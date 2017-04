Marktoverzicht:

Na de kleine terugval van maandag zag het er al naaruit dat de indices op Wall Street aan het uit bodemen zijn, vooral de Nasdaq heeft er zin in om door te stoten want we zien daar dat veel belangrijke aandelen nieuwe All Time Highs maken. Dat is zo bij onder anderen Apple, Amazon, Netfilx, Tesla en Facebook. De aandelen binnen de Dow Jones die het goed deden waren vooral de industrie en de infrastructuur en dan hebben we het over aandelen zoals John Deere en Caterpillar al kunnen deze aandelen best nog wat verder omhoog.

De financials die wat klappen kregen de afgelopen 2 weken herpakken zich nu ook wat, deze sector hebben we meer dan nodig om de Dow Jones en de S&P 500 verder op koers richting de toppen te krijgen. De energie aandelen doen het prima met de oplopende olieprijzen, het ziet er ook goed uit voor het verdere verloop want de olie kan wel eens uitbreken met doelen richting de 60 dollar (Brent). Als de energiesector samen met de financials de markt een extra impuls kan geven dan zie ik de toppen snel weer op de borden verschijnen op Wall Street, een kwestie van enkele dagen tot een week of 2-3.

Trump kwam ook met wat positief nieuws, tijdens een overleg met ondernemers kwam hij met een belofte dat zijn investeringen in infrastructuur kunnen oplopen tot meer dan 1 biljoen dollar. Bij dat zelfde overleg gaf hij ook nog maar eens aan dat zijn plannen om de TAX te verlagen aanstaande zijn. Nu maar eens zien of hij alles goed krijgt gekeurd door het congres. Verder krijgen we vanmiddag nog de olievoorraden uit de VS en vrijdag de cijfers over de werkgelegenheid.

Technische analyse:

Wall Street:

De Dow Jones herpakt zich nogmaals mooi vanaf de steunzone rond de 20.500 punten, om de Dow Jones weer goed op gang te krijgen zal er toch een slot boven de 20.800 punten moeten komen. Steun blijft de 20.500 met daaronder de 20.250 en de 20.000 punten. Weerstand nu die 20.800-20.850 punten met daarboven de 21.000 en de 21.170 punten waar de top wacht. Boven de 21.170 punten kan de Dow op zoek naar nieuwe records. Omdat de daling telkens niet doorzet, en de index dicht bij zijn topzone blijft verwacht ik niet dat we al aan het begin van een diepere daling tot onder de 20.000 punten staan. Mocht de markt dat van plan zijn dan waren we al veel verder door gezakt. Daarom ga ik ervan uit dat de Dow Jones zich klaar aan het maken is voor een nieuwe aanval op de toppen.

Grafiek Dow Jones:

Foto: Reuters

De S&P 500 kan zich met moeite boven de 2350 punten staande houden maar er blijft nog wel wat druk op de markt helaas zodat het moeilijk is om door te zetten omhoog. De weerstand in eerste instantie blijft de 2370-2375 punten met later de top rond de 2400 punten die begin maart op de borden kwam te staan. De S&P 500 moet snel weer een zeer positieve dag krijgen om de boel omhoog te sturen waarna het wat makkelijker wordt om die top te bereiken of te doorbreken. Omdat de index dicht bij zijn top blijft kunnen we niet anders dan concluderen dat men nog niets van een "Bearmarket" wil weten. Het is eerder opbouwen richting nieuwe toppen dan dat het over en uit is met de rally. Hoe dan ook hebben we enkele sterke dagen nodig om een bevestiging te krijgen. Steun nu de 2350 en de 2320-2325 punten waar de bodem van vorige week maandag uitkomt.

De Nasdaq blijft wat hangen net onder de top ofwel All Time High, wel zijn er veel aandelen binnen deze index die het prima doen en met nieuwe toppen uitpakken maar we moeten we nog boven die top zien te geraken om de weg richting de 6000 punten open te breken. Steun blijft de 5850 punten in eerste instantie.

Europa:

De AEX moest even wat stoom afblazen maar de index weet zich vrij snel weer te herpakken en kan wederom op zoek naar de topzone 518-519 punten. Of de index er nu wel in zal slagen om de 520 en hoger te bereiken hangt af van de marktcondities en dan kijk ik vooral naar wat Wall Street gaat doen de komende dagen. Herstel daar is belangrijk nu ook voor de AEX index, geraakt de markt in de breedte weer op gang dan zullen we met de AEX volgen. Steun nu de 512-513 punten, later de 510,6 punten met daar net onder de 508 en de 506 punten waar de bodem van vorige week uitkomt. Als de AEX het lukt om boven de 520 punten te geraken dan zien we rond de 523-525 punten een redelijke weerstand, daar wacht de lijn over de recente toppen.

Grafiek AEX index:

Foto: Reuters

De DAX kon doorzetten tot het doel dat rond de 12.390 punten lag, de index kwam tot op slechts 15 punten van de oude top die er staat (maart 2015). Daarna moest de DAX wat inleveren om later weer kopers te vinden, dat duurde tot rond de 12.250 punten waar er een steun lag. Gedurende de sessie richting het slot herstelde de DAX redelijk snel waardoor een nieuwe impuls omhoog aanstaande is. De vraag is nu of we al voorbij die top zullen geraken de komende dagen? Zo ja dan kan de DAX vrij snel tot de 12.500 punten oplopen later deze week. De trend blijft omhoog gericht uiteraard, pas onder de 12.000 punten ziet het er slecht uit. Onder de 12.250 kan de DAX nog steun vinden rond de 12.150 en de 12.000 punten, weerstand zoals ik al aangaf de top rond de 12.390 met daar net boven de 12.500 punten.

Grafiek DAX index:

Foto: Reuters

Euro:

De euro krijgt het wat moeilijker nu met de terugval tot onder de 1,07 dollar maar veel verder zakt de munt nog niet. Steun nu tussen de 1,06 en 1,065 dollar, pas onder de 1,06 dollar ziet het er niet best uit waardoor we ons daarna moeten richten op de 1,055 en de 1,045 dollar. Zelf denk ik dat de euro nu weer kan herstellen richting eerst de 1,075 en later tot de 1,085 dollar.

Brent olie:

De Brent lijkt zijn bodem te hebben gezet rondom de 50 dollar, de oplopende steunlijn vanaf januari 2016 vangt daar duidelijk de Brent al op. Op precies hetzelfde niveau (50-50,5 dollar) zien we ook het belangrijke 200-daags gemiddelde uitkomen hetgeen uiteraard extra steun bracht. De koers loopt daar nu van weg en kan nu op zoek naar de weerstand die tussen de 54-55 dollar uitkomt. De 50-50,5 dollar kunnen we nu accepteren als een sterke steun, pas wanneer de Brent onder de 50 dollar zakt dan is de kans groot dat de olie terug moet naar de 47,5 dollar, later zien we de 45 dollar als steun maar ik denk niet dat we snel weer naar die 50 dollar terug moeten. Weerstand nu de 54,5-55 dollar, later de 56 en de 57-57,5 dollar die ik als mogelijke doelen verwacht.

Grafiek Brent olie

Foto: Reuters

Guy Boscart is Market Timer & Technisch Analist. Oprichter en eigenaar van de beurswebsite www.usmarktes.nl