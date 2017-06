Nasdaq begint te kraken

Marktoverzicht:

De week start met een valse noot, vooral Wall Street valt vooral op via de Nasdaq waar er opnieuw een stevige streep omlaag werd neergezet. De index probeerde zich te herstellen de afgelopen 2 weken maar blijkbaar wil men geen nieuwe toppen meer neerzetten op de korte termijn. De daling van gisteren (dinsdag) was behoorlijk heftig en met nu zelfs voor het eerst een echt "Bearish" signaal omdat de Nasdaq onder de lange steunlijn terecht kwam op slotbasis. De andere indices deden mee met de daling al kwam dat pas laat op de avond, vooral de Dow Jones had er eerst nog niet zoveel zin in. De Dow Jones probeert zich via dunne handel te handhaven dicht bij de top maar de onderliggende conditie blijft zeer matig tot zelfs zwak.

Europa komt ook in een versnelling omlaag terecht met zicht op enkele belangrijke steun punten die mogelijk worden getest de komende dagen. Bij de DAX heb ik het dan over de 12.390 punten, bij de AEX over de 510 punten. Dat zijn niveau's die in ons hoofd staan geprint als oude toppen voor dat de uitbraak er kwam eerder dit jaar, ze wachten op een terugtest. Europa heeft ook te kampen met de euro die plots een ferme opstoot kreeg gisteren, de euro staat nu boven de 1,135 dollar. Berichten over de FED en de ECB geven de dollar een tik om de oren en stuwen de euro een eind verder omhoog. Draghi en Yellen kwamen aan het woord gisteren hetgeen voor de nodige beweging zorgde op de valutamarkt en bij de korte rente. We weten ook dat als de euro sterker wordt dat niet echt goed is voor de indices hier in Europa.

Vanmiddag krijgen we de olievoorraden uit de VS om 16:30, verder is het wachten op de kwartaalcijfers die vanaf de 2e week in juli binnen beginnen te druppelen. De markt kan zich gaan opmaken richting een belangrijke periode in juli, tussendoor kunnen de beurzen wat winst terug geven. Na de stevige rally vanaf begin november vorig jaar (Trump overwinning) is dat ook meer dan nodig want sinds toen zien we amper winstnemingen.

Wall Street:

De S&P 500 duikt omlaag tot net onder de 2420 punten, we weten dat er een steun wacht rond de 2418-2420 punten en precies tot dat punt zakt de S&P 500 terug. De volgende steun wacht nu rond de oude toppen in de buurt van de 2400-2405 punten, een test van deze steunzone lijkt me nu meer dan logisch. Pas onder de 2400 punten ziet het er behoorlijk slecht uit voor de S&P 500 al zijn we op 18 mei al tot de 2360 punten terug gevallen waardoor we gemakkelijk nog een keer tot daar kunnen terugvallen als de "Bear" weer de controle overneemt. Maar eerst die 2400-2405 zone in de gaten houden de komende sessies. Weerstand nu de 2430-2435 en de 2445-2450 punten waar de top wacht.

De Dow Jones zakt mee maar nog altijd voorzichtig, we zien daar nog geen kracht bij de daling op gang komen. Steeds minder aandelen trekken de kar, er komen geen nieuwe all time highs meer bij de aandelen die dus de kar trokken tot nog toe. De onderliggende conditie van de Dow Jones blijft dus zeer zwak waardoor het ook hier wachten is op een stevige steek omlaag. Belangrijk voor wat betreft de Dow Jones wordt nu de 21.170 punten waar de oude top wacht op een test, als de Dow Jones onder de 21.170 punten zakt dan voorzie ik een versnelling omlaag tot de 20.800 of zelfs de 20.500 punten. Weerstand blijft voorlopig de top ofwel de hoogste stand ooit rond de 21.535 punten, later komen de 21.750 en de 22.000 punten in beeld als weerstand. Maar nogmaals, als we de 30 Dow Jones aandelen in een overzicht bekijken wordt ik daar niet echt vrolijk van voor wat betreft het vervolg.

Foto: Reuters

De Nasdaq begon maandag sterk maar moest helemaal terug in de loop van de avond, dinsdag kwam er daar een stevige daling overheen waardoor alle winst die de week ervoor werd opgebouwd richting de top weer weg is. Steun was de oplopende lijn onder de bodems en het 50-MA, de index duikt meteen onder die steunlijn en komt op een fractie van het 50-MA terecht op slotbasis. Als de Nasdaq ook het 50-MA opgeeft dan moeten we echt uit gaan kijken, de Nasdaq stond nooit eerder zo lang boven het 50-MA want gisteren was het voor de 138 ste keer na elkaar dat de index erboven wist te blijven, een stevig record dus. Steun nu die 6135 punten, we staan er 10 punten boven nu op slotbasis. Onder die 6135 punten komt de 6000 punten snel in beeld, dat is de bodem van vorige maand (18 mei). Weerstand zien we rond de 6200, de 6250 en de 6300-6325 punten waar de topzone wacht.

Foto: Reuters

Europa:

De AEX blijft zwak en zet in op een test van de 512-513 punten terwijl ook de 510 punten als doel kan worden gezien, die 510 punten kennen we als de oude topzone waar de index lang over deed om daar boven uit te breken. Onder de 510 punten komt de 506 en de 501 punten in beeld als steun, ook vrij snel haalbaar mocht de markt zijn daling doorzetten en dan vooral op Wall Street waar we duidelijk wat scheurtjes zien ontstaan. Weerstand blijft de 520-521 punten, later de 524-525 punten maar zo te zien is dat nu toch een redelijk zware zone. Eerst richt ik me op lagere koersen door diverse redenen, de onderliggende toon op de beurzen is aanzienlijk aan het verzwakken waardoor we wel eens een langere periode van zwakte kunnen doormaken. De AEX gaf dat al eerder aan dan veel andere indices.

Foto: Reuters

De DAX moest inleveren gisteren en verlaat zo de zone 12.700-12.800 zone, de intentie om verder te dalen is nu volop aanwezig. Een doel wat ik al een tijdje noem is de 12.390 punten waar de oude toppen wachten op een terugtest, in april wist de DAX daar boven uit te breken en sinds toen is de index daar niet meer op terug gekomen. De kans groeit nu om tot die steun verder te dalen hetgeen wel eens snel kan gaan als de markten het opgeven. Onder de 12.390 punten krijgen we een echt probleem, dan lonkt de 12.000 punten zelfs. Weerstand nu de 12.700 en de 12.800-12.850 punten, later de topzone net boven de 12.900 punten.

Foto: Reuters

Brent olie:

De Brent laat herstel zien tot rond de oude bodem die rond de 46,5 dollar wacht, de olie geraakt er zelfs even boven maar het blijft weerstand mijn inziens. Als de Brent nog wat verder geraakt hetgeen mogelijk is dan zie ik rond de 47,5 dollar de volgende weerstand. Steun nu de bodem rond de 45-45,25 dollar, later de 44 en de 41,5 dollar waar we de bodem van begin augustus 2016 zien. De olie blijft zwak waardoor ik nog geen reden zie voor een sterk herstel, na de grote daling van de afgelopen 2 weken is er nu een technisch herstel bezig, bij een stevige daling krijg je dit soort reacties altijd maar de trend blijft dan omlaag gericht hetgeen we ook op de grafiek zien.