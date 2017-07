Marktoverzicht

De beurzen laten nog altijd divergenties zien, Europa ligt er nu weer wat minder goed bij terwijl Wall Street nog van geen correctie wil weten en nog altijd nieuwe All Time Highs weet neer te zetten.

De Nasdaq herpakt zich in 10 dagen zelfs helemaal na toch de intentie te hebben gehad om verder door te zakken in eerste instantie, de index kwam zelfs enkele dagen onder het belangrijke 50-MA terecht. Wat er ook opvalt is dat de dollar verder verzwakt, de euro kwam zelfs even boven de 1,155 dollar terecht hetgeen niet goed is voor de beurzen hier in Europa.

Gisteren werd ook bekend dat het President Trump opnieuw niet is gelukt om zijn nieuwe zorgwet erdoor te krijgen, ook lukte het nog niet eens om de oude Obamacare af te schaffen. Nu Trump al bijna een half jaar President is komen er tot nog toe maar weinig van zijn beloftes uit. Maar de markten liggen er nog niet echt wakker van.

Goldman Sachs

Gisteren vielen de cijfers van Goldman Sachs niet goed, het aandeel verloor meer dan 5 dollar. Nabeurs viel IBM ook wat tegen waardoor het aandeel nabeurs zo'n 4 dollar in moest leveren. Een positieve uitschieter was Netflix, het aandeel wist maar liefst 14% hoger af te sluiten na het presenteren van zeer goede kwartaalcijfers. Het aantal abonnees groeide fors, ook de omzet en winst stegen fors.

Vandaag krijgen we voorbeurs cijfers van Morgan Stanley, Alcoa en American Express. Het cijfer seizoen komt nu dus volop op gang en dat zal nog wel een paar weken aanhouden.

Vandaag maar eens kijken wat de beurzen hier in Europa gaan doen, de AEX lag er wat zwakjes bij gisteren maar de DAX die al 3 dagen aan het twijfelen was moest toch wat meer inleveren. Wat betreft de AEX kijken we naar de cijfers van ASML die voorbeurs bekend werden gemaakt, die waren goed en het bedrijf zelfs een positieve vooruitblik. ASML kan de AEX op sleeptouw nemen als het aandeel wat hoger start. Aan de andere kant zien we dat de financiële waarden het niet zo goed doen door de wat teruglopende rente.

Wall Street:

De S&P 500 blijft rondom de hoogste koers ooit hangen waar we nu weerstand zien op de grafiek, het is nu de vraag of de index verder door kan breken of krijgen we winstnemingen vanaf die weerstand. Let dus op de 2465-2470 punten als mogelijke top bij de S&P 500. Bij een uitbraak daarboven wat ook mogelijk is richten we ons op de 2500 punten waar er een nieuwe mijlpaal wacht.

Op slotbasis geraken we nu tot net boven de 2460 punten. Steun wordt nu de 2440-2445 punten, later de bekende 2418-2420 met daaronder de oude reeks toppen rond de 2400 punten. Sinds de bodem die op 6 maart 2009 (666 punten) werd neergezet is de S&P nu al met zo'n 275% gestegen.

De Dow Jones blijft rondom de All Time High hangen, de index bereikt nu ook de lijn over de recente toppen waar we weerstand kunnen verwachten. Rond de 21.675 punten nu de eerste weerstand, later de 21.750 en de 22.000 punten als mogelijke doelen mocht alles mee zitten en de index toch verder door weet te stoten tot ver boven de lijn over de toppen (zie grafiek Dow). Steun nu eerst de 21.500 punten, later de 21.400 en de 21.170 punten waar de oude top wacht. De cijfers van enkele Dow aandelen die al voorbij kwamen vallen niet helemaal goed maar het zijn vooral de andere aandelen waar men nog op wacht die de index hoog weten te houden. Verder speelt het verloop van de snel in waarde dalende dollar een grote rol op Wall Street want ten opzichte van de euro staan we al boven de 1,15 dollar.

De Nasdaq herpakt zich stevig en geraakt zowaar tot de topzone en weet er een nieuwe All Time High uit te slepen op slotbasis. Het blijven vooral de aandelen Amazon, Microsoft, Facebook, Netflix en Google die zich sterk profileren en nieuwe All Time Highs neerzetten. Weerstand dus de 6350-6375 punten, later de 6500 wat een nieuw doel kan worden na de uitbraak. Steun nu de 6335 en de 6250 punten.

Europa:

De AEX kon makkelijk oplopen tot de weerstand die zich door de lijn over de recente toppen liet zien rond de 523 punten, maandag kwam de index tot dat punt en moest daarna volgens het boekje terug omlaag. Gisteren geraakte de index al tot de 517-518 punten waar we wat steun krijgen, onder die 517 punten ligt de weg open richting de 512-513 punten waar dan ook het eerste doel van de daling wacht. Weerstand verwachten we nu eerst rond de 522-523 punten, later rond de 527-528 punten.

De DAX kreeg het moeilijk gisteren met een test van de oude top rond de 12.390 punten, na de opleving van vorige week zien we de index toch behoorlijk terugvallen nu. De weerstand rond de 12.650 punten waar ook het 50-daags gemiddelde wacht werd samen met de stevig oplopende euro-koers maakte het moeilijk voor de DAX om verder op te stomen richting de top van vorige maand.

Steun nu de 12.390 punten ofwel de oude top van begin dit jaar en die van 2015, onder die steun kan de DAX verder inleveren richting de 12.250 en de 12.100 punten. Weerstand kunnen we nu tussen de 12.500 en de 12.550 punten verwachten, later komt de 12.650 punten weer in beeld als weerstand. Of de DAX nog snel richting de top ofwel de hoogste koers ooit zal geraken is nog maar de vraag, die top wacht nu rond de 12.950 punten.

Brent olie:

De Brent olie blijft liggen tussen de pakweg 47,5 en 49 dollar terwijl we rond de 50-51 dollar een redelijk zware weerstand verwachten. De vraag is of de olie daar nog boven zal geraken de komende periode? Let ook op het 50-MA waar de olie nu ongeveer op terecht komt, na de rally vanaf de bodems kan het 50-MA voor de nodige weerstand zorgen.

Steun blijft de 47,5 dollar met daar net onder de 46,5 en de 45 dollar. We volgen de ontwikkelingen op de voet en waar het kan zullen we er ook op handelen uiteraard. Vanmiddag krijgen we de voorraden uit de VS nog binnen hetgeen de olieprijs in ieder geval kan doen bewegen.

