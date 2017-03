Het is de afgelopen weken een beetje steggelen over de toekomst van de Olieprijs. Verschillende argumenten passeren de revue in deze discussie die ik nu al een tijdje volg. Zo is er bijvoorbeeld het argument over het aantrekken van de economie en dus de vraag naar Olie. Deze simpele deductie is al snel gemaakt. Inflatie zal zeker zijn uitwerking hebben op de Olieprijs maar wanneer komt dat dan? We worstelen al jaren met het gebrek daaraan namelijk en om nu bij de eerste de beste hint daartoe hoopvol te worden is een beetje veel gevraagd na al die tijd.

Dan heb je de discussie over het pad dat de FED hoogstwaarschijnlijk zal gaan volgen in 2017. Renteverhogingen worden daarbij ingeprijsd alsof het een lieve lust is en we zijn inmiddels bijna bij de vraag of er zelfs 4 renteverhogingen moeten komen dit jaar. 3 houden we al als zekerheidje aan namelijk en 1 hebben we al op zak. Los van of ze nu allemaal komen, het feit dat dit is ingeprijsd zegt ons dat het bijna alleen maar kan tegenvallen. Wat als het er maar 2 worden in 2017?

Ten derde hebben we de ontwikkeling van Goud en Zilver. Deze twee waarden bewegen met een sterke neiging verder te klimmen op korte termijn. Na een korte dip in februari is de geleden schade alweer ingehaald en dreigen deze waarden met een nieuw hoogtepunt Dat vormt op zich al een indicatie over de verwachting omtrent de toekomstige waarde van de USD.

Een dergelijke neiging zien we overigens ook in de EUR/USD verhouding. Daarin is een groot bodempatroon gevormd dat een potentie heeft om te reiken naar koersen boven 1,10. De term die we daarvoor bezigen is inverse Hoofd en Schouder formatie dat uiterst betrouwbaar is bij top en bodem vorming. Onthoud die term a.u.b.

Als vijfde randfactor, Trump uiteraard. Wat moet ik daar nu nog over zeggen, das de grote joker in het beleggingsspel van 2017. Hij kan altijd een zogeheten Trump-card in het spel gooien en de regels aanpassen naar eigen inzicht. De vraag is daarbij of hij nu ook niet toe is aan een tegenvaller. Je kunt veel beweren en roepen maar op een gegeven moment moet je leveren. Anders kan het goed misgaan, zeker als je tegelijk ongeloofwaardig wordt. Dan wordt fietsen tegen de wind in. Ik gebruik fietsen hierbij uiteraard als nette versie van het gezegde waar ik op doel. U begrijpt em denk ik wel.

Deze omgeving geschetst hebbende is het tijd voor de zaken zoals ze gelden voor de Olieprijs zelf. De vraag en aanbod verhoudingen alsook de verschuivingen daarin gaan puur over de Olieprijs zelf en houden rekening met al deze en meer argumenten, verwachtingen, geruchten maar ook feiten.

Om met de deur in huis te vallen het ziet er prima uit. Er is ook hier een inverse Hoofd & Schouder formatie gevormd dat in zijn eindfase is beland.

2016 vormde het dieptepunt en tegelijk het beste koopmoment voor Olie. Dat hebben alleen echte scherpzieners of vette mazzelaars kunnen bereiken. De duikvlucht was behoorlijk en weinigen kunnen dan succesvol bodemvissen. Na de initiële stijging die nog correctief mocht heten is halverwege 2016 een tweede groep, meer voorzichtige beleggers mee gaan kopen. Het slotstuk werd gevormd door de slotmaand van 2016 waarbij de drang om massaal geld uit te geven ook deze markt beroerde en koersen boven de neklijn van dit patroon bracht.

Foto: Leomont

Zo komen we aan in 2017 waar een pull-back op de agenda kwam te staan. Tegelijk maakt deze pullback die nu bijna afgerond is een volgende hogere bodem waardoor de defintie van de Uptrend vervolmaakt wordt. De stijging is nu geen correctie meer maar is verworden tot een trend met meer potentie dan tot nu getoond is.

Het koersdoel dat we uit dit patroon kunnen afleiden is precies het verschil in koers tussen het dieptepunt en de neklijn. In dit geval is dat dus meer dan USD 70 voor een vat Brent Oil.

De richting en de potentie geduid hebbende is het zaak realistisch te blijven en te kijken tot waar er probleemloos gestegen kan worden en waar het moeilijker en dus minder haalbaar wordt. Dat is bij de vorige top uit Q2 van 2015, vlak voor de scherpe daling naar de bodem van de put bij USD30. USD 65 is mijn koersdoel voor deze waarde en dat blijf ik zeggen zolang de koersen zich boven USD 48 houden.

Dat was het voor deze week, prettig weekend voor nu.