Behoorlijke correctie VS onderweg

Marktoverzicht:

De week begon sterk op Wall Street maar gisteren toch weer die twijfels, veel sectoren krijgen het lastig nu want gisteren liet de Nasdaq die in de problemen kwam enkele sessies geleden het opnieuw afweten. We zien dat nu ook de oliesector erbij komt met een verkoopsignaal en niet onbelangrijk voor Wall Street is dat de Dow Transport een daling van bijna 2% liet optekenen gisteren. Het blijven slechts enkele aandelen, minder dan 1 op de 3 zelfs, die de kar moeten trekken en ik vrees voor de bekende PE ratio die daardoor juist veel te hoog oploopt momenteel.

Deze ratio waarvan u hieronder de grafiek ziet staat bijna op 30 wat veel hoger is dan het gemiddelde over al die jaren (gem. is 15). De vorige keer dat de Shiller zo hoog stond was rond BLACK Monday in 1929, en eind 1999 tijdens de techbubbel op Wall Street (Nasdaq). De piek rond die technologie en dus internet bubbel mogen we uitsluiten want vergeet niet dat binnen de S&P 500 er heel veel techaandelen in korte tijd verdubbelden of zelfs verdrievoudigen in koerswaarde, dat is nu totaal niet aan de orde omdat de markt nu breder wordt gedragen in totaal. Het is wel zo dat we bij deze stand nog maar eens een waarschuwing krijgen en er zijn meer zaken die aantonen dat de markt nu aan een zijden draadje hangt (Wall Street). Toch iets om in de gaten te houden en we kunnen beter de gedachte voor een zomer rally opbergen, enfin dat is mijn mening wel te verstaan, er zijn wel genoeg analisten die de bomen tot in de hemel zien groeien maar vergeten te kijken naar de draagkracht van de rally en die is DUN en zoals u kunt zien zijn de aandelen nu gewoon veel te DUUR.

Wall Street:

De S&P 500 kon net de 2450 punten aantikken na de positieve sessie van maandag maar dat lukte niet om dat niveau vast te houden later op de avond, de index moest inleveren zodat we vanmorgen weer de 2430-2435 punten zien via de futures. Steun blijft de 2418-2420 punten, onder die 2418 kan de index behoorlijk snel de oude topzone rondom de 2400 punten gaan opzoeken. Een terugtest van die 2400 punten is iets waar ik zeker rekening mee blijf houden, ik voorzie dat zelfs redelijk snel en als de gehele markt mee gaat doen met de daling dan ligt er maar weinig in de weg om dat te realiseren. Eerst moet de index wel tot onder die 2418-2420 punten geraken, daar wachten we nu dus op. We zien wel dat veel sectoren verzwakking laten zien, denk aan de tech aandelen, de olie gerelateerde sector en sinds gisteren ook de Transport aandelen die erbij zijn gekomen. Opletten dus, er kan snel verandering komen in het sentiment en wie dus dieper in de markt kijkt zal duidelijk zien dat er iets niet pluis zit op Wall Street. Weerstand nu de 2450-2455 punten ofwel de topzone, steun de 2418-2420 met daar snel onder de 2400 punten (oude toppen).

