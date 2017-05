Apple viel echter wat tegen nabeurs waardoor het aandeel wat zal moeten inleveren vandaag. Dagelijks meer informatie over de markt via www.usmarkets.nl

Marktoverzicht:

Een redelijke sessie gisteren in Europa maar ook op Wall Street waar we voorzichtig wat hoger wisten af te sluiten. Op Wall Street deze week nog niet veel spektakel maar de winsten van vorige week worden geconsolideerd.

Alleen de Nasdaq doet het veel beter dan de rest, daar nieuwe recordstanden en de Nasdaq die al dicht bij de 6100 punten uitkomt. Zo staan we met de Nasdaq nu al bijna 1000 punten boven de oude top van 2000 die pas in maart 2016 werd doorbroken, dat was de bekende 5132 punten.

De tech indices outperformen de rest momenteel duidelijk, veel bedrijven uit deze sector maken nieuwe All Time Highs en blijven in de flow zitten.

Alleen viel Apple gisteren nabeurs wat tegen met de gepresenteerde cijfers, die werden niet goed ontvangen door beleggers, nabeurs moest het aandeel zo'n 2 procent inleveren.

Apple moet nu proberen om zijn opgaande flow staande te houden want zowel maandag als gisteren liet Apple nieuwe All Time High koersen zien. Mogelijk nu even wat van de koers af om daarna met een nieuwe aanval op die 150 dollar te komen.

Nasdaq Foto: thomson reuters

De FED komt vanavond (20:00) met het rentebesluit en vooral met uitleg wat ze erover denken voor de komende maanden, meestal pakt de markt na de FED zijn beweging omhoog verder weer op.

Het is een gewone vergadering zonder persconferentie deze keer. Vanmiddag om 14:15 komt het ADP banenrapport naar buiten, vrijdag krijgen we dan de cijfers over de werkgelegenheid.

Vanavond krijgen we weer cijfers van een belangrijk bedrijf, dan is Facebook aan de beurt nabeurs, daarnaast komt ook Tesla met cijfers.

Technische analyse:

Wall Street:

Als ik naar de grafieken kijk op Wall Street dan komt de S&P 500 nu steeds iets dichter bij de weerstand en meteen de hoogste stand ooit terecht, nog minder dan 1% erbij en er komen alweer nieuwe toppen. Het moet nog wel gebeuren maar ik zie niet in waarom men dat zou laten liggen?

Hetzelfde bij de Dow Jones, na de uitbraak boven de consolidatiezone nu de weg vrij richting de top die rond de 21.170 punten wacht. Eerst de 2400 punten bij de S&P 500 en de 21.170 punten bij de Dow Jones zien te halen, daarna kunnen we weer nieuwe records neer gaan zetten.

De vraag is nu dus of de andere indices op Wall Street het voorbeeld van de Nasdaq gaan volgen of niet? Ik zie niet in waarom niet maar de markt zal dat de komende dagen wel bepalen. Steun voor wat betreft de S&P 500 nog altijd de 2350 punten, bij de Dow Jones de 20.500 punten.

Dow Jones Foto: thomson reuters

Europa:

Europa zag er goed uit gisteren met de AEX waar er meer dan 4 punten in de plus stonden tegen het slot, zo maakt de AEX een nieuwe hoogste jaarstand op slotbasis.

De weerstand rond de 525-526 punten werd bereikt, nu is het de vraag of de AEX door kan drukken richting de 528-530 punten de komende dagen. De AEX blijft in de zone 520-560/565 punten nu waar er weinig weerstand meer wacht tot die oude toppen gemaakt in de zomer 2007.

Op de dag grafiek zien we nu een eerste weerstand rond de 532-534 punten door de lijn over de toppen, de index zou dus nog makkelijk tot die weerstand moeten geraken.

Daarnaast zien we duidelijk hogere bodems en hogere toppen hetgeen de uptrend netjes bevestigd. Steun nu eerst de 520-521 punten, later de 518 en de 510-512 punten waar het begin van de GAP gemaakt vorige week maandag wacht.

Foto: thomson reuters

De DAX geraakt dan boven de 12.500 punten op slotbasis gisteren, een nieuwe uitbraak met kansen richting de 12.750 punten nu als de index zich verder weet te herpakken in de BULL market.

Nieuwe All Time Highs in Duitsland dus, weinig tot geen weerstand meer in zicht al kan de index rondom de lijn over de recente toppen wat rust nemen.

Die weerstand zien we nu uitkomen rond de 12.610-12.620 punten. Steun nu eerst de 12.450 met net daaronder de toppen van dit jaar en 2015 rond de 12.390 punten. Pas onder de 12.390 punten ziet het er voor wat betreft de DAX minder goed uit.

DAX Foto: thomson reuters

Brent olie:

De olie (zie Brent grafiek) krijgt het steeds moeilijker, opvallend is dat we overdag wat herstel zien maar meteen als Wall Street open gaat rond 15:30 zien we dat de winsten worden omgezet in verlies.

Elke poging omhoog wordt dus verkocht momenteel, het is wachten op een diepe duik omlaag zoals het er nu naaruit ziet, dan komen de 47,5 en de 45 dollar in beeld.

Om het echt te doen keren en dus de weg omhoog weer te vinden zal de Brent olie boven de 53 dollar moeten zien te geraken de komende dagen. Vanmiddag om 16:30 komen de voorraden in de VS weer naar buiten, dat kan de olie verder in beweging krijgen vandaag.

Brent olie Foto: thomson reuters

Guy Boscart

Market Timer & Technisch Analist

Oprichter en eigenaar van de beurswebsite www.usmarktes.nl