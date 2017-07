Marktoverzicht:

Deze week nog niet veel spektakel op de beurzen al valt het op dat Europa zwak blijft, de start van de nieuwe maand bracht nog wat herstel maar dat was meer een rebound na de grote terugval van vorige week. Wall Street dat vandaag pas de week echt op zal starten kon zich maandag nog optrekken met laag volume en vooral door de plussen bij de financiële waarden en de olie sector. De technologie blijft dan weer klappen krijgen waardoor de Nasdaq steeds meer verkoopsignalen afgeeft. Als we naar Azië kijken dan zien we daar nu toch ook wat correctie op gang komen.

De rest van de week is er dus weer volop handel nu Wall Street weer meedoet, iets waar we op moeten letten later deze week zijn de cijfers over de werkgelegenheid vrijdag. Beleggers zullen vooral uitkijken of er veel nieuwe banen bij zijn gekomen nadat President Trump daar toch volop op inzette.

Divergenties:

De grote divergenties tussen de markten en vooral tussen de verschillende sectoren blijven opvallen, we zien totaal geen unaniem beeld momenteel en dat is iets waardoor ik toch wat ongerust blijf voor het verdere verloop van de markten op de korte en midlange termijn. Wall Street wil tot nog toe niets toegeven maar onderliggend ziet alles er toch behoorlijk zorgelijk uit terwijl we dat nog niet echt kunnen zien aan de cijfers die op de borden staan. De markt bereid zich voor op een grote schuiver of ik moet de huidige situatie helemaal verkeerd inschatten. Wat er ook opvalt momenteel is dat de volumes aan de verkoop kant behoorlijk toenemen, vooral bij de Nasdaq zien we dat duidelijk. De Nasdaq zakt dan ook voor het eerst sinds lange tijd onder het 50-MA, de index stond er 130 dagen boven tijdens de rally die al vanaf eind vorig jaar op gang kwam. De daling tot onder dat 50-MA is zeker geen goed teken voor het vervolg.

Wall Street:

De S&P 500 doet er alles aan om zich te herpakken maar het lukt maar niet om echt los te komen tot ver boven de eerste steun die nu rond de 2418-2420 punten wacht. We blijven hierdoor ook dicht bij de zone 2400-2405 punten waar de index hoe dan ook beter niet onder terecht komt, daar zien we de reeks oude toppen uitkomen waar we eind mei doorheen zijn gebroken. Onder die 2400 punten ligt de weg open richting de 2350-2355 punten, de bodem van 18 mei. Weerstand nu de 2430-2435 met later de topzone rond de 2450-2455 punten. Toch opletten nu voor wat betreft Wall Street dat er nog sterk uitziet maar van binnen uit behoorlijk aan het verzwakken is.

De Dow Jones pakt nog een nieuwe All Time High mee intraday maandag en zakt daarna weer wat terug, opvallend blijft dat de index wel een nieuwe HIGH neerprinte maar geen enkel van de 30 aandelen Dow Jones aandelen deed dat ook. Het is duidelijk dat er steeds minder aandelen de kar trekken, de hoogvliegers van pakweg 1 tot 2 weken geleden beginnen nu ook in te leveren. De onderliggende conditie binnen de Dow Jones blijft dus behoorlijk zwak waardoor het ook hier wachten is op een stevige prik omlaag. Belangrijk voor wat betreft de Dow Jones wordt nu de 21.170 punten waar de oude top nog wacht op een terugtest, als de Dow Jones onder de 21.170 punten terecht komt dan voorzie ik een versnelling omlaag tot de 20.800 of zelfs tot de 20.500 punten. Weerstand blijft voorlopig de top ofwel de hoogste stand ooit rond de 21.535-21.550 punten, later komen de 21.750 en de 22.000 punten in beeld als weerstand. Maar nogmaals, als we de 30 Dow Jones aandelen in een overzicht bekijken wordt ik daar niet echt vrolijk van voor wat betreft het vervolg.

De Nasdaq kreeg er weer van langs en bewoog geheel in tegenstelling tot de rest neerwaarts maandag, het begint er met de dag slechter uit te zien voor wat betreft deze index die nu vrijwel alle technische steunen doorbreekt naar beneden toe. Het volgende richtpunt wordt nu de 6000 punten, de bodem van 18 mei, als de Nasdaq daaronder terecht komt kan het voor een tijdje over en uit zijn voor een langere periode. Weerstand nu de 6200-6250 met daarboven de topzone 6350 punten.

Europa:

De AEX herpakt zich goed bij de start van de nieuwe maand maar moest toch wat inleveren gisteren op de kalme sessie zonder Wall Street. De AEX kon het vasthouden tot net boven de 513 punten maar de weerstand die rond de 512-513 punten wacht en waar de GAP werd gedicht vorige week doet zijn werk. Mocht de AEX verder oplopen dan komen later de 517-518 en de 520 punten als mogelijke doelen omhoog in beeld maar ik denk niet dat de AEX zo snel weer die niveau's zal bereiken. Veel zal afhangen van wat de markten om ons heen gaan doen, de technische conditie blijft overal wat zwak ook al lijkt die sterk. Steun nu de 508-510 met daar snel onder de 505-506 en later de 501-502 punten. Onder de 500 punten ziet het er slecht uit voor wat betreft de AEX index.

De DAX maakt eind vorige week een diepe duik en kwam zelfs tot onder het eerste doel dat rond de 12.390 punten lag uit, ofwel dat was de oude top van begin 2015 en eerder aan het begin dit jaar. De index kan daar nu wat steun vinden maar het blijft broos na de toch diepe steek omlaag die het technische beeld totaal anders maakt. Onder de 12.390 zien we rond de 12.250 en de 12.100 punten steun en zelfs de 12.000 punten kan hierdoor een makkelijk doel worden mocht ook Wall Street de daling echt op gaan zoeken. Weerstand nu de 12.500 en de 12.650 punten, later de 12.750 punten maar het zal moeilijk worden denk ik.

Brent olie:

De Brent blijft sterk en kwam zelfs tot rond de 50 dollar terecht op een vrij kalme dag, weerstand moeten we nu eerst zoeken tussen de 50-51 dollar en daar net boven de 53,5 dollar. Het zou raar zijn mocht de olie de stap maakt tot ver boven de 50 dollar maar niks is onmogelijk op de financiële markten momenteel. Steun nu eerst de 49 met daar onder de 47,5 en de 46,5 dollar. Alles is snel te bereiken en zodra de daling weer op gang komt verwacht ik dat de olie weer diep terug kan vallen. Voorlopig blijft de rally bij de Brent olie nog even aanhouden. De voorraden uit de VS krijgen we pas morgen omdat er een vrije dag was dinsdag, en dan om 17:00.