De Dow Jones wil nog niets weten van een daling op dit moment maar de topzone wordt steeds minder gedragen met als gevolg dat ook de Dow Jones eraan zal moeten geloven mocht de index een zijn daling in gaan zetten. Ik zie niet zoveel redenen meer waarom de Dow Jones vergeleken met de rest verder omhoog zou moeten gaan. Zoals ik in eerdere updates al aangaf zijn het slechts een paar aandelen die de kar trekken, deze aandelen vragen dan wel om een extreme uitdaging om via hun kwartaalcijfers de huidige koersniveaus te verantwoorden. Boeing, 3M, J&J en Travelers wisten een extreme koers sprong te maken de afgelopen pakweg 3-4 weken. Daar mag dus werkelijk niks tegenvallen in juli, dat wordt nog leuk is mijn gedacht daarover. De Dow wordt nu eenmaal hoog gehouden door deze aandelen via prijsbewegingen maar de prijs die men daar nu voor over heeft is behoorlijk aan de hoge kant. Ik waarschuw alleen maar en velen met mij als ik enkele handelaren uit de VS erover hoor. De Dow Jones is rijp voor een correctie, dat lijkt me meer dan duidelijk. Steun nu de 21.400 met daar snel onder de 21.170 punten waar de oude top wacht. Verder zien we de 21.000 en de 20.800 punten nog als steun. Weerstand nu de 21.500-21.525 punten, later de 21.650-21.700 en de 22.000 punten waar we dan nieuwe toppen moeten neerzetten hetgeen ik niet verwacht.

De Nasdaq ligt er na de stevige plus van maandag nog steeds zwakjes bij, we zitten ergens tussen de top en de bodem van 18 mei in maar de steunlijn die rond de 6150 punten wacht kan snel weer onder druk komen te staan. De Nasdaq staat daar sechts 30-40 punten boven. Onder de 6150 punten ziet het er dus slecht uit, heel slecht zelfs want dan lonkt de bodem van 18 mei rond de 6000 punten waar de index dan snel naartoe kan bij een slechte dag of 2 dagen. Het wordt dus weer spannend vandaag ofwel de rest van deze week. Weerstand nu de 6200 punten, later de 6330-6340 punten waar de topzone wacht. Technisch bekeken vertrouw ik de situatie niet, het lijkt erop dat de Nasdaq verder omlaag wil de komende weken, we gaan het zien en volgen de index met belangstelling.

Europa:

De AEX kan een stijging niet vasthouden merken we nu al enkele keren na elkaar, maandag een sterke sessie met een vervolg dinsdag in de ochtend maar na de middag toen de olie begon weg te zakken en Shell volop met zich mee trok verloor de AEX weer fors om zelfs diep in de min de sessie af te ronden. Steun zou de 520 punten moeten worden maar ik vrees dat we daar snel weer onder gaan duiken om de bodem van vorige week op te gaan zoeken rond de 516 punten. Onder die 516 kan de AEX snel de 512-513 gaan opzoeken, later zelfs de oude top rond de 510 punten. Weerstand wordt nu eerst de 523-525 punten, later de 527-528 punten waar de lijn over de toppen uitkomt. Het technische plaatje wat betreft de AEX blijft zwak voorlopig waardoor de strategie "Sell The Rally" aan bod komt.

De DAX kon een nieuwe All Time High neerzetten intraday maar richting het slot moest de index toch inleveren zodat we wederom rondom de 12.800 punten uitkomen. Steun nu die 12.800 met snel daaronder de zone 12.700-12.750, later zien we de 12.600 en de 12.500 punten als steun. De meest belangrijke steun bij de DAX blijft de 12.390 punten ofwel de oude top van 2015 samen met de top van begin dit jaar die daar ook voor weerstand zorgde. Weerstand nu de 12.925-12.950 punten met daar snel boven de 13.000 en de 13.150 punten.

Brent olie:

De Brent zakt maar door en moet nu de 46 dollar al opgeven, de olie geraakt duideijk in een Bear Market nu met nog lagere doelen in het vooruitzicht. Eerst eens zien wat er rond de 45 dollar zal gebeuren mocht er daar snel een test komen. Wel kan de oie een technisch herstel inzetten na de vele dagen met daling op de chart, dan zou de 47-47,5 dollar voor weerstand moeten zorgen waar er dan mogelijk short kan worden gegaan op de Brent. Steun dus 45 met later de 42,5 dollar, weerstand nu de 46,5 en de 47-47,5 dollar. Vanmiddag om 16:30 krijgen we de voorraden binnen uit de VS, dat kan de olie doen bewegingen na de middag.