.

Recente 5% koersdaling van de certificaten best zuur voor zittende beleggers

(grafieken: AdvanceBeleggen.nl)

Een voorziene koerswinst misgelopen?

Met interesse heb ik de vele commentaren gelezen rondom de recente uitgifte van nieuwe 6,5% certificaten van de RABO en in het bijzonder de beoordeling van het beleggingsproduct algemeen. Alvorens hier op in te gaan maak ik u graag deelgenoot van een winstdeal in deze zelfde certificaten vorige week.

Op het moment dat ik anderhalve week geleden vernam dat de RABO een korting zou geven op de uitgifte van nieuwe certificaten met dezelfde kenmerken, moest ik direct terugdenken aan de beursintroductie van identieke certificaten in januari 2014. Toen heeft de RABO institutionele beleggers een extra worst voorgehouden in de vorm van een fraaie korting op de koers van inschrijving (stukken voorgeplaatst). Natuurlijk in de hoop de in 2013 van RABO klanten teruggekochte certificaten in één keer te kunnen herplaatsen. Toen konden particuliere beleggers hiervan niet profiteren. In januari 2017 – dus vorige week – wel .

Vanaf begin 2014 zijn de certificaten beursgenoteerd en zou iedere belegger in binnen- en buitenland 6,5% certificaten RABO kunnen kopen op de beurs. Dat kon dus ook op het moment van de recente nieuwe uitgifte. Wilde de bank een miljardenbedrag aan nieuwe certificaten kunnen plaatsen, dan kon dat alleen, door een flinke korting op de koers van inschrijving te geven.

De beurskoers reageerde direct op het recente emissie bericht met een daling van 1%. Naar mijn mening was die 1% veel te weinig om grote buitenlandse beleggers over de streep te trekken.

Voor mijn vermogensbeheerrelaties heb ik onmiddellijk alle certificaten RABO verkocht tegen een koers van ca 114%. Vervolgens ingeschreven op de nieuwe stukken. Achteraf niet zonder succes.

De uitgiftekoers is uitgekomen op 108%. Huidige beurskoers 110%. Dat levert een voordeel op van 114% min 108% = 6% plus een koersstijging van 108% naar 110% = 2% is in totaal 8%. Veel winst voor een met obligaties vergelijkbare belegging in ruim een week tijd.

Certificaten RABO aantrekkelijker geworden

Een belegging in deze certificaten is aantrekkelijker geworden. Zo heeft de bank met deze emissie haar eigen (Tier I) buffervermogen flink kunnen versterken. Voorts gaat de bank veel besparen op personeel. Dus kostenbesparing. Voor beleggers neemt plotseling het risico af dat de bank de certificaten binnen afzienbare tijd intrekt (lees aflost tegen 100%). Na de recente emissie mogen beleggers er van uitgaan dat zoiets niet binnen 15 jaar gebeurt. Misschien helemaal niet meer. Dus twee risicofactoren minder. Dat zou toekomstige beleggers in deze beleggingsvorm wel eens kunnen aanspreken. Sinds vorige week staan de certificaten ook op het netvlies van grote buitenlandse pensioenfondsen die best wat rendement kunnen gebruiken. Dit dankzij de plaatsingscampagne vorige week door de RABO en begeleidende banken.

6,5% RABO certificaten: Geen aandeel, geen doorsnee obligatie, maar een “floater” met een extreem hoge basis rentevergoeding en een achtergesteld karakter.

Sommigen vergelijken de RABO certificaten met een hoog dividend aandeel, verwijzend naar een vermeende overeenkomst tussen de koersontwikkeling van de certificaten versus aandelenbeurs. Anderen vergelijken de certificaten met een achtergestelde obligatie (perpetual), maar nu verwijzend naar het koersverloop van obligaties versus de koers van de certificaten. Beide koersgrafieken treft u onderstaand aan.

