De markt herpakt zich mooi na de bodems van maandag die er na opening van Wall Street werden gemaakt. Als de indices door kunnen pakken omhoog dan zit een nieuwe aanval op de toppen er de komende sessies zeker in, Europa is daar al goed mee bezig terwijl Wall Street nog wat achter loopt. Toch hebben we kunnen zien gisteren dat de intentie er is op Wall Street, vooral door dat de Dow Jones Transport een duidelijke oversteek boven enkele weerstanden wist te maken hetgeen hoopvol is voor het verdere verloop daar.

De bodem maandag lag op 8800 punten bij de Transport, de hoogste koers van gisteren lag al op 9130 punten ofwel precies in het midden tussen de top en de bodem. De kracht die we daarbij hebben gezien was behoorlijk waardoor we via deze indicaties uit kunnen gaan dat er een bodem staat. De rest zal moeten volgen al zijn we daar al duidelijk mee bezig. Toch graag een Dow Jones boven de 20.850 en de S&P 500 boven de 2370 punten om bevestiging te krijgen.

Enkele zaken helpen Wall Street daar nu bij, de markt denkt dat Trump zijn zorgwet heeft laten varen om meer steun te krijgen bij zijn TAX hervormingen die later aan bod komen, Trump is een zakenman en weet hoe hij de dingen moet aanpakken. De markt gaat er nu van uit dat het Congres JA zal zeggen tegen deze voor Trump nog belangrijkere plannen. Daar kwam ook nog bij dat de FED aangaf om nog 2 keer de rente te verhogen dit jaar, ook daar had de markt al rekening mee gehouden en blijven verrassingen daaromtrend uit. Dit alles bij elkaar geven de markt in ieder geval brandstof om opnieuw hoger te gaan.

Europa doet het ook goed nu, de AEX weer duidelijk boven de 510 punten, de DAX laat de 12.000 punten achter zich en wil op zoek naar de topzone 12.390 punten van maart 2015. Het sentiment hier in Europa was al wat beter de afgelopen 2 weken dan dat op Wall Street, Europa kan dan ook sneller nieuwe jaartoppen opzoeken en ze zelfs achterlaten.

Technische analyse:

Wall Street:

De Dow Jones deed een mooie stap omhoog met de intentie om de rally weer op te pakken, maandag werd de 20.500 op de proef genomen maar sloot erboven om dinsdag er van weg te lopen in de positieve richting. Het slot net boven de 20.700 punten brengt mogelijkheden om opnieuw richting de 21.000 punten te geraken waardoor de correctie kan worden afgerond. Weerstand nu eerst de 20.800-20.850 punten, later de 21.000 en de 21.170 punten waar de top wacht ofwel de hoogste koers ooit. Steun nu duidelijk de 20.500 punten, later de 20.250 en de belangrijke 20.000 punten. De komende dagen worden dus belangrijk, wordt de stijging doorgezet of geraken we niet verder en moet Wall Street opnieuw omlaag? De kans dat we verder omhoog gaan is nu toch wat groter aan het worden waardoor ik positief wordt voor het vervolg wat betreft Wall Street.

Grafiek Dow Jones:

De S&P 500 herpakt zich ook duidelijk, boven de 2350 punten is een goed teken en boven de 2360 punten zou voor een bevestiging zorgen. Weerstand nu dus de 2360-2365 punten met later de 2375-2380 en de top rond de 2400 punten die begin maart op de borden kwam te staan. Ook hier hebben we nog een dag of 2 herstel nodig om de bevestiging te krijgen. Steun nu de 2350 en de 2320-2325 punten waar de bodem van maandag uitkomt.

De Nasdaq herpakt zich mooi na de korte pullback die op Wall Street gaande was, zo komt de Nasdaq al tot op 50 punten onder de hoogste koers ooit die vorige week werd neergezet. Als de Nasdaq boven die 5925 punten geraakt dan richten we ons op de 6000 punten waar er een nieuwe mijlpaal wacht voor deze technologie index.

De Dow Jones Transport kende een zeer sterke sessie met bijna 2% winst op de borden, de index staat zo opnieuw ruim boven de 9000 punten en er kan worden gebouwd om opnieuw richting de 9500 top op te lopen. De streep omhoog van gisteren en het herstel vanaf de bodem van maandag (8800) erbij toont aan dat de bodem er mogelijk staat. Steun nu de 9000 en de 8800 punten.

Europa:

De AEX doet het prima nu, we staan boven de 510 punten met opnieuw mooie kansen richting de 513-514 punten en later zelfs tot de topzone van vorige week 518-519 punten. Boven die 519 ligt de weg open tot 522-523 punten en wie weet nog wat hoger. Steun blijft in eerste instantie de 510 met daaronder de belangrijke steunzone 505-506 punten, onder die 505 kan de AEX in de problemen komen. Het lijkt erop dat de AEX na het maken van een bodem rond de 506 punten een aanval inzet op de top van vorige week waar meteen de multi-year high wacht.

De DAX laat de 12.000 punten nu met kracht achter zich en lijkt onderweg naar de 12.390 punten waar de All Time High (maart 2015) wacht, uiteraard zal de markt in het algemeen mee moeten werken maar we zien overal verbetering na het maken van de bodems begin deze week. Rond de 12.250 zie ik wel nog een kleine weerstand wachten maar daarboven lonkt meteen die 12.390 punten. Steun voor de DAX nu de 12.000 punten met daar onder snel de 11.850 punten, later de 11.750 en de 11.600 punten als steun maar dat ligt allemaal al een stuk lager. De DAX ziet er technisch nu vrij goed uit om richting die top op te lopen.

Euro:

De euro zoekt steun tussen de 1,075 en 1,08 dollar maar nog steeds met de intentie om door te stoten tot boven de 1,085 dollar waar de top van deze week wacht. Weerstand wordt nu de 1,09-1,095 dollar met later de 1,10-1,105 dollar waar er een redelijk zware weerstand wacht. Steun nu de 1,075-1,08 dollar met daaronder de 1,06 dollar. De euro is technisch wel wat sterker aan het worden bekeken over de afgelopen weken, heeft met de rente (EU-VS) te maken die dan mogelijk toch niet zo ver uit elkaar zal lopen de komende tijd als eerder werd verwacht.

Brent olie:

De Brent legt mogelijk een bodem met kansen op herstel, de oplopende steunlijn vanaf januari 2016 vangt de Brent al een tijdje mooi op. Op precies hetzelfde niveau (50-50,5 dollar) zien we het 200-daags gemiddelde uitkomen wat voor extra steun zorgt momenteel. De 50-50,5 dollar kunnen we dus zien als een sterke steun, als de Brent daaronder zakt dan is de kans groot dat de olie naar de 47,5 dollar terug moet, later zien we de 45 dollar als steun. Weerstand bij een stijging nu de 53-53,5 dollar, later zien we de 55 en de 57-57,5 dollar als mogelijke doelen. Als de olie op gang komt kan het snel gaan weten we uit het verleden ... Een kans om rond die steun wat te doen dus.

