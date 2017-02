Marktoverzicht:

De beurzen stomen door met nieuwe toppen op Wall Street, Europa bleef gisteren wat liggen na de mooie sessie van maandag maar vanmorgen zien we via de futures dat ook de AEX samen met de DAX verder omhoog willen. Zo naderen we met de AEX de 500 punten grens snel, de DAX komt nu dicht bij de jaartop tussen de 11.825 en de 11.850 punten. Geraken de AEX en de DAX boven deze belangrijke weerstanden dan zit er meer in het vat waardoor ook Europa zich kan opmaken voor enkele mooie positieve beursdagen. Vergeleken met Wall Street blijven we uiteraard nog achter hier want daar stapelen de nieuwe toppen zich verder op, zowel de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq blijven verbazen met telkens weer nieuwe All Time Highs als de slotbel rinkelt. Gisteren tijdens de eerste uren toen de FED voorzitter aangaf de rente verder te willen verhogen kwam er wel een klein verliesje op de borden te staan maar al snel werd er weer gekocht om tegen het slot met duidelijke plussen de dag uit te gaan.

Correcties worden dus nog niet toegelaten, slechts pogingen tot wat winstnemingen tussendoor zien we voorbij komen maar mens stapt sneller weer in de markt dan dat er op de verkoopknop wordt gedrukt. Trouwens is het zo dat alles op lage volumes verloopt zodat het verkoopvolume totaal afwezig blijft momenteel. Kortom, zolang de rally loopt is er niks aan de hand en kan het nog een tijdje zo doorgaan met nieuwe All Time Highs in het vooruitzicht. Wat er ook opvalt is dat het aandeel Apple nieuwe records breekt, de marktwaarde van Apple is al 715 miljard dollar. Daarbij komt nog dat ruim 75% van de aandelen binnen de S&P 500 nieuwe All Time Highs maakt en dat de beurswaarde van diezelfde S&P 500 door de 20 biljoen dollar breekt. Het zijn feestdagen op Wall Street en zoals ik al aangaf kan dat best zo nog een tijdje doorgaan. Als uw coach kan ik daarbij helpen, dat voor de leden of wie er lid wil worden...

Technische analyse:

Wall Street:

Foto: Euronext

Het wordt eentonig op Wall Street, de laatste weken breken we de ene na de andere All Time High zowel bij de Dow Jones, de S&P 500 en vooral bij de Nasdaq en de Nasdaq 100. De rally zet zich onverminderd door met nieuwe toppen, de Dow Jones sluit nu al boven de 20.500 punten. Er zit meer in het vat want nu de Dow boven de 20.500 punten geraakt moeten we rekening houden met een verdere stijging richting de 20.750 en de 21.000 punten op korte termijn, na de 20.000 punten kunnen we ons mogelijk al richting op een nieuwe mijlpaal, de 21.000 punten. Steun kunnen we nu verwachten rond de 20.250 en de 20.000 punten, we staan in ieder geval al veilig boven de oude hindernis van 20.000 punten. Het gaat snel allemaal maar de rally zet hoe dan ook door, velen denken dat we te hoog staan maar daar wil de markt nog niks van weten en zoals u weet bepaald de markt de waarde. De S&P 500 zet ook goed door en breekt al tot boven de 2330-2335 punten waar er een weerstand lag, de volgende doelen wachten nu rond de 2350-2355 en de 2375 punten. Steun nu de 2330 en de 2300 punten, later de 2275-2280 punten.

Ook de Nasdaq en de Nasdaq 100 sluiten wederom met een nieuwe All Time Highs, beide indices lijken door de weerstand te breken nu waardoor de doelen weer wat hoger komen te liggen. Bij de Nasdaq waar we nu de 5750 punten al doorbreken kunnen we mogelijk al uitgaan van een verdere rally richting de 6000 punten.

Foto: Guy Boscart

Europa:

De AEX breekt dan toch boven de 488-489 punten en wist al tot de 495 punten te geraken, volgend doel wacht rond de 498-500 punten met later de 505 en de 508-510 punten als richtpunten. Het kan na de uitbraak snel gaan met de AEX, de index komt nu duidelijk los van de slepende range 480-490 punten waar tussen we enkele weken gevangen zaten. Steun nu de 492 met later de 488 punten, onder de 488 punten ziet het er weer minder goed uit voor de AEX index maar dat verwacht ik niet zo snel meer na de uitbraak.

Foto: Guy Boscart

De DAX komt sterk terug en wist al tot boven de 11.800 punten te geraken, weerstand nu de 11.850 en de 12.000 punten. Steun eerst de 11.750 en de 11.650 punten. De DAX komt nu wel wat want de index kreeg af te rekenen met een wat mindere periode vorige week. Als de DAX boven de 11.850 punten geraakt komen er daar ook nieuwe yearhighs aan en dat is positief voor het verdere verloop.

Foto: Guy Boscart

Euro:

De euro krijgt het wat moeilijker nu, we zakken al even onder de 1,06 dollar waardoor de 1,055 dollar steun nu in beeld komt. Weerstand nu de 1,065 en de 1,075 dollar. Onder de 1,055 dollar kunnen we ons gaan richten op de 1,045 dollar. Door wat uitspraken over de rente gisteren tijdens de getuigenis van Yellen, de FED voorzitter, werd de dollar wat duurder.

Brent olie:

De olie blijft al een tijdje binnen een range tussen de 53 en 58 dollar hangen met daartussen de een rustpunt tussen de 55 en 56 dollar. We krijgen wel wat uitschieters naar boven en naar beneden maar telkens komt de olie weer tot rust tussen die 55 en 56 dollar. De range blijft voorlopig nog zijwaarts waardoor het moeilijk is om te anticiperen op een uitbraak. Steun nu de 53-53,5 dollar en weerstand rond de 58-58,5 dollar aan de bovenkant. Vanmiddag komen er weer cijfers over de voorraden uit de VS.