Parijs CAC 40 aandelenindex. (deze index acht ik representatiever dan de AEX of de DJ EuroStoxx50 vanwege de dominante positie van Shell in de AEX en onder meer de Deutsche Bank en Italiaanse banken in de Stoxx50)

Koersverloop in 2014-2017 van een langlopende Nederlandse staatslening

De relatie van het koersverloop van de certificaten RABO met die van gewone obligaties en die van aandelen lijkt groot. Maar schijn bedriegt. Inderdaad zijn er bepaalde periodes dat er een samenhang lijkt te zijn geweest. Echter ook periodes dat dit niet is gebeurd. Wat ontbreekt bij dit soort vergelijkingen is het aspect dat de RABO in de jaren 2015 en 2016 op gezette tijden onder vuur lag vanwege rechtszaken en forse schadeclaims, waardoor beleggers in de certificaten op bepaalde momenten de neiging hadden om de stukken van de hand te doen. Maar ook perioden met rust, dat doorgaans gepaard gaat met een stijgende koers

Sommigen vergelijken de certificaten qua koersontwikkeling met Hoog Dividendaandelen. Dat is niet juist. Een aandelenkoers kan in een jaar verdubbelen. De koers van de certificaten zal hooguit enige procenten stijgen, evenals bijvoorbeeld preferente aandelen met een vast dividend. Beide laatste zijn qua koersontwikkeling in beginsel afhankelijk van het algemene renteverloop op de kapitaalmarkt.

De koersrally van de certificaten begin 2015 richting 117% was het gevolg van toegenomen vraag door buitenlandse pensioenfondsen die op dat moment een alternatief zochten voor het kort tevoren fors ingezakte rentepeil in Europa. De koersdip in 2016 was een reactie op plotseling wantrouwen over de kwaliteit van Deutsche Bank.

Stel dat in het extreme geval de rentestand in Nederland met meer dan 4% oploopt in 2017 (of later), dan zou theoretisch de koers van de certificaten omlaag moeten gaan richting 100%, omdat het rendementsvoordeel vermindert. Daar staat tegenover dat in jaren met een oplopende rentestand obligaties met een variabele coupon extra gevraagd zullen worden. Lastig te voorspellen welke van deze twee factoren dan in eerste instantie het meeste gewicht in de schaal legt. Vooralsnog is het rendementsvoordeel enorm vergeleken met 0,4% op een langerlopende NL staatslening.

De RABO certificaten bieden een rente (eigenlijk: uitkering) gelijk aan het rendement op 10-jarige staatsleningen plus een opslag van 1,5%punt. Minimum vergoeding 6,5%. Uitkering per kwartaal. In beginsel een variabele rente dus boven de 6,5%. Bij aankoop betaalt u naast de koers de opgelopen rente sinds de laatste couponvervaldag. Zelfs 2 dagen meer. (settlement + 2). Bij verkoop het omgekeerde.

Conclusie:

Het karakter van de 6,5% certificaten RABO is te vergelijken met een “Floater” – een obligatie met een variabele rentevergoeding – en een extreem hoge minimumvergoeding van 6,5%. Dat percentage wordt hoge zodra het effectieve rendement op 10-jarige staatsleningen tot boven de 5% stijgt. (duurt nog wel even) Die combinatie maakt deze belegging uniek. De belegging is diep achtergesteld, dus is het zaak om de berichten op de financiële markten te volgen. Maar dat geldt eigenlijk voor elke belegging.

Na de recente koersdaling van 115% naar 110% zijn de 6,5% certificaten RABO extra interessant geworden voor obligatiebeleggers die risico’s niet uit de weg gaan. Bij de huidige koers van 110% komt het couponrendement uit op 5,9%.

Samensteller: Gerard Jager. Jager is oprichter van AdvanceBeleggen.nl ( www.advancebeleggen.nl ) en Sr. vermogensbeheerder bij Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage B.V. www.ovgbeheer.nl). Hij schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Vermogensbeheerrelaties van Jager hebben in beginsel een longpositie in beleggingen die hij aanbeveelt. De informatie in deze column is niet bedoeld als persoonlijk beleggingsadvies of als aanbeveling aan de lezer tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie is welkom op jager@ovgbeheer.nl